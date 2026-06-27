Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất mức phạt tiền cơ sở giáo dục mầm non cho trẻ em học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đề xuất mức phạt hành vi vi phạm quy định về thực hiện chương trình giáo dục mầm non (Điều 10) .

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Sử dụng tài liệu, học liệu, chương trình giáo dục chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc có nội dung không phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non;

c) Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em không bảo đảm mục tiêu giáo dục mầm non theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức cho trẻ em học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Áp dụng chương trình giáo dục nước ngoài chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật;

b) Tự ý thay đổi, cắt xén nội dung chương trình giáo dục mầm non làm ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ việc thực hiện chương trình giáo dục vi phạm từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo đúng quy định của pháp luật;

b) Buộc chấm dứt việc sử dụng tài liệu, học liệu, chương trình giáo dục không đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này;

c) Buộc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;

d) Buộc hoàn trả các khoản thu phát sinh từ việc tổ chức các hoạt động giáo dục trái quy định (nếu có).

Mức phạt tiền quy định nêu trên là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp có quy định khác. Mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.