Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: 7 nhóm định hướng chính sách lớn được đề xuất Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất bỏ giá đất cụ thể, linh hoạt bồi thường tái định cư và áp thuế cao chống đầu cơ nhằm tháo gỡ vướng mắc cho thị trường.

Sáng 25/7, Thường trực Uỷ ban Kinh tế và Tài chính tổ chức phiên họp mở rộng cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai. Dự thảo mới đề xuất 7 nhóm chính sách trọng tâm nhằm tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, giao đất, bồi thường tái định cư và định giá đất sau gần hai năm thực thi Luật Đất đai 2024.

Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc sửa đổi nhằm luật hóa các nghị quyết đặc thù của Quốc hội và Chính phủ, đồng thời điều chỉnh thẩm quyền quản lý phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình bày Tờ trình tại phiên họp.

1. Đổi mới quy hoạch và linh hoạt giao, cho thuê đất

Dự thảo tập trung đổi mới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo không gian phát triển, gắn kết đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành. Các quy định mới sẽ kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch nhằm hạn chế tình trạng dự án treo kéo dài.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo đề xuất hoàn thiện phương thức tiếp cận đất đai công khai, thực hiện giao đất, cho thuê đất chủ yếu qua đấu giá, đấu thầu đối với quỹ đất do Nhà nước quản lý. Người sử dụng đất được linh hoạt lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền hằng năm hoặc trả tiền một lần. Đáng chú ý, quỹ đất dôi dư từ trụ sở công sẽ được ưu tiên bố trí cho y tế, giáo dục và phát triển nhà ở cho thuê.

2. Cơ chế bồi thường đặc thù và bỏ quy định giá đất cụ thể

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thiết kế theo hướng linh hoạt hơn. Đối với một số dự án đặc thù thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Nhà nước cho phép thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường và hoàn thành bố trí tái định cư.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được xây dựng trên 7 nhóm định hướng chính sách lớn.

Về tài chính đất đai, dự thảo đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể. Thay vào đó, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất sẽ do HĐND cấp tỉnh quyết định và sửa đổi, bổ sung. Nhằm chống đầu cơ và lãng phí tài nguyên, chính sách thuế cao sẽ được áp dụng đối với các diện tích đất bỏ hoang hoặc hành vi mua bán ngắn hạn.

3. Mở rộng quyền sử dụng đất và nâng cao năng lực quản lý

Nhóm chính sách về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất hướng tới khắc phục tình trạng lãng phí thông qua cơ chế sử dụng đất đa mục đích, kết hợp giữa thương mại, dịch vụ và du lịch tâm linh. Việc khai thác không gian công trình ngầm và hoạt động lấn biển cũng được thể chế hóa dưới sự kiểm soát chặt chẽ về an ninh, quốc phòng.

Hơn nữa, dự thảo đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phân cấp phân quyền và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tranh chấp kéo dài trong quản lý và sử dụng đất.