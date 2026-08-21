Dự báo thời tiết từ ngày 21/08/2026 đến 31/08/2026: Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa lớn kéo dài Thời tiết đất liền từ đêm 21/8 đến 31/8/2026: Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to diện rộng đến ngày 26/8. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin nhận định xu thế thời tiết trên đất liền trên phạm vi toàn quốc trong thời hạn 10 ngày, từ đêm 21/08/2026 đến ngày 31/08/2026. Trọng tâm thời tiết đáng chú ý là đợt mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 21/8 đến ngày 31/8/2026).

1. Dự báo thời tiết từ đêm 21/8 đến ngày 23/8/2026

Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ Nghệ An đến Tp.Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nghệ An có mưa rào và dông rải rác.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời gian chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo nguy cơ: Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

2. Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 23/8 đến ngày 31/8/2026

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông đến khoảng ngày 25-26/8/2026 . Sau thời gian này, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông đến khoảng ngày . Sau thời gian này, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Khu vực từ Nghệ An đến Tp.Huế, duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khoảng thời gian chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có điểm mưa to.

Cảnh báo thiên tai đi kèm: Trong mưa dông tiếp tục tiềm ẩn rủi ro lốc, sét, mưa đá cũng như gió giật mạnh.

3. Khuyến cáo an toàn

Mưa lớn kéo dài cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng, đô thị và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần liên tục theo dõi các bản tin dự báo ngắn hạn để chủ động các phương án phòng tránh an toàn.