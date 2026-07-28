Toàn văn Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, điều kiện phân loại, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.

Dự thảo Thông tư gồm 3 Chương, 9 Điều quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo quy định pháp luật.

Điều kiện sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính

1. Việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính được thực hiện khi cơ quan, tổ chức có đơn vị sự nghiệp công lập khác phù hợp về chức năng, nhiệm vụ với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tài chính để sáp nhập, hợp nhất và đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tài chính đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Có điều chỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 283/2025/NĐ-CP);

b) Không đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 283/2025/NĐ-CP);

c) Không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

d) Hai năm liên tiếp hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập.

đ) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập từ ngày Thông tư này có hiệu lực, không còn khả năng đảm bảo mức độ tự chủ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 283/2025/NĐ-CP).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực, không đảm bảo yêu cầu về mức độ tự chủ tài chính tối thiểu theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2. Việc sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập có mức độ tự chủ tài chính như nhau đảm bảo không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính hiện có của các đơn vị; trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập, hợp nhất được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập hình thành sau khi sáp nhập, hợp nhất phải đáp ứng đủ điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 5 Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan./.