Du lịch Dự kiến có 70 sự kiện khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa thống kê, dự kiến có khoảng 70 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại và trước thời điểm diễn ra Festival Hoa Đà Lạt vào tháng 12/2026.

Sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn vào những tháng cuối năm

Theo đó, trong tháng 8, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Đáng chú ý là Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040; Lễ bế mạc Chuỗi hoạt động “Mùa du lịch hè năm 2026” gắn với kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội; đón các đoàn Famtrip, KOLs, TikTokers, travel bloggers đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Cùng với đó, Lâm Đồng sẽ tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC 2026 và tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch vào tỉnh Lâm Đồng năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực thể thao, tháng 8 dự kiến diễn ra các giải Vovinam, Karate, Taekwondo trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao; Giải Beach Tennis Championship (TTF) và Giải Bóng chuyền bãi biển nữ Quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động trên, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ bố trí không gian quảng bá hình ảnh địa phương, lắp đặt Kiosk thông tin du lịch; giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, đặc sản địa phương và các ấn phẩm quảng bá du lịch tại nhà ga hành khách.

Du lịch hè khu vực Đông Lâm Đồng (Ảnh tư liệu)

Trong tháng 9, dự kiến sẽ tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II năm 2026; đón đoàn công tác Trung Quốc đến khảo sát nhà máy sản xuất/vùng trồng/khu - cụm công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng và chương trình Hội nghị kết nối đầu tư và thương mại năm 2026; Lễ hội Trung thu…

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức các giải Giải Futsal nam, Giải BILLIARDS Đại hội Thể dục thể thao; chạy cà kheo, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ - bắn ná, điền kinh…

Các xã, phường, đặc khu sẽ có khoảng 32 chương trình, hoạt động hấp dẫn

Những tháng cuối năm sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế về thành phố sáng tạo âm nhạc; chương trình “Tinh hoa biển cả” gắn với “Lễ hội quà tặng, mua sắm, ngày hội du lịch và ẩm thực”; phối hợp tổ chức sự kiện giao lưu kinh tế - văn hóa quốc tế; Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ III năm 2026; Giải đua xe đạp chuyên nghiệp vòng quanh Lâm Đồng năm 2026; Ngày Văn hóa - Du lịch Lâm Đồng tại TP Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh dự kiến tổ chức khoảng 32 chương trình, hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao trong những tháng cuối năm, góp phần kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân, du khách thích thú hòa mình vào không gian âm nhạc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Chính Thành)

“ Theo kế hoạch, ngày 19/8, sân bay quốc tế Liên Khương sẽ hoạt động trở lại, dự kiến phục vụ từ 36 - 40 chuyến bay cùng khoảng 6.800 lượt hành khách mỗi ngày. Riêng 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách ước đạt khoảng 816.000 lượt.

Sự kiện này không chỉ khôi phục hoạt động vận tải hàng không sau thời gian gián đoạn, mà còn tạo nền tảng để mở rộng mạng bay, nâng cao năng lực logistics, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và thu hút đầu tư, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.