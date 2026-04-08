Dịch vụ chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản thực hiện thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế
TT
Tên kỹ thuật
(Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình)
Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
Danh mục chăm sóc, KCB tại nhà do cơ sở KCB cấp cơ bản dưới 50 điểm thực hiện
1
Thổi ngạt
Thổi ngạt
2
Ép tim ngoài lồng ngực
Ép tim ngoài lồng ngực
3
Cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản
4
Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn
Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn
Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn
5
Cầm máu (vết thương chảy máu)
Ga rô hoặc băng ép cầm máu
Ga rô hoặc băng ép cầm máu
6
Băng bó vết thương
Băng bó vết thương
Băng bó vết thương
7
Chăm sóc vết thương (1 lần)
Chăm sóc vết thương
8
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
9
Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
10
Xoa bóp phòng chống loét
Xoa bóp phòng chống loét
11
Dẫn lưu nước tiểu bàng quang
Dẫn lưu nước tiểu bàng quang
12
Vỗ rung lồng ngực
Vỗ rung lồng ngực
13
Kỹ thuật ho có điều khiển
Kỹ thuật ho có điều khiển
14
Kỹ thuật tập thở cơ hoành
Kỹ thuật tập thở cơ hoành
15
Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ
Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ
16
Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ
Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ
17
Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép
Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép
18
Nghiệm pháp đi bộ 6 phút
Nghiệm pháp đi bộ 6 phút
19
Đặt ống thông dạ dày
Đặt sonde dạ dày
20
Thụt thuốc qua đường hậu môn
Thụt thuốc qua đường hậu môn
21
Thụt tháo phân
Thụt tháo phân
22
Giải stress cho người bệnh
Giải stress cho người bệnh
23
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa
24
Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp
Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp
25
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi
26
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới
27
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu
28
Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ
Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ
29
Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress
Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress
30
Chườm lạnh
Chườm lạnh
31
Chườm ngải cứu
Chườm ngải cứu
32
Tập vận động có trợ giúp
Tập vận động có trợ giúp
33
Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh
Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh
34
Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn
Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn
35
Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi
Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi
36
Sử dụng xe lăn
Sử dụng xe lăn
37
Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm
Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm
38
Tập vận động chủ động
Tập vận động chủ động
39
Tập vận động có kháng trở
Tập vận động có kháng trở
40
Tập vận động thụ động
Tập vận động thụ động
41
Đo tầm vận động khớp
Đo tầm vận động khớp
42
Tập do cứng khớp
Tập do cứng khớp
43
Tập với xe lăn
Tập với xe lăn
44
Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.
Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.
45
Xét nghiệm đường máu mao mạch
Xét nghiệm đường máu mao mạch
Xét nghiệm đường máu mao mạch
46
Thay băng trên người bệnh đái tháo đường
Thay băng trên người bệnh đái tháo đường
47
Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin
Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin
48
Khám bệnh
Khám bệnh
Khám bệnh
49
Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân...)
Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân, đờm, dịch mũi họng...)
50
Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư
Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư
51
Tiêm trong da
Tiêm trong da
52
Tiêm dưới da
Tiêm dưới da
53
Tiêm bắp thịt
Tiêm bắp thịt
54
Tiêm tĩnh mạch
Tiêm tĩnh mạch
55
Truyền tĩnh mạch
Truyền tĩnh mạch
56
Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên
Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên
57
Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ
Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ
58
Rửa dạ dày cấp cứu
Rửa dạ dày cấp cứu
59
Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang
Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang
60
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em
61
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ
62
Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở
Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở
63
Thổi ngạt
Thổi ngạt
64
Thở oxy
Thở oxy
65
Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa
Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa
66
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn
67
Làm test phục hồi máu mao mạch
68
Mở màng giáp nhẫn cấp cứu
Mở màng giáp nhẫn cấp cứu
69
Định lượng protein niệu
Định lượng protein niệu
70
Định nhóm máu ABO
Định nhóm máu ABO
71
Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
72
Siêu âm ổ bụng
Siêu âm ổ bụng
73
Điện tim thường
Điện tim thường
74
Chọc tháo dịch màng phổi
Chọc tháo dịch màng phổi
75
Chọc hút khí màng phổi
Chọc hút khí màng phổi
76
Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh)
Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh)
77
Nghiệm pháp dây thắt
Nghiệm pháp dây thắt
78
Đặt ống sonde dạ dày
79
Đặt ống thông hậu môn
Đặt ống thông hậu môn
80
Thụt tháo
81
Chọc hút dịch ổ bụng
Chọc hút dịch ổ bụng
82
Lấy dị vật kết mạc
Lấy dị vật kết mạc
83
Khâu vết thương phần mềm
Khâu vết thương phần mềm
84
Chích rạch áp xe nhỏ
Chích rạch áp xe nhỏ
85
Thay băng, cắt chỉ
Thay băng, cắt chỉ
86
Tháo bột các loại
Tháo bột các loại
87
Chích nhọt ống tai ngoài
Chích nhọt ống tai ngoài
88
Làm thuốc tai
Làm thuốc tai
89
Nhổ răng sữa
Nhổ răng sữa
90
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ
91
Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ
Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ
92
Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản
Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản
93
Bơm rửa lệ đạo
Bơm rửa lệ đạo
94
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc
95
Rửa cùng đồ (mắt)
Rửa cùng đồ (mắt)
96
Đo thị lực
Đo thị lực
97
Khí dung mũi họng
Khí dung mũi họng
98
Chọc hút dịch vành tai
Chọc hút dịch vành tai
99
Chích áp xe lợi trẻ em
Chích áp xe lợi trẻ em
100
Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)
Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)
101
Cắt và khâu tầng sinh môn
Cắt và khâu tầng sinh môn
102
Soi cổ tử cung
Soi cổ tử cung
103
Làm thuốc âm đạo
Làm thuốc âm đạo
104
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn
105
Kiểm soát tử cung
Kiểm soát tử cung
106
Bóc rau nhân tạo
Bóc rau nhân tạo
107
Bó thuốc
Bó thuốc
108
Chườm ngải
Chườm ngải
109
Hào châm
Hào châm
110
Ôn châm
Ôn châm
111
Chích lể
Chích lể
112
Điện châm
Điện châm
113
Thủy châm
114
Cứu (bằng điếu ngải)
Cứu (bằng điếu ngải)
115
Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay
Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay
116
Điều trị bằng tia hồng ngoại
Điều trị bằng tia hồng ngoại
117
Tập vận động có trợ giúp
Tập vận động có trợ giúp
Thay băng, cắt chỉ
Tổng số 51 kỹ thuật
BỔ SUNG PHẦN CHO NGƯỜI CAO TUỔI
118
Tập các chức năng sinh hoạt hàng ngày ADL với các dụng cụ trợ giúp thích nghi
119
Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn
120
Kỹ thuật kiểm soát tư thế và vận động cho người bệnh Parkinson
121
Kỹ thuật phục hồi khả năng nhận thức bản thân
122
Kỹ thuật phục hồi chức năng trí nhớ
123
Kỹ thuật phục hồi các vấn đề tâm lý
124
Kỹ thuật tập luyện khả năng tự vệ sinh cơ thể
125
Kỹ thuật tập luyện khả năng tự mặc quần áo
126
Kỹ thuật tập luyện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày nâng cao
127
Kỹ thuật trợ giúp và thích ứng trong sinh hoạt hằng ngày
128
Kỹ năng thích ứng xã hội
129
Kỹ thuật thay đổi hành vi trong điều trị rối loạn tiểu tiện và đại tiện
130
Cho ăn qua sonde dạ dày/ mở thông dạ dày
131
Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh có bệnh lý phối hợp
132
Chế biến chế độ dinh dưỡng cho người bệnh tập phục hồi chức năng nuốt
133
Chế biến chế độ dinh dưỡng ăn qua ống thông
134
Theo dõi khẩu phần dinh dưỡng trong 24 giờ qua
135
Kĩ thuật đánh giá, phân cấp chăm sóc cho người bệnh
136
Kỹ thuật vận chuyển người bệnh hạn chế vận động kèm theo/ không kèm theo trang thiết bị y tế
137
Kỹ thuật vệ sinh răng miệng cho người bệnh
138
Kỹ thuật chăm sóc hậu môn, sinh dục
139
Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng)
140
Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh)
141
Điều trị bằng Parafin
142
Điện tim thường
143
Holter điện tâm đồ
144
Holter huyết áp
145
Siêu âm doppler tim
146
Siêu âm doppler mạch máu
147
Siêu âm màng phổi
148
Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy,lách, bàng quang)
149
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da và cơ…)
150
Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người
151
Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người
152
Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động
153
Tập các kiểu thở
154
Tập ho có trợ giúp
155
Kỹ thuật kéo nắn trị liệu
156
Kỹ thuật xoa bóp vùng
157
Tập nuốt
158
Điều trị bằng tia hồng ngoại
159
Điều trị bằng các dòng điện xung
160
Điều trị bằng siêu âm
161
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não
162
Giác hơi điều trị các chứng đau
163
Điện châm
164
Đặt nội khí quản
165
Lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe
166
Quản lý sức khỏe cá nhân, hộ gia đình
167
Tư vấn sức khỏe cá nhân, hộ gia đình
168
Sốc điện cấp cứu
169
Sốc điện điều trị rung nhĩ
170
Hút đờm hầu họng
171
Đặt ống dẫn lưu khoang màng phổi
172
Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm
173
Chọc tháo dịch ổ bụng
174
Cắt móng chân, chăm sóc móng chân
175
Khám bàn chân người bệnh đái tháo đường
176
Băng ép cầm máu
177
Kỹ thuật Garo cầm máu
178
Khám mắt
179
Khám răng
180
Khám Tai mũi họng
181
Lấy dị vật tai
182
Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu
183
Lấy dị vật mũi
184
Massage vú thông tuyến sữa sau sinh
185
Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút
186
Khám sơ sinh
187
Tắm sơ sinh
188
Vệ sinh rốn sơ sinh
189
Trắc nghiệm lo âu – trầm cảm – stress ( DASS)
190
Trị liệu tâm lý gia đình
191
Trị liệu giáo dục tâm lý
192
Theo dõi độ bão hòa ôxy
193
Giảm đau bằng thuốc tiêm
194
Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu
195
Đánh giá mạch
196
Đánh giá huyết áp
197
Đánh giá nhịp thở
198
Đánh giá nhiệt độ
199
Sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng
200
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
201
Xây dựng chế độ dinh dưỡng
202
Chọc dịch não tuỷ
203
Siêu âm màng phổi
204
Siêu âm hạch vùng cổ
205
Siêu âm tuyến giáp
206
Theo dõi Monitor liên tục
Dịch vụ chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu thực hiện thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế
TT
Tên kỹ thuật
(Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình)
Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
Dịch vụ chăm sóc, KCB do cơ sở KCB cấp ban đầu
1
Thổi ngạt
Thổi ngạt
2
Ép tim ngoài lồng ngực
Ép tim ngoài lồng ngực
3
Cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản
4
Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn
Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn
Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn
5
Cầm máu (vết thương chảy máu)
Ga rô hoặc băng ép cầm máu
Ga rô hoặc băng ép cầm máu
6
Băng bó vết thương
Băng bó vết thương
Băng bó vết thương
7
Chăm sóc vết thương (1 lần)
Chăm sóc vết thương
8
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
9
Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
10
Xoa bóp phòng chống loét
Xoa bóp phòng chống loét
11
Dẫn lưu nước tiểu bàng quang
Dẫn lưu nước tiểu bàng quang
12
Vỗ rung lồng ngực
Vỗ rung lồng ngực
13
Kỹ thuật ho có điều khiển
Kỹ thuật ho có điều khiển
14
Kỹ thuật tập thở cơ hoành
Kỹ thuật tập thở cơ hoành
15
Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ
Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ
16
Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ
Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ
17
Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép
Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép
18
Nghiệm pháp đi bộ 6 phút
Nghiệm pháp đi bộ 6 phút
19
Đặt ống thông dạ dày
Đặt sonde dạ dày
20
Thụt thuốc qua đường hậu môn
Thụt thuốc qua đường hậu môn
21
Thụt tháo phân
Thụt tháo phân
22
Giải stress cho người bệnh
Giải stress cho người bệnh
23
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa
24
Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp
Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp
25
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi
Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi
26
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới
27
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu
28
Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ
Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ
29
Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress
Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress
30
Chườm lạnh
Chườm lạnh
31
Chườm ngải cứu
Chườm ngải cứu
32
Tập vận động có trợ giúp
Tập vận động có trợ giúp
33
Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh
Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh
34
Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn
Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn
35
Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi
Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi
36
Sử dụng xe lăn
Sử dụng xe lăn
37
Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm
Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm
38
Tập vận động chủ động
Tập vận động chủ động
39
Tập vận động có kháng trở
Tập vận động có kháng trở
40
Tập vận động thụ động
Tập vận động thụ động
41
Đo tầm vận động khớp
Đo tầm vận động khớp
42
Tập do cứng khớp
Tập do cứng khớp
43
Tập với xe lăn
Tập với xe lăn
44
Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.
Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.
45
Xét nghiệm đường máu mao mạch
Xét nghiệm đường máu mao mạch
Xét nghiệm đường máu mao mạch
46
Thay băng trên người bệnh đái tháo đường
Thay băng trên người bệnh đái tháo đường
47
Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin
Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin
48
Khám bệnh
Khám bệnh
Khám bệnh
49
Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân...)
Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân, đờm, dịch mũi họng...)
50
Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư
Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư
51
Tiêm trong da
Tiêm trong da
52
Tiêm dưới da
Tiêm dưới da
53
Tiêm bắp thịt
Tiêm bắp thịt
54
Tiêm tĩnh mạch
Tiêm tĩnh mạch
55
Truyền tĩnh mạch
Truyền tĩnh mạch
56
Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên
57
Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ
58
Rửa dạ dày cấp cứu
59
Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang
60
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em
61
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ
62
Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở
63
Thổi ngạt
Thổi ngạt
64
Thở oxy
Thở oxy
65
Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa
Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa
66
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn
67
Làm test phục hồi máu mao mạch
68
Mở màng giáp nhẫn cấp cứu
69
Định lượng protein niệu
Định lượng protein niệu
70
Định nhóm máu ABO
Định nhóm máu ABO
71
Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
72
Siêu âm ổ bụng
73
Điện tim thường
Điện tim thường
74
Chọc tháo dịch màng phổi
75
Chọc hút khí màng phổi
76
Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh)
77
Nghiệm pháp dây thắt
Nghiệm pháp dây thắt
78
Đặt ống sonde dạ dày
79
Đặt ống thông hậu môn
Đặt ống thông hậu môn
80
Thụt tháo
81
Chọc hút dịch ổ bụng
82
Lấy dị vật kết mạc
83
Khâu vết thương phần mềm
Khâu vết thương phần mềm
84
Chích rạch áp xe nhỏ
Chích rạch áp xe nhỏ
85
Thay băng, cắt chỉ
Thay băng, cắt chỉ
86
Tháo bột các loại
87
Chích nhọt ống tai ngoài
88
Làm thuốc tai
89
Nhổ răng sữa
Nhổ răng sữa
90
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ
91
Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ
92
Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản
93
Bơm rửa lệ đạo
94
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc
95
Rửa cùng đồ (mắt)
96
Đo thị lực
Đo thị lực
97
Khí dung mũi họng
Khí dung mũi họng
98
Chọc hút dịch vành tai
99
Chích áp xe lợi trẻ em
100
Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)
Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)
101
Cắt và khâu tầng sinh môn
Cắt và khâu tầng sinh môn
102
Soi cổ tử cung
103
Làm thuốc âm đạo
Làm thuốc âm đạo
104
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn
105
Kiểm soát tử cung
106
Bóc rau nhân tạo
Bóc rau nhân tạo
107
Bó thuốc
Bó thuốc
108
Chườm ngải
Chườm ngải
109
Hào châm
Hào châm
110
Ôn châm
Ôn châm
111
Chích lể
Chích lể
112
Điện châm
Điện châm
113
Thủy châm
114
Cứu (bằng điếu ngải)
Cứu (bằng điếu ngải)
115
Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay
Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay
116
Điều trị bằng tia hồng ngoại
Điều trị bằng tia hồng ngoại
117
Tập vận động có trợ giúp
Tập vận động có trợ giúp
Thay băng, cắt chỉ
Tổng số 51 kỹ thuật
BỔ SUNG PHẦN CHO NGƯỜI CAO TUỔI
130
Cho ăn qua sonde dạ dày/ mở thông dạ dày
137
Kỹ thuật vệ sinh răng miệng cho người bệnh
138
Kỹ thuật chăm sóc hậu môn, sinh dục
139
Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng)
140
Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh)
142
Điện tim thường
144
Holter huyết áp
148
Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy,lách, bàng quang)
149
Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy,lách, bàng quang)
150
Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người
151
Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người
152
Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động
153
Tập các kiểu thở
154
Tập ho có trợ giúp
156
Kỹ thuật xoa bóp vùng
158
Điều trị bằng tia hồng ngoại
161
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não
162
Giác hơi điều trị các chứng đau
163
Điện châm
165
Lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe
166
Quản lý sức khỏe cá nhân, hộ gia đình
167
Tư vấn sức khỏe cá nhân, hộ gia đình
168
Sốc điện cấp cứu
170
Hút đờm hầu họng
174
Cắt móng chân, chăm sóc móng chân
176
Băng ép cầm máu
177
Kỹ thuật Garo cầm máu
178
Khám mắt
179
Khám răng
180
Khám Tai mũi họng
184
Massage vú thông tuyến sữa sau sinh
185
Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút
187
Tắm sơ sinh
188
Vệ sinh rốn sơ sinh
192
Theo dõi độ bão hòa ôxy
195
Đánh giá mạch
196
Đánh giá huyết áp
197
Đánh giá nhịp thở
198
Đánh giá nhiệt độ
199
Sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng
200
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
201
Xây dựng chế độ dinh dưỡng
206
Theo dõi Monitor liên tục