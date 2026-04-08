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    Dự kiến dịch vụ chăm sóc, khám, chữa bệnh tại nhà thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

    04/08/2026 15:54

    Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa, trong đó đề xuất dịch vụ chăm sóc, khám, chữa bệnh tại nhà thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

    Dịch vụ chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản thực hiện thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

    TT

    Tên kỹ thuật

    (Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình)

    Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở

    Danh mục chăm sóc, KCB tại nhà do cơ sở KCB cấp cơ bản dưới 50 điểm thực hiện

    1

    Thổi ngạt

    Thổi ngạt

    2

    Ép tim ngoài lồng ngực

    Ép tim ngoài lồng ngực

    3

    Cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp

    Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

    Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

    4

    Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

    Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

    Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

    5

    Cầm máu (vết thương chảy máu)

    Ga rô hoặc băng ép cầm máu

    Ga rô hoặc băng ép cầm máu

    6

    Băng bó vết thương

    Băng bó vết thương

    Băng bó vết thương

    7

    Chăm sóc vết thương (1 lần)

    Chăm sóc vết thương

    8

    Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

    Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

    Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

    9

    Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

    Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

    Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

    10

    Xoa bóp phòng chống loét

    Xoa bóp phòng chống loét

    11

    Dẫn lưu nước tiểu bàng quang

    Dẫn lưu nước tiểu bàng quang

    12

    Vỗ rung lồng ngực

    Vỗ rung lồng ngực

    13

    Kỹ thuật ho có điều khiển

    Kỹ thuật ho có điều khiển

    14

    Kỹ thuật tập thở cơ hoành

    Kỹ thuật tập thở cơ hoành

    15

    Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ

    Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ

    16

    Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ

    Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ

    17

    Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép

    Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép

    18

    Nghiệm pháp đi bộ 6 phút

    Nghiệm pháp đi bộ 6 phút

    19

    Đặt ống thông dạ dày

    Đặt sonde dạ dày

    20

    Thụt thuốc qua đường hậu môn

    Thụt thuốc qua đường hậu môn

    21

    Thụt tháo phân

    Thụt tháo phân

    22

    Giải stress cho người bệnh

    Giải stress cho người bệnh

    23

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa

    24

    Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp

    Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp

    25

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi

    26

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

    27

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

    28

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

    29

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress

    30

    Chườm lạnh

    Chườm lạnh

    31

    Chườm ngải cứu

    Chườm ngải cứu

    32

    Tập vận động có trợ giúp

    Tập vận động có trợ giúp

    33

    Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh

    Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh

    34

    Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn

    Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn

    35

    Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi

    Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi

    36

    Sử dụng xe lăn

    Sử dụng xe lăn

    37

    Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm

    Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm

    38

    Tập vận động chủ động

    Tập vận động chủ động

    39

    Tập vận động có kháng trở

    Tập vận động có kháng trở

    40

    Tập vận động thụ động

    Tập vận động thụ động

    41

    Đo tầm vận động khớp

    Đo tầm vận động khớp

    42

    Tập do cứng khớp

    Tập do cứng khớp

    43

    Tập với xe lăn

    Tập với xe lăn

    44

    Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.

    Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.

    45

    Xét nghiệm đường máu mao mạch

    Xét nghiệm đường máu mao mạch

    Xét nghiệm đường máu mao mạch

    46

    Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

    Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

    47

    Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin

    Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin

    48

    Khám bệnh

    Khám bệnh

    Khám bệnh

    49

    Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân...)

    Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân, đờm, dịch mũi họng...)

    50

    Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư

    Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư

    51

    Tiêm trong da

    Tiêm trong da

    52

    Tiêm dưới da

    Tiêm dưới da

    53

    Tiêm bắp thịt

    Tiêm bắp thịt

    54

    Tiêm tĩnh mạch

    Tiêm tĩnh mạch

    55

    Truyền tĩnh mạch

    Truyền tĩnh mạch

    56

    Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên

    Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên

    57

    Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ

    Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ

    58

    Rửa dạ dày cấp cứu

    Rửa dạ dày cấp cứu

    59

    Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang

    Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang

    60

    Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em

    Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em

    61

    Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

    Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

    62

    Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở

    Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở

    63

    Thổi ngạt

    Thổi ngạt

    64

    Thở oxy

    Thở oxy

    65

    Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa

    Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa

    66

    Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn

    Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn

    67

    Làm test phục hồi máu mao mạch

    68

    Mở màng giáp nhẫn cấp cứu

    Mở màng giáp nhẫn cấp cứu

    69

    Định lượng protein niệu

    Định lượng protein niệu

    70

    Định nhóm máu ABO

    Định nhóm máu ABO

    71

    Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm

    Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm

    72

    Siêu âm ổ bụng

    Siêu âm ổ bụng

    73

    Điện tim thường

    Điện tim thường

    74

    Chọc tháo dịch màng phổi

    Chọc tháo dịch màng phổi

    75

    Chọc hút khí màng phổi

    Chọc hút khí màng phổi

    76

    Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh)

    Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh)

    77

    Nghiệm pháp dây thắt

    Nghiệm pháp dây thắt

    78

    Đặt ống sonde dạ dày

    79

    Đặt ống thông hậu môn

    Đặt ống thông hậu môn

    80

    Thụt tháo

    81

    Chọc hút dịch ổ bụng

    Chọc hút dịch ổ bụng

    82

    Lấy dị vật kết mạc

    Lấy dị vật kết mạc

    83

    Khâu vết thương phần mềm

    Khâu vết thương phần mềm

    84

    Chích rạch áp xe nhỏ

    Chích rạch áp xe nhỏ

    85

    Thay băng, cắt chỉ

    Thay băng, cắt chỉ

    86

    Tháo bột các loại

    Tháo bột các loại

    87

    Chích nhọt ống tai ngoài

    Chích nhọt ống tai ngoài

    88

    Làm thuốc tai

    Làm thuốc tai

    89

    Nhổ răng sữa

    Nhổ răng sữa

    90

    Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ

    Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ

    91

    Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ

    Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ

    92

    Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản

    Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản

    93

    Bơm rửa lệ đạo

    Bơm rửa lệ đạo

    94

    Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc

    Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc

    95

    Rửa cùng đồ (mắt)

    Rửa cùng đồ (mắt)

    96

    Đo thị lực

    Đo thị lực

    97

    Khí dung mũi họng

    Khí dung mũi họng

    98

    Chọc hút dịch vành tai

    Chọc hút dịch vành tai

    99

    Chích áp xe lợi trẻ em

    Chích áp xe lợi trẻ em

    100

    Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)

    Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)

    101

    Cắt và khâu tầng sinh môn

    Cắt và khâu tầng sinh môn

    102

    Soi cổ tử cung

    Soi cổ tử cung

    103

    Làm thuốc âm đạo

    Làm thuốc âm đạo

    104

    Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

    Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

    105

    Kiểm soát tử cung

    Kiểm soát tử cung

    106

    Bóc rau nhân tạo

    Bóc rau nhân tạo

    107

    Bó thuốc

    Bó thuốc

    108

    Chườm ngải

    Chườm ngải

    109

    Hào châm

    Hào châm

    110

    Ôn châm

    Ôn châm

    111

    Chích lể

    Chích lể

    112

    Điện châm

    Điện châm

    113

    Thủy châm

    114

    Cứu (bằng điếu ngải)

    Cứu (bằng điếu ngải)

    115

    Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay

    Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay

    116

    Điều trị bằng tia hồng ngoại

    Điều trị bằng tia hồng ngoại

    117

    Tập vận động có trợ giúp

    Tập vận động có trợ giúp

    Thay băng, cắt chỉ

    Tổng số 51 kỹ thuật

    BỔ SUNG PHẦN CHO NGƯỜI CAO TUỔI

    118

    Tập các chức năng sinh hoạt hàng ngày ADL với các dụng cụ trợ giúp thích nghi

    119

    Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn

    120

    Kỹ thuật kiểm soát tư thế và vận động cho người bệnh Parkinson

    121

    Kỹ thuật phục hồi khả năng nhận thức bản thân

    122

    Kỹ thuật phục hồi chức năng trí nhớ

    123

    Kỹ thuật phục hồi các vấn đề tâm lý

    124

    Kỹ thuật tập luyện khả năng tự vệ sinh cơ thể

    125

    Kỹ thuật tập luyện khả năng tự mặc quần áo

    126

    Kỹ thuật tập luyện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày nâng cao

    127

    Kỹ thuật trợ giúp và thích ứng trong sinh hoạt hằng ngày

    128

    Kỹ năng thích ứng xã hội

    129

    Kỹ thuật thay đổi hành vi trong điều trị rối loạn tiểu tiện và đại tiện

    130

    Cho ăn qua sonde dạ dày/ mở thông dạ dày

    131

    Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh có bệnh lý phối hợp

    132

    Chế biến chế độ dinh dưỡng cho người bệnh tập phục hồi chức năng nuốt

    133

    Chế biến chế độ dinh dưỡng ăn qua ống thông

    134

    Theo dõi khẩu phần dinh dưỡng trong 24 giờ qua

    135

    Kĩ thuật đánh giá, phân cấp chăm sóc cho người bệnh

    136

    Kỹ thuật vận chuyển người bệnh hạn chế vận động kèm theo/ không kèm theo trang thiết bị y tế

    137

    Kỹ thuật vệ sinh răng miệng cho người bệnh

    138

    Kỹ thuật chăm sóc hậu môn, sinh dục

    139

    Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng)

    140

    Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh)

    141

    Điều trị bằng Parafin

    142

    Điện tim thường

    143

    Holter điện tâm đồ

    144

    Holter huyết áp

    145

    Siêu âm doppler tim

    146

    Siêu âm doppler mạch máu

    147

    Siêu âm màng phổi

    148

    Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy,lách, bàng quang)

    149

    Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da và cơ…)

    150

    Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người

    151

    Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người

    152

    Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động

    153

    Tập các kiểu thở

    154

    Tập ho có trợ giúp

    155

    Kỹ thuật kéo nắn trị liệu

    156

    Kỹ thuật xoa bóp vùng

    157

    Tập nuốt

    158

    Điều trị bằng tia hồng ngoại

    159

    Điều trị bằng các dòng điện xung

    160

    Điều trị bằng siêu âm

    161

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não

    162

    Giác hơi điều trị các chứng đau

    163

    Điện châm

    164

    Đặt nội khí quản

    165

    Lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe

    166

    Quản lý sức khỏe cá nhân, hộ gia đình

    167

    Tư vấn sức khỏe cá nhân, hộ gia đình

    168

    Sốc điện cấp cứu

    169

    Sốc điện điều trị rung nhĩ

    170

    Hút đờm hầu họng

    171

    Đặt ống dẫn lưu khoang màng phổi

    172

    Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

    173

    Chọc tháo dịch ổ bụng

    174

    Cắt móng chân, chăm sóc móng chân

    175

    Khám bàn chân người bệnh đái tháo đường

    176

    Băng ép cầm máu

    177

    Kỹ thuật Garo cầm máu

    178

    Khám mắt

    179

    Khám răng

    180

    Khám Tai mũi họng

    181

    Lấy dị vật tai

    182

    Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu

    183

    Lấy dị vật mũi

    184

    Massage vú thông tuyến sữa sau sinh

    185

    Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút

    186

    Khám sơ sinh

    187

    Tắm sơ sinh

    188

    Vệ sinh rốn sơ sinh

    189

    Trắc nghiệm lo âu – trầm cảm – stress ( DASS)

    190

    Trị liệu tâm lý gia đình

    191

    Trị liệu giáo dục tâm lý

    192

    Theo dõi độ bão hòa ôxy

    193

    Giảm đau bằng thuốc tiêm

    194

    Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu

    195

    Đánh giá mạch

    196

    Đánh giá huyết áp

    197

    Đánh giá nhịp thở

    198

    Đánh giá nhiệt độ

    199

    Sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng

    200

    Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

    201

    Xây dựng chế độ dinh dưỡng

    202

    Chọc dịch não tuỷ

    203

    Siêu âm màng phổi

    204

    Siêu âm hạch vùng cổ

    205

    Siêu âm tuyến giáp

    206

    Theo dõi Monitor liên tục


    Dịch vụ chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu thực hiện thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

    TT

    Tên kỹ thuật

    (Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình)

    Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở

    Dịch vụ chăm sóc, KCB do cơ sở KCB cấp ban đầu

    1

    Thổi ngạt

    Thổi ngạt

    2

    Ép tim ngoài lồng ngực

    Ép tim ngoài lồng ngực

    3

    Cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp

    Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

    Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

    4

    Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

    Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

    Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

    5

    Cầm máu (vết thương chảy máu)

    Ga rô hoặc băng ép cầm máu

    Ga rô hoặc băng ép cầm máu

    6

    Băng bó vết thương

    Băng bó vết thương

    Băng bó vết thương

    7

    Chăm sóc vết thương (1 lần)

    Chăm sóc vết thương

    8

    Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

    Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

    Cố định tạm thời người bệnh gãy xương

    9

    Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

    Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

    Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng

    10

    Xoa bóp phòng chống loét

    Xoa bóp phòng chống loét

    11

    Dẫn lưu nước tiểu bàng quang

    Dẫn lưu nước tiểu bàng quang

    12

    Vỗ rung lồng ngực

    Vỗ rung lồng ngực

    13

    Kỹ thuật ho có điều khiển

    Kỹ thuật ho có điều khiển

    14

    Kỹ thuật tập thở cơ hoành

    Kỹ thuật tập thở cơ hoành

    15

    Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ

    Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ

    16

    Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ

    Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ

    17

    Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép

    Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép

    18

    Nghiệm pháp đi bộ 6 phút

    Nghiệm pháp đi bộ 6 phút

    19

    Đặt ống thông dạ dày

    Đặt sonde dạ dày

    20

    Thụt thuốc qua đường hậu môn

    Thụt thuốc qua đường hậu môn

    21

    Thụt tháo phân

    Thụt tháo phân

    22

    Giải stress cho người bệnh

    Giải stress cho người bệnh

    23

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa

    24

    Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp

    Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp

    25

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi

    Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi

    26

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

    27

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu

    28

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

    29

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress

    30

    Chườm lạnh

    Chườm lạnh

    31

    Chườm ngải cứu

    Chườm ngải cứu

    32

    Tập vận động có trợ giúp

    Tập vận động có trợ giúp

    33

    Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh

    Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh

    34

    Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn

    Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn

    35

    Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi

    Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi

    36

    Sử dụng xe lăn

    Sử dụng xe lăn

    37

    Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm

    Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm

    38

    Tập vận động chủ động

    Tập vận động chủ động

    39

    Tập vận động có kháng trở

    Tập vận động có kháng trở

    40

    Tập vận động thụ động

    Tập vận động thụ động

    41

    Đo tầm vận động khớp

    Đo tầm vận động khớp

    42

    Tập do cứng khớp

    Tập do cứng khớp

    43

    Tập với xe lăn

    Tập với xe lăn

    44

    Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.

    Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu.

    45

    Xét nghiệm đường máu mao mạch

    Xét nghiệm đường máu mao mạch

    Xét nghiệm đường máu mao mạch

    46

    Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

    Thay băng trên người bệnh đái tháo đường

    47

    Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin

    Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin

    48

    Khám bệnh

    Khám bệnh

    Khám bệnh

    49

    Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân...)

    Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân, đờm, dịch mũi họng...)

    50

    Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư

    Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư

    51

    Tiêm trong da

    Tiêm trong da

    52

    Tiêm dưới da

    Tiêm dưới da

    53

    Tiêm bắp thịt

    Tiêm bắp thịt

    54

    Tiêm tĩnh mạch

    Tiêm tĩnh mạch

    55

    Truyền tĩnh mạch

    Truyền tĩnh mạch

    56

    Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên

    57

    Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ

    58

    Rửa dạ dày cấp cứu

    59

    Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang

    60

    Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em

    Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em

    61

    Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

    Bóp bóng Ambu qua mặt nạ

    62

    Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở

    63

    Thổi ngạt

    Thổi ngạt

    64

    Thở oxy

    Thở oxy

    65

    Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa

    Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa

    66

    Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn

    67

    Làm test phục hồi máu mao mạch

    68

    Mở màng giáp nhẫn cấp cứu

    69

    Định lượng protein niệu

    Định lượng protein niệu

    70

    Định nhóm máu ABO

    Định nhóm máu ABO

    71

    Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm

    Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm

    72

    Siêu âm ổ bụng

    73

    Điện tim thường

    Điện tim thường

    74

    Chọc tháo dịch màng phổi

    75

    Chọc hút khí màng phổi

    76

    Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh)

    77

    Nghiệm pháp dây thắt

    Nghiệm pháp dây thắt

    78

    Đặt ống sonde dạ dày

    79

    Đặt ống thông hậu môn

    Đặt ống thông hậu môn

    80

    Thụt tháo

    81

    Chọc hút dịch ổ bụng

    82

    Lấy dị vật kết mạc

    83

    Khâu vết thương phần mềm

    Khâu vết thương phần mềm

    84

    Chích rạch áp xe nhỏ

    Chích rạch áp xe nhỏ

    85

    Thay băng, cắt chỉ

    Thay băng, cắt chỉ

    86

    Tháo bột các loại

    87

    Chích nhọt ống tai ngoài

    88

    Làm thuốc tai

    89

    Nhổ răng sữa

    Nhổ răng sữa

    90

    Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ

    91

    Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ

    92

    Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản

    93

    Bơm rửa lệ đạo

    94

    Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc

    95

    Rửa cùng đồ (mắt)

    96

    Đo thị lực

    Đo thị lực

    97

    Khí dung mũi họng

    Khí dung mũi họng

    98

    Chọc hút dịch vành tai

    99

    Chích áp xe lợi trẻ em

    100

    Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)

    Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm)

    101

    Cắt và khâu tầng sinh môn

    Cắt và khâu tầng sinh môn

    102

    Soi cổ tử cung

    103

    Làm thuốc âm đạo

    Làm thuốc âm đạo

    104

    Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

    Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

    105

    Kiểm soát tử cung

    106

    Bóc rau nhân tạo

    Bóc rau nhân tạo

    107

    Bó thuốc

    Bó thuốc

    108

    Chườm ngải

    Chườm ngải

    109

    Hào châm

    Hào châm

    110

    Ôn châm

    Ôn châm

    111

    Chích lể

    Chích lể

    112

    Điện châm

    Điện châm

    113

    Thủy châm

    114

    Cứu (bằng điếu ngải)

    Cứu (bằng điếu ngải)

    115

    Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay

    Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay

    116

    Điều trị bằng tia hồng ngoại

    Điều trị bằng tia hồng ngoại

    117

    Tập vận động có trợ giúp

    Tập vận động có trợ giúp

    Thay băng, cắt chỉ

    Tổng số 51 kỹ thuật

    BỔ SUNG PHẦN CHO NGƯỜI CAO TUỔI

    130

    Cho ăn qua sonde dạ dày/ mở thông dạ dày

    137

    Kỹ thuật vệ sinh răng miệng cho người bệnh

    138

    Kỹ thuật chăm sóc hậu môn, sinh dục

    139

    Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng)

    140

    Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh)

    142

    Điện tim thường

    144

    Holter huyết áp

    148

    Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy,lách, bàng quang)

    149

    Siêu âm ổ bụng (gan, mật, tụy,lách, bàng quang)

    150

    Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người

    151

    Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người

    152

    Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động

    153

    Tập các kiểu thở

    154

    Tập ho có trợ giúp

    156

    Kỹ thuật xoa bóp vùng

    158

    Điều trị bằng tia hồng ngoại

    161

    Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não

    162

    Giác hơi điều trị các chứng đau

    163

    Điện châm

    165

    Lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe

    166

    Quản lý sức khỏe cá nhân, hộ gia đình

    167

    Tư vấn sức khỏe cá nhân, hộ gia đình

    168

    Sốc điện cấp cứu

    170

    Hút đờm hầu họng

    174

    Cắt móng chân, chăm sóc móng chân

    176

    Băng ép cầm máu

    177

    Kỹ thuật Garo cầm máu

    178

    Khám mắt

    179

    Khám răng

    180

    Khám Tai mũi họng

    184

    Massage vú thông tuyến sữa sau sinh

    185

    Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút

    187

    Tắm sơ sinh

    188

    Vệ sinh rốn sơ sinh

    192

    Theo dõi độ bão hòa ôxy

    195

    Đánh giá mạch

    196

    Đánh giá huyết áp

    197

    Đánh giá nhịp thở

    198

    Đánh giá nhiệt độ

    199

    Sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng

    200

    Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

    201

    Xây dựng chế độ dinh dưỡng

    206

    Theo dõi Monitor liên tục


    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/du-kien-dich-vu-cham-soc-kham-chua-benh-tai-nha-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te-119260804155000353.htm
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