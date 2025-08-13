Dự tuyển viên chức hạng III có được dùng bằng thạc sĩ?

Bà Đỗ Thị Giang (TPHCM) là cử nhân y tế công cộng, thạc sĩ kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe. Từ năm 2016 đến năm 2023, bà làm việc tại bệnh viện, chức danh Y tế công cộng hạng III, sau đó bà nghỉ việc chuyển sang làm việc tại một bệnh viện khác với chức danh chuyên viên.

Bà Giang hỏi, bệnh viện tổ chức thi viên chức và sắp xếp cho bà thi với chức danh là Chuyên viên hạng III, bằng cử nhân y tế công cộng, không chấp nhận bằng thạc sĩ của bà với lý do Chuyên viên hạng III tuyển bằng đại học thì có đúng không?

Bà có thể lấy bằng thạc sĩ thi chức danh Chuyên viên hạng III không? Nếu thi chức danh Chuyên viên hạng 3 bằng cử nhân y tế công cộng thì có thể lấy được quá trình làm việc tại bệnh viện cũ và chức danh Y tế công cộng hạng 3 không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Việc tuyển dụng viên chức căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ vào đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà đơn vị sự nghiệp yêu cầu trình độ đào tạo tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển, đối với chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương yêu cầu trình độ đào tạo đại học.

Theo quy định của Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Nghị định này mà trước đó đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng BHXH bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) thì thời gian đó được tính làm căn cứ để xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Bà tìm đọc thêm quy định tại Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức để tìm hiểu thêm quy định này.

