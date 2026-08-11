Dư nợ tín dụng bất động sản tại 12 ngân hàng đạt hơn 1,12 triệu tỷ đồng đến tháng 6/2026 Tổng dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản tại 12 ngân hàng thương mại ghi nhận đạt hơn 1,12 triệu tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2026, với sự dịch chuyển tỷ trọng đáng chú ý.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý II/2026 của 12 ngân hàng thương mại công bố chi tiết số liệu, tổng dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản tính đến ngày 30/6/2026 đã đạt hơn 1,12 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, có 8 ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng tỷ trọng tín dụng bất động sản trên tổng dư nợ so với thời điểm đầu năm.

Sự phân hóa về tỷ trọng cho vay bất động sản giữa các ngân hàng

Trong nhóm 12 ngân hàng được khảo sát, VPBank hiện đứng đầu về quy mô dư nợ cho vay bất động sản với 286.682 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 27,17% tổng dư nợ (tăng 3,60 điểm phần trăm so với đầu năm). SHB giữ vị trí thứ hai về quy mô với 220.379 tỷ đồng, đồng thời là ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản cao nhất trong nhóm, đạt 34,62%. Techcombank đứng thứ ba về quy mô với 212.311 tỷ đồng, nhưng tỷ trọng đã giảm 1,92 điểm phần trăm xuống còn 26,68%.

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Bên cạnh đó, các ngân hàng ghi nhận tỷ trọng tín dụng bất động sản tăng mạnh so với đầu kỳ bao gồm TPBank (tăng 4,22 điểm phần trăm lên 14,82%), VIB (tăng 2,87 điểm phần trăm lên 8,39%) và MBBank (tăng 2,28 điểm phần trăm lên 14,25%). Trái lại, 4 ngân hàng điều chỉnh giảm tỷ trọng bao gồm Techcombank, HDBank (giảm 0,87 điểm phần trăm xuống 12,68%), Saigonbank (giảm 0,56 điểm phần trăm xuống 4,81%) và LPBank (giảm 0,27 điểm phần trăm xuống 3,58%).

Bảng tổng hợp dư nợ cho vay bất động sản tính đến 30/6/2026

Ngân hàng Dư nợ (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) Thay đổi tỷ lệ (điểm %) VPBank 286.682 27,17 +3,60 SHB 220.379 34,62 +0,08 Techcombank 212.311 26,68 -1,92 MBBank 167.081 14,25 +2,28 HDBank 78.567 12,68 -0,87 TPBank 49.822 14,82 +4,22 VIB 33.300 8,39 +2,87 MSB 31.943 14,27 +0,24 BVBank 25.047 30,47 +0,33 LPBank 15.373 3,58 -0,27 PGBank 5.343 11,19 +1,28 Saigonbank 1.056 4,81 -0,56

Chiến lược dịch chuyển cơ cấu cho vay

Đáng lưu ý, chiến lược phân bổ tín dụng tại một số nhà băng lớn đã có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể tại MBBank, dư nợ cho vay bất động sản đến hết tháng 6/2026 đạt hơn 167.000 tỷ đồng. Trong nhiều năm trước 2025, ngân hàng này luôn duy trì tỷ trọng cho vay lĩnh vực này dưới mức 10%. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã nâng lên 11,37% vào cuối năm 2025 và tiếp tục tăng lên 14,25% vào giữa năm 2026.

Giải thích về sự thay đổi này, ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MBBank, cho biết việc nâng tỷ trọng cho vay bất động sản lên khoảng 13-15% nhằm đồng hành cùng sự phục hồi của thị trường và các dự án phát triển. Việc tài trợ cho cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà giúp ngân hàng phát triển mạnh mảng bán lẻ. Dù vậy, lãnh đạo nhà băng khẳng định chỉ tập trung vào các dự án có đầy đủ pháp lý, điều kiện mở bán và không tài trợ cho các hoạt động đầu cơ bất động sản.