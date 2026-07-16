Nghị quyết và cuộc sống Đưa "Bình dân học vụ số" đi vào chiều sâu Sau 1 năm triển khai, phong trào "Bình dân học vụ số" tại Lâm Đồng đang bước sang giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn, đó là không chỉ phổ cập kiến thức công nghệ mà phải tạo chuyển biến thực chất trong năng lực số của mỗi cán bộ, mỗi người dân.

Kế hoạch số 93-KH/TU vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành đã xác định rõ tư duy đổi mới: lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu số làm thước đo, lấy hiệu quả sử dụng dịch vụ số làm kết quả cuối cùng.

Đây cũng là bước chuyển từ tuyên truyền, vận động sang hành động cụ thể nhằm xây dựng xã hội số ngay từ từng thôn, tổ dân phố, từng gia đình.

Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bấm nút phát động thi đua lập thành tích phong trào “Bình dân học vụ số" (Ảnh: Hạ Chúc)

Đưa "Bình dân học vụ số" về tận cơ sở, để người dân thực sự được hưởng lợi

Nếu giai đoạn đầu triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thì giai đoạn tiếp theo được xác định là đi vào chiều sâu, hướng đến hiệu quả thực chất, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân trong tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Theo đó, Kế hoạch số 93 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định cấp xã, phường, đặc khu là địa bàn trọng tâm triển khai. Đây là nơi người dân trực tiếp tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử và các nền tảng số phục vụ học tập, sản xuất, kinh doanh, đời sống.

Từ định hướng này, phong trào được triển khai theo hướng bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả; khắc phục tình trạng triển khai dàn trải, hình thức.

Kế hoạch số 93 dành sự quan tâm lớn tới các nhóm yếu thế

Không còn là những lớp tập huấn mang tính phong trào, việc phổ cập kỹ năng số được định hướng theo phương châm "cầm tay chỉ việc". Người dân sẽ được hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, đăng nhập nền tảng "Bình dân học vụ số", sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, khai thác các nền tảng học tập, sản xuất, kinh doanh trên môi trường số.

Đặc biệt, kế hoạch dành sự quan tâm lớn tới các nhóm yếu thế. Người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa tiếp tục được ưu tiên hỗ trợ để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Đoàn viên, thanh niên hộ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số

Một điểm rất đáng chú ý là Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và tổ công nghệ số cộng đồng. Những lực lượng gần dân nhất sẽ trở thành "cầu nối" đưa kỹ năng số đến từng hộ gia đình.

Song song với đó là mục tiêu huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp cận thiết bị số. Mục tiêu không chỉ là mỗi gia đình có thiết bị, mà quan trọng hơn là biết sử dụng hiệu quả các ứng dụng số thiết yếu.

Đo hiệu quả bằng dữ liệu, bằng sản phẩm số và sự hài lòng của người dân

Một trong những điểm đổi mới có tính đột phá của kế hoạch lần này là thay đổi hoàn toàn cách đánh giá kết quả thực hiện phong trào. Nếu trước đây, việc đánh giá thường dựa trên số lớp tập huấn, số người tham gia thì nay, tiêu chí được chuyển sang những kết quả có thể đo đếm bằng dữ liệu số.

Đoàn thanh niên tỉnh ra quân các đội hình "Bình dân học vụ số"

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu lấy dữ liệu số, sản phẩm số và mức độ thụ hưởng của người dân làm căn cứ đánh giá hiệu quả thực hiện. Điều đó đồng nghĩa với việc một địa phương không thể chỉ báo cáo đã tổ chức nhiều lớp tập huấn mà phải chứng minh người dân đã biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến, biết thanh toán số, biết khai thác các nền tảng số phục vụ học tập, sản xuất và đời sống.

Nền tảng "Bình dân học vụ số" sẽ được khai thác như công cụ trung tâm để tổ chức học tập, kiểm tra, đánh giá và xác nhận kết quả phổ cập kỹ năng số. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để đăng nhập, xác thực thông tin cũng góp phần tạo sự thống nhất trong quản lý dữ liệu.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, yêu cầu không dừng lại ở việc học tập trên nền tảng số mà phải chuyển hóa thành năng lực ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc hằng ngày, từng bước hình thành phương thức làm việc hoàn toàn trên môi trường số.

Kế hoạch cũng yêu cầu giảm tối đa báo cáo thủ công, tăng cường quản lý, theo dõi trên các hệ thống dữ liệu điện tử để bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và giảm áp lực hành chính cho các đơn vị.

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Điểm mới nữa là công tác kiểm tra, giám sát sẽ tập trung đánh giá kết quả thực chất thay vì chạy theo số lượng hoạt động. Hiệu quả của tổ công nghệ số cộng đồng, tổ công tác triển khai phong trào hay của từng địa phương sẽ được nhìn nhận thông qua tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ học tập trên nền tảng "Bình dân học vụ số", mức độ phổ cập kỹ năng số và hiệu quả khai thác các dịch vụ số trong thực tiễn.

Quan trọng hơn, kết quả triển khai phong trào sẽ trở thành căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu. Đây là cơ chế tạo động lực nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao về tính chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Sau 1 năm triển khai, "Bình dân học vụ số" tại Lâm Đồng đang chuyển từ giai đoạn khởi động sang giai đoạn tăng tốc. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là phổ cập kỹ năng công nghệ mà là hình thành những công dân số có khả năng khai thác hiệu quả các tiện ích số trong học tập, lao động, sản xuất và đời sống.

Khi mỗi người dân có thể chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, bảo vệ mình trước các nguy cơ trên không gian mạng; khi mỗi cán bộ có thể xử lý công việc hiệu quả trên môi trường số; khi dữ liệu trở thành nền tảng cho quản trị hiện đại, đó cũng là lúc phong trào "Bình dân học vụ số" thực sự tạo nên giá trị bền vững, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.