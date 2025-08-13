Toàn văn dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Dự thảo Nghị định gồm 7 chương, 16 Điều, hướng dẫn thi hành khoản 1, 2, 5, 6 Điều 7; khoản 1, 2 Điều 8; Điều 10; Điều 12; khoản 2 Điều 13 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Về đối tượng điều chỉnh, nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh (Chương II), dự thảo Nghị định đề xuất quy định về hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh (Điều 4) và hỗ trợ thuê nhà, đất là tài sản công (Điều 5).

Về ưu đãi thuế (chương III), dự thảo đề xuất quy định miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (Điều 6); miễn giảm thuế thu nhập cá nhân (Điều 7).

Về hỗ trợ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực (chương IV), dự thảo đề xuất quy định: Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Điều 8); hỗ trợ cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh (Điều 9); Hỗ trợ miễn phí dịch vụ đào tạo về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Điều 10).

Về tổ chức thực hiện, dự thảo cũng đề xuất trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trách nhiệm của UBND cấp tỉnh; trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp; trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

