Toàn văn dự thảo Nghị định quy định về chính sách trợ cấp và chính sách nội trú đối với người học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy lý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về chính sách trợ cấp và chính sách nội trú đối với người học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo Tờ trình dự thảo Nghị định quy định về chính sách trợ cấp và chính sách nội trú đối với người học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Bộ GDĐT, dự thảo Nghị định gồm 06 chương, 23 điều và 04 mẫu biểu kèm theo.

Trong đó, Chương I. Quy định chung; Chương II. Chính sách trợ cấp, chính sách nội trú và nguyên tắc thực hiện; Chương III. Hồ sơ, trình tự, chi trả, dừng và thu hồi chính sách; Chương IV. Kinh phí thực hiện; Chương V. Trách nhiệm tổ chức thực hiện; Chương VI. Điều khoản thi hành.

Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc thực hiện: Dự thảo tích hợp, thay thế các chính sách tại Quyết định số 1121/1997/QĐTTg, Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg; áp dụng đối với người học, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo quy định nguyên tắc một người học không hưởng trùng các chính sách của Nhà nước có cùng mục tiêu, nội dung chi và thời gian hỗ trợ.

Đối tượng hưởng chính sách trợ cấp gồm: sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học chính quy tại cơ sở giáo dục đại học; học sinh, sinh viên học chương trình giáo dục trung học nghề, chương trình đào tạo trình độ trung cấp, chương trình đào tạo trình độ cao đẳng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các nhóm: người dân tộc thiểu số có nơi thường trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn; người thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; người mồ côi cả cha và mẹ, không có người nuôi dưỡng hoặc không nơi nương tựa; người khuyết tật.

Đối tượng hưởng chính sách nội trú được xác định theo Điều 26 Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Mức trợ cấp, học bổng chính sách, hỗ trợ nội trú được xác định theo mức lương cơ sở

Mức trợ cấp, học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ nội trú được xác định theo tỷ lệ mức lương cơ sở.

Chính sách trợ cấp được thực hiện 12 tháng trong một năm học, bao gồm thời gian nghỉ theo kế hoạch đào tạo; không tính thời gian người học tạm dừng học, bị đình chỉ học tập hoặc vượt quá thời gian đào tạo chuẩn.

Đối với chương trình đào tạo theo tín chỉ, mô-đun, số tháng hưởng học bổng chính sách nội trú được quy đổi theo số tín chỉ của các môn học, mô đun người học đã tham gia học tập và được cơ sở giáo dục nghề nghiệp xác nhận trong năm học so với tổng số tín chỉ bình quân của một năm học theo tiến độ của chương trình đào tạo.

Hồ sơ, trình tự, phương thức chi trả và xử lý biến động

Dự thảo quy định 02 thủ tục hành chính về đề nghị hưởng chính sách trợ cấp và đề nghị hưởng chính sách nội trú; hồ sơ được chuẩn hóa bằng 04 mẫu biểu, nộp một lần trong khóa học và chỉ cập nhật khi thông tin hết hiệu lực hoặc có thay đổi.

Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm khai thác dữ liệu đã có, không yêu cầu người học cung cấp lại.

Việc chi trả được thực hiện chủ yếu qua tài khoản thanh toán của người học; chi trả bằng tiền mặt chỉ áp dụng trong trường hợp khách quan được quy định cụ thể.

Toàn văn dự thảo Nghị định quy định về chính sách trợ cấp và chính sách nội trú đối với người học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp