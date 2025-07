Du lịch Du lịch biển Lâm Đồng đón lượng khách vượt 1 triệu lượt/tháng Trong tháng đầu mùa cao điểm du lịch hè 2025, hoạt động du lịch biển của tỉnh Lâm Đồng (địa bàn Bình Thuận cũ) tiếp tục diễn ra sôi động và ghi nhận lượng khách tăng cao, vượt 1 triệu lượt/tháng.

Cụ thể theo số liệu thống kê trong tháng 6/2025, du lịch biển Lâm Đồng ước đón 1.028.700 lượt khách, tăng 5,6% so tháng trước đó và tăng hơn 24% so cùng kỳ năm ngoái. Riêng lượng khách quốc tế chọn nơi đây là điểm nghỉ dưỡng ước đạt gần 45.900 lượt khách, tăng 16,74% so tháng trước và tăng 2,43 lần so cùng kỳ năm 2024.

Du khách đến nghỉ dưỡng tại địa bàn ven biển tỉnh Lâm Đồng.

Như vậy tính chung nửa đầu năm nay, địa bàn ven biển tỉnh Lâm Đồng ước đón gần 5,54 triệu lượt khách (tăng 18,48% so cùng kỳ năm ngoái), trong đó khách quốc tế có khoảng 280.800 lượt (tăng 35,46%), chủ yếu đến từ các thị trường: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đức, Mỹ, Anh… Hoạt động du lịch diễn ra sôi động cũng góp phần đưa doanh thu du lịch tại địa bàn ven biển của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 15.040 tỷ đồng, tăng gần 20% so cùng kỳ năm trước.