TT Tên kỹ thuật (Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình) Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở Dịch vụ chăm sóc, KCB do cơ sở KCB cấp ban đầu

1 Thổi ngạt Thổi ngạt

2 Ép tim ngoài lồng ngực Ép tim ngoài lồng ngực

3 Cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

4 Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

5 Cầm máu (vết thương chảy máu) Ga rô hoặc băng ép cầm máu Ga rô hoặc băng ép cầm máu

6 Băng bó vết thương Băng bó vết thương Băng bó vết thương

7 Chăm sóc vết thương (1 lần) Chăm sóc vết thương

8 Cố định tạm thời người bệnh gãy xương Cố định tạm thời người bệnh gãy xương Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

9 Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

10 Xoa bóp phòng chống loét Xoa bóp phòng chống loét

11 Dẫn lưu nước tiểu bàng quang Dẫn lưu nước tiểu bàng quang

12 Vỗ rung lồng ngực Vỗ rung lồng ngực

13 Kỹ thuật ho có điều khiển Kỹ thuật ho có điều khiển

14 Kỹ thuật tập thở cơ hoành Kỹ thuật tập thở cơ hoành

15 Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ

16 Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ

17 Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép

18 Nghiệm pháp đi bộ 6 phút Nghiệm pháp đi bộ 6 phút

19 Đặt ống thông dạ dày Đặt sonde dạ dày

20 Thụt thuốc qua đường hậu môn Thụt thuốc qua đường hậu môn

21 Thụt tháo phân Thụt tháo phân

22 Giải stress cho người bệnh Giải stress cho người bệnh

23 Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa

24 Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp

25 Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi

26 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

27 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

28 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

29 Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress

30 Chườm lạnh Chườm lạnh

31 Chườm ngải cứu Chườm ngải cứu

32 Tập vận động có trợ giúp Tập vận động có trợ giúp

33 Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh

34 Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn

35 Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi

36 Sử dụng xe lăn Sử dụng xe lăn

37 Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm

38 Tập vận động chủ động Tập vận động chủ động

39 Tập vận động có kháng trở Tập vận động có kháng trở

40 Tập vận động thụ động Tập vận động thụ động

41 Đo tầm vận động khớp Đo tầm vận động khớp

42 Tập do cứng khớp Tập do cứng khớp

43 Tập với xe lăn Tập với xe lăn

44 Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu. Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.

45 Xét nghiệm đường máu mao mạch Xét nghiệm đường máu mao mạch Xét nghiệm đường máu mao mạch

46 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

47 Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin

48 Khám bệnh Khám bệnh Khám bệnh

49 Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân...) Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân, đờm, dịch mũi họng...)

50 Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư

51 Tiêm trong da Tiêm trong da

52 Tiêm dưới da Tiêm dưới da

53 Tiêm bắp thịt Tiêm bắp thịt

54 Tiêm tĩnh mạch Tiêm tĩnh mạch

55 Truyền tĩnh mạch Truyền tĩnh mạch

56 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên

57 Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ

58 Rửa dạ dày cấp cứu

59 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang

60 Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em

61 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

62 Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở

63 Thổi ngạt Thổi ngạt

64 Thở oxy Thở oxy

65 Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa

66 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn

67 Làm test phục hồi máu mao mạch

68 Mở màng giáp nhẫn cấp cứu

69 Định lượng protein niệu Định lượng protein niệu

70 Định nhóm máu ABO Định nhóm máu ABO

71 Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm

72 Siêu âm ổ bụng

73 Điện tim thường Điện tim thường

74 Chọc tháo dịch màng phổi

75 Chọc hút khí màng phổi

76 Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh)

77 Nghiệm pháp dây thắt Nghiệm pháp dây thắt

78 Đặt ống sonde dạ dày

79 Đặt ống thông hậu môn Đặt ống thông hậu môn

80 Thụt tháo

81 Chọc hút dịch ổ bụng

82 Lấy dị vật kết mạc

83 Khâu vết thương phần mềm Khâu vết thương phần mềm

84 Chích rạch áp xe nhỏ Chích rạch áp xe nhỏ

85 Thay băng, cắt chỉ Thay băng, cắt chỉ

86 Tháo bột các loại

87 Chích nhọt ống tai ngoài

88 Làm thuốc tai

89 Nhổ răng sữa Nhổ răng sữa

90 Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ

91 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ

92 Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản

93 Bơm rửa lệ đạo

94 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc

95 Rửa cùng đồ (mắt)

96 Đo thị lực Đo thị lực

97 Khí dung mũi họng Khí dung mũi họng

98 Chọc hút dịch vành tai

99 Chích áp xe lợi trẻ em

100 Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm) Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)

101 Cắt và khâu tầng sinh môn Cắt và khâu tầng sinh môn

102 Soi cổ tử cung

103 Làm thuốc âm đạo Làm thuốc âm đạo

104 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

105 Kiểm soát tử cung

106 Bóc rau nhân tạo Bóc rau nhân tạo

107 Bó thuốc Bó thuốc

108 Chườm ngải Chườm ngải

109 Hào châm Hào châm

110 Ôn châm Ôn châm

111 Chích lể Chích lể

112 Điện châm Điện châm

113 Thủy châm

114 Cứu (bằng điếu ngải) Cứu (bằng điếu ngải)

115 Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay

116 Điều trị bằng tia hồng ngoại Điều trị bằng tia hồng ngoại

117 Tập vận động có trợ giúp Tập vận động có trợ giúp

Thay băng, cắt chỉ

Tổng số 51 kỹ thuật

BỔ SUNG PHẦN CHO NGƯỜI CAO TUỔI

130 Cho ăn qua sonde dạ dày/ mở thông dạ dày

137 Kỹ thuật vệ sinh răng miệng cho người bệnh

138 Kỹ thuật chăm sóc hậu môn, sinh dục

139 Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng)

140 Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh)

142 Điện tim thường

144 Holter huyết áp

148 Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy,lách, bàng quang)

149 Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy,lách, bàng quang)

150 Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người

151 Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người

152 Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động

153 Tập các kiểu thở

154 Tập ho có trợ giúp

156 Kỹ thuật xoa bóp vùng

158 Điều trị bằng tia hồng ngoại

161 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não

162 Giác hơi điều trị các chứng đau

163 Điện châm

165 Lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe

166 Quản lý sức khỏe cá nhân, hộ gia đình

167 Tư vấn sức khỏe cá nhân, hộ gia đình

168 Sốc điện cấp cứu

170 Hút đờm hầu họng

174 Cắt móng chân, chăm sóc móng chân

176 Băng ép cầm máu

177 Kỹ thuật Garo cầm máu

178 Khám mắt

179 Khám răng

180 Khám Tai mũi họng

184 Massage vú thông tuyến sữa sau sinh

185 Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút

187 Tắm sơ sinh

188 Vệ sinh rốn sơ sinh

192 Theo dõi độ bão hòa ôxy

195 Đánh giá mạch

196 Đánh giá huyết áp

197 Đánh giá nhịp thở

198 Đánh giá nhiệt độ

199 Sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng

200 Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

201 Xây dựng chế độ dinh dưỡng