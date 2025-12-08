Du lịch Du khách thích sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng tại các khu du lịch, farm du lịch sinh thái đang ngày càng thu hút đông đảo du khách trong, ngoài nước tìm đến khám phá, trải nghiệm. Khách đến đây được thưởng thức đặc sản địa phương tươi ngon, đậm nét vùng miền, cũng như bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đặc sản dông nướng Ba Tường Farm luôn được du khách ưa thích

Sản phẩm nguồn gốc rõ ràng

Ths Nguyễn Văn Quân - chuyên gia chuyển đổi số quốc gia, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Checkee cho biết: “Những năm gần đây, khá nhiều điểm kinh doanh du lịch, trang trại thanh long, cây ăn trái ở khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng đã đưa các sản phẩm có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm OCOP vào phục vụ đã thu hút khách du lịch gần xa. Du khách cảm thấy được phục vụ an toàn trong chuyến hành trình du lịch khám phá, trải nghiệm”.

Có thể thấy điều đó ở Ba Tường Farm, phường Mũi Né vào các dịp cuối tuần. Khách tìm về gần như kín chỗ để thưởng thức đặc sản dông cát, gà rừng, bồ câu Pháp nhãn hiệu Ba Tường đạt chuẩn OCOP, hay dừa xanh Thiện Nghiệp thanh ngọt quanh năm. Trên tuyến đường du lịch gần đó, Bảo tàng nước mắm Làng Chài Xưa, nhiều du khách tìm đến để tìm hiểu nghề làm nước mắm truyền thống Phan Thiết, mua sản phẩm nước mắm đạt chuẩn OCOP. Các cửa hàng bán sản phẩm nước mắm truyền thống Phan Thiết đạt chuẩn OCOP dọc theo đường Nguyễn Thông, phường Mũi Né, Hải sản - Thực phẩm sạch Hạt Ngọc đường Nguyễn Duy Trinh, phường Hàm Thắng cũng được khách lựa chọn mua sản phẩm sạch, hay hải sản tươi sống từ Phú Quý như: cá bớp, cua huỳnh đế...

Điểm kinh doanh du lịch dã ngoại Hợp tác xã Măng tre tứ quý Tân Phước thuộc phường Phước Hội, mấy năm gần đây khách trong tỉnh, khu vực lân cận tìm đến ngày càng đông. Họ khám phá rừng tre xanh tươi mát mẻ, rồi mua đặc sản địa phương “Măng tre tứ quý” có vị ngọt thanh, thơm ngon làm quà cho người thân. Khá nhiều trang trại thanh long, vườn cây ăn trái sầu riêng khu vực Đông Nam Lâm Đồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP kết hợp du lịch sinh thái đã thu hút du khách trong, ngoài nước ghé thăm, thưởng thức trái cây tại vườn.

Cùng hưởng lợi

TS Phạm Thị Hồng Phượng - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cho rằng: “Lâm Đồng đang sở hữu tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, văn hóa, với nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm sạch như: thanh long sản xuất theo chuẩn VietGAP, nước mắm truyền thống Phan Thiết đạt chuẩn OCOP, hay lẩu thả, mực một nắng, cua huỳnh đế…

Việc tăng cường truy xuất nguồn gốc, bảo hộ sở hữu trí tuệ, kết hợp với công nghệ số và phát triển mô hình Du lịch xanh chính là đòn bẩy để địa phương nâng cao giá trị, thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Đặc biệt, vấn đề vai trò sở hữu trí tuệ trong duy trì, phát huy giá trị văn hóa du lịch địa phương, giải pháp nâng cao nhận thức sở hữu trí tuệ trong cộng đồng du lịch; mô hình Du lịch xanh và vấn đề phát triển du lịch xanh tại Lâm Đồng. Đây là một trong những nội dung đang được các hợp tác xã, doanh nghiệp du lịch, farm du lịch sinh thái ở Lâm Đồng quan tâm hiện nay để phát triển du lịch xanh bền vững”.

Có thể nói, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ là nền tảng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong du lịch; giúp hình thành các sản phẩm mới, mô hình mới như: du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái gắn với văn hóa, sản phẩm OCOP. Việc khai thác các loại tài sản trí tuệ như: nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, bí quyết kinh doanh sẽ hình thành các chuỗi giá trị xanh, trong đó doanh nghiệp, cộng đồng, du khách cùng hưởng lợi, phát triển du lịch bền vững.