Du lịch Du lịch thể thao kết nối cộng đồng: Động lực kinh tế mới của Lâm Đồng Những năm gần đây, du khách đến Lâm Đồng không đơn thuần là nghỉ dưỡng, tham quan, nghe nhạc, mà nơi đây còn có sức hút bởi có tiềm năng lớn cho phát triển loại hình thể thao du lịch và kết nối cộng đồng.

Lâm Đồng mới mở ra một “siêu dư địa” là điểm đến lý tưởng cho các đơn vị tìm về tổ chức mọi loại hình thể thao

“Siêu dư địa” cho mọi loại hình thể thao

Lâm Đồng nơi sở hữu địa hình núi non hùng vĩ với các thác nước đẹp như: Datanla, Voi, Pongour, thác Bà cùng hệ thống rừng nguyên sinh trải dài. Những đặc điểm này tạo nền tảng vững chắc để phát triển các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm hấp dẫn như: đu dây vượt thác, trekking xuyên rừng, đạp xe địa hình, chèo thuyền vượt ghềnh thác… Không chỉ vậy, sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới mở ra một “siêu dư địa”, trở thành điểm đến lý tưởng cho các đơn vị tìm về tổ chức mọi loại hình thể thao từ trên rừng xuống biển mang tầm quốc tế.

Không chỉ có thế mạnh về địa hình đồi núi, Lâm Đồng còn là nơi lý tưởng tổ chức các môn thể thao biển như: lướt ván diều, lướt ván buồm, dù lượn, flyboard, đua môtô địa hình trên cát cho đến các giải siêu marathon băng rừng đầy thử thách. Du lịch thể thao không chỉ gói gọn trong những môn mạo hiểm, mà đơn giản là mỗi buổi sáng đạp xe quanh hồ Xuân Hương, chạy bộ giữa rừng thông, tắm biển buổi sớm mai, hay tham gia một giải chạy trail, giải golf, giải xe đạp kết hợp nghỉ dưỡng dài ngày.

Mũi Né là nơi lý tưởng để tổ chức các giải lướt ván buồm

Tháng 3/2026, giải siêu marathon địa hình Dalat Ultra Trail quy tụ hơn 7.000 vận động viên trong và ngoài nước, tiếp tục khẳng định vị thế của Lâm Đồng trên bản đồ thể thao mạo hiểm. Cùng với các giải lướt ván buồm quốc tế Fun Cup 2026, SUP & Run Marathon và nhiều sự kiện quy mô lớn khác, địa phương ngày càng tạo dựng uy tín trong công tác tổ chức, trở thành điểm đến được các liên đoàn thể thao trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn. Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, mỗi sự kiện còn thu hút đông đảo vận động viên và người thân đến lưu trú, trải nghiệm. Qua đó thúc đẩy chi tiêu cho dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm và tham quan, góp phần kích cầu du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng đang khẩn trương phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện Sports Festival 2026 diễn ra từ ngày 1/8 - 22/9. Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, sự kiện năm nay được tổ chức theo mô hình chuỗi hoạt động liên hoàn, kết hợp thi đấu thể thao, giao lưu cộng đồng và trải nghiệm, hứa hẹn thu hút hàng ngàn vận động viên, du khách. Từ đó, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất, tăng tính gắn kết cộng đồng và kích cầu du lịch hè.

Sports Festival 2026 dự kiến sẽ có hơn 10 bộ môn với nhiều giải đấu quy mô quốc gia và quốc tế

Nhiều giải đấu hấp dẫn

Theo đơn vị tổ chức, Sports Festival 2026 dự kiến sẽ có hơn 10 bộ môn với nhiều giải đấu quy mô quốc gia và quốc tế như: Giải Vô địch quốc gia Triathlon, Master Tour 100 - Giải Tennis Quốc tế mở rộng 35+, ASEAN Police Open Golf Tournament 2026, Giải Golf Công an nhân dân mở rộng lần thứ 2, Giải chạy “Hành trình 81 năm - Vì an ninh Tổ quốc”, cùng các nội dung thi đấu về pickleball, bóng chuyền bãi biển và quần vợt bãi biển...

Giải đấu Sports Festival 2026 năm nay kết hợp giữa thi đấu thể thao, giao lưu cộng đồng và các hoạt động trải nghiệm

Ông Trần Đức Phấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, đại diện Ban Tổ chức chia sẻ: “Sports Festival 2026 bên cạnh là sân chơi thể thao, còn là hoạt động góp phần cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân và NovaGroup thông qua các chương trình thể thao thiết thực, được định hướng tổ chức thường niên vào các dịp lễ lớn của đất nước. Đồng thời tạo dấu ấn về sự đồng hành giữa lực lượng công an và doanh nghiệp trong công tác chăm lo đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe cộng đồng, hướng đến phát triển ngành công nghiệp thể thao giải trí kết hợp du lịch biển tại tỉnh Lâm Đồng”.

“ Lâm Đồng sẽ tạo điều kiện tối đa, phối hợp chặt chẽ để Sports Festival 2026 diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Đây cũng là dịp để địa phương quảng bá tiềm năng, lợi thế, nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định tại buổi họp bàn tổ chức sự kiện cùng với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân

Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm và thể thao ngoài trời ngày càng phát triển, những chuỗi sự kiện như Sports Festival 2026 cho thấy xu hướng kết hợp giữa thể thao, cộng đồng và du lịch đang ngày càng rõ nét. Với quy mô mở rộng và nhiều giải đấu mang tầm quốc tế, sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của mùa hè, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và thu hút du khách.

Thời gian tới, Lâm Đồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa thể thao, phát triển các loại hình thể thao giải trí, mạo hiểm phù hợp với lợi thế từng tiểu vùng, gắn với phát triển du lịch và kinh tế thể thao. Đây được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị thương hiệu địa phương, quảng bá hình ảnh Lâm Đồng đến bạn bè trong nước và quốc tế.