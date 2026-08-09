Du lịch Du lịch ẩm thực biển hút khách cuối hè Mới đây, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố danh sách những điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp cuối hè. Điều đáng chú ý, cả 5 điểm đến dẫn đầu đều là những nơi có biển. Trong đó, Phan Thiết không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh, cát trắng mà còn được nhắc đến như một thiên đường ẩm thực đầy sức hút.

Nhiều sản phẩm OCOP địa phương được du khách mua về làm quà

Ẩm thực trở thành động lực lựa chọn điểm đến

Ẩm thực vùng biển Phan Thiết được hình thành từ chính nhịp sống của cư dân miền biển. Sau mỗi chuyến ra khơi, những mẻ cá, mực, tôm, ghẹ tươi rói được đưa thẳng vào bếp.

Người dân tận dụng nguồn hải sản vừa đánh bắt, kết hợp với các loại rau thơm, gia vị được trồng tại địa phương và những nguyên liệu sẵn có để chế biến thành những món ăn vừa mộc mạc, vừa giàu dinh dưỡng. Nhiều món ăn đã trở thành “thương hiệu” như: bánh căn, gỏi cá mai, bánh quai vạc, bánh canh chả cá, lẩu thả, răng mực nướng, mực một nắng, các loại mắm truyền thống, hay món kem dừa dân dã…

Những mặt hàng hải sản khô đặc trưng miền biển được bán ở chợ Phan Thiết

Chính sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, nhịp sống bình dị và văn hóa ẩm thực đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, khiến chuyến hành trình của du khách dù chỉ 2 - 3 ngày nhưng vừa được nghỉ dưỡng, vừa được trải nghiệm, khám phá.

Chị Trần Thị Thương, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Gia đình tôi chọn Phan Thiết cho chuyến đi cuối hè vì khoảng cách gần, giao thông thuận lợi. Chỉ cần khoảng 3 giờ đồng hồ đã tới nơi. Ngoài không gian biển mát mẻ thì điều khiến tôi thích nhất là các loại hải sản tươi, có thể chọn ngay tại quán và nhờ họ chế biến. Còn những món ăn vặt giá cả bình dân nhưng chất lượng rất ngon”.

Gian hàng ẩm thực tại Lễ hội Cầu ngư các vạn chài phường Phan Thiết 2026

Cơ hội để du lịch địa phương bứt phá

Sức hút của ẩm thực tại vùng biển Phan Thiết không chỉ thể hiện qua những đánh giá tích cực của du khách mà còn được minh chứng bằng sức mua và lượng người trải nghiệm tại các sự kiện văn hóa, du lịch của địa phương.

Tại Lễ hội Cầu ngư các vạn chài phường Phan Thiết năm 2026 vừa diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 8, khi những nghi lễ truyền thống khép lại, nhưng tại hàng trăm gian hàng kéo dài dọc hai tuyến đường Phạm Văn Đồng và Trưng Trắc ven sông Cà Ty, từ 17 giờ đến 21 giờ đêm vẫn luôn đông kín người dân và khách tham quan.

Mùi thơm của chả cá nướng, bánh kẹp, hải sản chế biến khô và các sản phẩm OCOP địa phương như thanh long sấy, nước ép thanh long, nước mắm… tạo nên không gian ẩm thực sôi động, đậm chất miền biển.

Phan Thiết được nhắc đến như một thiên đường ẩm thực đầy sức hút

Ông Nguyễn Đình Quý, Trưởng Phòng Văn hóa Xã hội phường Phan Thiết cho biết: “Mỗi món ăn đang mang theo câu chuyện về nghề biển, về nguồn nguyên liệu tươi ngon và sự khéo léo của người dân. Đây chính là những giá trị góp phần lan tỏa hình ảnh Phan Thiết một cách gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc đến với du khách”.

Nhiều món ăn vặt hấp dẫn du khách bởi giá cả bình dân nhưng rất ngon

Ông Quý chia sẻ thêm, cùng với lợi thế về cảnh quan biển, việc phát triển du lịch gắn với văn hóa và ẩm thực đang mở ra nhiều dư địa để địa phương nâng cao sức cạnh tranh. Thời gian tới, phường Phan Thiết sẽ tiếp tục phát huy giá trị các lễ hội truyền thống, xây dựng thêm nhiều không gian trải nghiệm gắn với đời sống ngư dân, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm OCOP và ẩm thực đặc trưng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Vào ngày cuối tuần, chợ Phan Thiết đón nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh

Việc Phan Thiết được du khách tìm kiếm nhiều trong dịp cuối hè không chỉ phản ánh sức hút của các địa phương ven biển, mà còn cho thấy hiệu quả của hướng phát triển du lịch dựa trên lợi thế địa phương. Khi mỗi món ăn trở thành một “đại sứ” văn hóa, mỗi lễ hội là một sản phẩm du lịch và mỗi người dân là một người kể chuyện về quê hương mình, đó cũng là nền tảng để tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch biển Việt Nam.