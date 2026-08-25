Toàn văn Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về ưu đãi thuế, biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Trong đó, đề cập đến ưu đãi thuế đối với ô tô.

Dự thảo Nghị định không làm thay đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Sửa đổi một số nội dung về ưu đãi thuế, biểu thuế xuất nhập khẩu, một số mức thuế, danh mục hàng hóa,...

Dự thảo Nghị định gồm 5 Điều như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Điều 2. Sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu của một số mặt hàng quy định tại Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2.2 và khoản 3 Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.

Điều 4. Bãi bỏ, thay thế một số quy định của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.

Điều 5. Hiệu lực thi hành.

Các thay đổi liên quan đến chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô

Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô quy định tại Điều 8 Nghị định số 26/2023/NĐ-CP:

Nội dung 1: Gia hạn thời gian áp dụng Chương trình ưu đãi thuế ô tô;

Nội dung 2: Mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng Chương trình (bổ sung quy định về hồ sơ, thủ tục áp dụng thuế suất 0% trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện để sản xuất, gia công, lắp ráp ô tô xuất khẩu);

Nội dung 3: Sửa đổi điều kiện về tiêu chuẩn khí thải tại điểm c.1 khoản 3 Điều 8 quy định điều kiện về tiêu chuẩn khí thải đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô xăng, dầu;

Nội dung 4: Sửa đổi điều kiện về kỳ xét ưu đãi tại khoản 4 Điều 8: Doanh nghiệp được lựa chọn kỳ xét ưu đãi thuế 06 tháng hoặc 12 tháng;

Nội dung 5: Sửa đổi điều kiện về sản lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong kỳ xét ưu đãi (khoản 5 Điều 8);

Nội dung 6: Sửa đổi các điều kiện về xe thân thiện môi trường;

Nội dung 7: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cập nhật một số trích dẫn để đồng bộ pháp luật và chỉnh sửa câu chữ, kỹ thuật để thống nhất thực hiện./.



TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan



