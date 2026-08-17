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    Dự báo thời tiết từ ngày 17/08/2026 đến 27/08/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn diện rộng

    Đại Ngàn17/08/2026 14:50

    Từ 17/08/2026 đến 27/08/2026, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật.

    Trong giai đoạn từ đêm 17/08/2026 đến ngày 27/08/2026, khu vực Bắc Bộ cùng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị sẽ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, cục bộ xuất hiện những điểm mưa rất to. Trong khi đó, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì đợt mưa rào và dông vào thời gian chiều và đêm.

    BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO XU THẾ THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN THỜI HẠN ĐẾN 10 NGÀY (Từ đêm 17/8 đến ngày 27/8)

    Dự báo chi tiết thời tiết từ đêm 17/08 đến ngày 19/08/2026

    • Bắc Bộ: Đêm 17/08/2026 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Từ ngày 18/08/2026, khu vực gia tăng mưa lớn với mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
    • Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Đêm 17/08/2026 xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 18/08/2026 chuyển sang mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng tỉnh Quảng Trị trong ngày 18/08/2026 vẫn có nắng nóng.
    • Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ:
      • Đêm 17/08 và ngày 18/08/2026: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng nóng.
      • Đêm 18/08 và ngày 19/08/2026: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng (có nơi nắng nóng). Riêng đoạn từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
    • Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

    Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 19/08 đến ngày 27/08/2026

    • Bắc Bộ: Từ đêm 19/08 đến ngày 21/08/2026 tiếp tục duy trì mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 22/08/2026, lượng mưa giảm dần, chỉ còn mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
    • Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Từ đêm 19/08 đến ngày 21/08/2026 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 22/08/2026 chuyển sang mưa rào và dông rải rác.
    • Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, từ đêm 19/08 đến ngày 20/08/2026, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác.
    • Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời điểm chiều và tối xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

    Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

    Trong các đợt mưa dông nêu trên, người dân cần hết sức đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ kéo dài có nguy cơ cao gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng lụt thấp và sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

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      Dự báo thời tiết từ ngày 17/08/2026 đến 27/08/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ mưa lớn diện rộng
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