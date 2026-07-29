Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30/07/2026): Bắc Bộ mưa dông rải rác, Nam Bộ mưa to đến rất to Dự báo thời tiết 24h tới (30/07/2026): Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; Nam Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to.

Thời tiết đất liền 24h tới có mưa dông rải rác ở nhiều nơi trên cả nước.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29–33 độ.

Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29–33 độ. Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa dông; riêng Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ; cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ; cao nhất: 31-33 độ. Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ; cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ; cao nhất: 29-32 độ. Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; cao nhất: 30-33 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; cao nhất: 31-34 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ.

Trung Trung Bộ

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ; cao nhất: 32-35 độ.

Tây Nguyên

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ; cao nhất: 30-32 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cần đề phòng mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng lầy thấp và nguy cơ sạt lở.

Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo ngắn hạn và chủ động các biện pháp phòng tránh thời tiết nguy hiểm trong mưa dông.