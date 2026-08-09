Khám phá Du khách trải nghiệm thích thú các thác nước Đông Nam Lâm Đồng Tháng 8, khi những cơn mưa nguồn ùa về đã “đánh thức” những con thác ở các xã vùng Đông Nam tỉnh chảy mạnh, tung bọt trắng xóa tạo nên khung cảnh thơ mộng. Thời điểm này, nhiều loại trái cây như: bơ, mít, sầu riêng, măng cụt... chín rộ nên nhiều gia đình, nhất là lớp trẻ chọn gói du lịch miệt vườn để tham quan trải nghiệm hồ, thác và thưởng thức những loại trái cây thơm ngon...

Thác Trượt ở khu vực Đức Linh

Từ tháng 6 đến nay, hàng ngàn lượt khách du lịch đã tìm về vườn dâu da ở xã Trà Tân hay vườn sầu riêng, măng cụt ở La Dạ. Du khách còn trải nghiệm thác Bà ở xã Tánh Linh, vùng sông La Ngà ở xã Đồng Kho, thác Trượt, thác Đầu Trâu ở xã Nghị Đức. Phong cảnh đẹp pha lẫn sự hoang dã của núi rừng, sông hồ, thác nước chảy trắng xóa khiến du khách mê mẩn.

Chị Nguyễn Thị Hương ở phường Hàm Thắng vừa điện thoại kể chuyện mới dẫn 40 người là người thân đi chơi thác Bà, thác Trượt và sông La Ngà, ai cũng thích. “Người thân mình ở TP Hồ Chí Minh, hè này về Phan Thiết nghỉ dưỡng, cho mấy đứa nhỏ chơi trước khi nhập học, lịch trình là 15 ngày nhưng không đủ thời gian để đến những nơi yêu thích. Ở Phước Hội, La Gi ăn hải sản, tắm biển thỏa thuê xong thì nghe nói ở Tánh Linh có thác Bà với các điểm cắm trại ngắm sông La Ngà ở xã Đồng Kho. Ở xã Nghị Đức có thác Trượt, thác Đầu Trâu cùng đặc sản cá thát lát, gà đồi, dê núi thì cả ‘hội” liền một mực đòi đi”...

Thác Trượt ở Nghị Đức có dòng nước chảy qua phiến đá mịn và nghiêng thoai thoải. Phiến đá tạo hình như chiếc máng xối khổng lồ, phía trên là dòng nước chảy vừa đủ cho phép khách du lịch trượt trực tiếp xuống hồ nước mát. Mỗi lần trượt máng có thể chứa từ 5 - 7 người nên rất phù hợp cho đại gia đình trải nghiệm cảm giác mới lạ do thiên nhiên ban tặng. Thác Trượt cho người trượt trải nghiệm cảm giác một chút hồi hộp khi bước vào “vùng trượt”.

Khi nước đẩy người trôi theo dòng nước, bao lo âu, nhọc nhằn thường ngày trong tâm khảm như được trôi theo nước - tạo nên sự thanh thản, nhẹ nhàng cho lòng người... Xung quanh thác là cây rừng xanh mát và không khí trong lành, đan xen giữa những quả đồi là vườn sầu riêng, bơ, dâu nên du khách có thể cắm trại qua đêm cùng với dân bản địa dùng cơm tối giữa vườn cây ăn trái...

Một góc thác Trượt Nghị Đức

Ông Phan Nhật Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Nghị Đức cho biết: “Thác Trượt Nghị Đức rất đẹp, còn hoang sơ, hiện rất nhiều khách tìm đến trải nghiệm. Tuy vậy, hầu hết đang là tự phát nên chưa bảo đảm an toàn cho du khách. Để hạn chế rủi ro, xã đã cắm biển báo và tuyên truyền người dân không nên đi chơi thác vào những lúc mưa to. UBND xã mong muốn có doanh nghiệp đến đầu tư để cùng địa phương phát triển du lịch tại thác Trượt…”.

Còn thác Bà ở Tánh Linh ẩn mình giữa núi rừng cùng những tiếng chim hót líu lo vang vọng cả khung trời. Nhiều người có cảm tình hơn với thác Bà, bởi “tích xưa” truyền rằng người phụ nữ chờ chồng đi đánh trận phương xa giữ bờ cõi đất Việt. Vì chờ đợi chồng lâu ngày, tóc người phụ nữ bạc trắng, cộng với lòng chung thủy sắt son của người vợ nên hình thành thác Bà với tiếng nước róc rách mong ngóng chồng...

Cuối tuần này, hàng trăm lượt khách đã đặt lịch về La Dạ để vui chơi cùng “Lễ hội Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và đặc trưng của xã”. Nhiều người gọi đây là lễ hội trái cây vì trong các sản phẩm trưng bày có nhiều đặc sản trái cây tươi như: sầu riêng, măng cụt, mắc ca, dâu da, bơ, chuối, mít... là những loại đặc sản của La Dạ.

Theo anh Minh, đơn vị tài trợ mặt bằng để xã La Dạ tổ chức lễ hội (ngày 8 - 9/8) thì lượng khách du lịch đặt tour đến La Dạ đông tương đương với các ngày lễ lớn hay tết. Hầu hết khách đều “dặn hàng” sầu riêng, măng cụt, lá bép, heo đen... Các đoàn du khách đều đăng ký lưu trú qua đêm để khám phá lễ hội... Hãy một lần đến những thác nước và tham dự lễ hội trái cây để cảm nhận về những điều mới trong cuộc sống!