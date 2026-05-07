Kinh tế Du lịch Lâm Đồng - Điểm sáng tăng trưởng kinh tế Du lịch Lâm Đồng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026 khi lượng khách, doanh thu và các hoạt động dịch vụ đều khởi sắc.

Ngành du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng khu vực dịch vụ

11,99 triệu lượt khách đến Lâm Đồng

6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh kinh tế còn chịu nhiều tác động từ tình hình thế giới và trong nước, du lịch tiếp tục trở thành một trong những lĩnh vực tăng trưởng nổi bật của tỉnh Lâm Đồng.

“ Tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn ước đạt 11,99 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 47,8% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 825.000 lượt, tăng 18,6%, hoàn thành hơn 52% kế hoạch năm. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh Lâm Đồng

Cùng với lượng khách tăng mạnh, doanh thu từ lĩnh vực lưu trú, ăn uống và du lịch cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng. Trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh đạt hơn 97.600 tỷ đồng, riêng doanh thu từ lưu trú, ăn uống và du lịch ước đạt 19.840 tỷ đồng, tăng 23,91% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong các nhóm ngành dịch vụ, phản ánh sức phục hồi mạnh mẽ cũng như sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Lâm Đồng.

Du khách trải nghiệm du lịch canh nông tại khu vực Đà Lạt (Ảnh: Tuấn Linh)

Đóng góp của du lịch cũng góp phần quan trọng giúp khu vực dịch vụ của tỉnh tăng trưởng 8,65% trong 6 tháng đầu năm, trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng GRDP.

Ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng khẳng định, những kết quả trên cho thấy các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch đang phát huy hiệu quả rõ nét. Công tác xúc tiến, quảng bá được triển khai đồng bộ theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế. Việc tổ chức nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn gắn với kích cầu du lịch, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến Lâm Đồng.

Lễ hội truyền thống Katê thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, chuỗi hoạt động "Chào mùa du lịch hè năm 2026", các chương trình nghệ thuật, lễ hội, hội chợ và các hoạt động văn hóa đặc sắc đã tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo du khách. Chương trình kích cầu du lịch với thông điệp "Người Lâm Đồng - Đi du lịch Lâm Đồng", "Lâm Đồng - Điểm đến yêu thương" cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Đồi cát bay luôn thu hút du khách khi đến Mũi Né

Đến nay, đã có khoảng 76 doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình kích cầu với nhiều ưu đãi như giảm từ 10 - 35% giá phòng, xây dựng các gói dịch vụ trọn gói, miễn giảm phụ thu, nâng hạng phòng và nhiều chính sách hấp dẫn khác. Những chương trình này góp phần kích thích nhu cầu du lịch nội địa, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của điểm đến trong bối cảnh thị trường ngày càng sôi động.

Nâng cao chất lượng điểm đến và trải nghiệm

Không chỉ chú trọng thu hút du khách, Lâm Đồng còn tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch.

Toàn tỉnh hiện có 4.271 cơ sở lưu trú với 67.674 phòng, trong đó có 10 khách sạn 5 sao, 47 khách sạn 4 sao, 52 khách sạn 3 sao cùng hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, biệt thự, căn hộ du lịch, homestay và khu cắm trại ngày càng đa dạng. Hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục được đầu tư, cải tạo, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượt khách du lịch đến Đặc khu Phú Quý tăng cao

Bên cạnh đó, Lâm Đồng hiện có 99 khu, điểm du lịch và điểm tham quan, trong đó 30 khu, điểm đã được công nhận, gồm 2 khu du lịch quốc gia, 4 khu du lịch cấp tỉnh và 24 điểm du lịch. Đây là hệ thống tài nguyên quan trọng để tỉnh tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm đặc trưng.

Theo định hướng của ngành, Lâm Đồng tiếp tục đa dạng hóa các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng cao cấp, sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp, văn hóa, tâm linh, thể thao mạo hiểm, chăm sóc sức khỏe, MICE và du lịch biển, khai thác hiệu quả lợi thế "rừng - biển - đồi cát" sau khi mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

Nhiều sản phẩm mới cũng được đưa vào khai thác như các công viên giải trí ven biển, điểm du lịch sinh thái, trang trại nông nghiệp, làng nghề truyền thống và các khu trải nghiệm vùng cao nguyên, góp phần gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Hồ Tà Đùng - một trong những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất Việt Nam

Song song với phát triển sản phẩm, tỉnh cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các vùng du lịch. Các dự án cao tốc trọng điểm đang được triển khai cùng với kế hoạch nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, xây dựng sân bay Phan Thiết sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thu hút khách trong nước và quốc tế trong thời gian tới.

Theo ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhận định, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là tín hiệu rất tích cực, khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Lâm Đồng sau khi địa giới hành chính được mở rộng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành du lịch.

Với hệ sinh thái du lịch đa dạng từ cao nguyên, rừng, biển đến văn hóa, nông nghiệp và nghỉ dưỡng, cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, ngành du lịch có nhiều cơ sở để hoàn thành mục tiêu đón 25,08 triệu lượt khách trong năm 2026, tiếp tục đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh.

Du khách trải nghiệm đu dây vượt thác tại thác Datanla (Ảnh: Ánh Nguyệt)

Những kết quả đạt được trong nửa đầu năm cũng cho thấy du lịch không chỉ phục hồi mạnh mẽ mà đang bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu, hướng tới nâng cao chất lượng điểm đến và trải nghiệm của du khách.

Với nền tảng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sản phẩm du lịch phong phú, hoạt động xúc tiến đổi mới và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, Lâm Đồng đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, tạo động lực lan tỏa cho phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2026.