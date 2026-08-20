Xây dựng Đảng Đưa chuẩn mực đạo đức cách mạng vào thực tiễn ở cơ sở Các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang từng bước cụ thể hóa Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” thành những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Đảng ủy xã Tân Hà Lâm Hà nghiêm túc triển khai Quy định số 144 và Kế hoạch số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Đảng ủy xã Tân Hà Lâm Hà xác định, việc thực hiện Quy định số 144 không chỉ dừng ở quán triệt, học tập mà phải được cụ thể hóa trong công việc hằng ngày của từng tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Các nội dung về chuẩn mực đạo đức cách mạng được quán triệt lồng ghép trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, từng bước nâng cao ý thức nêu gương, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ thực tế cơ sở, việc chấp hành tốt chủ trương của địa phương, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm hay chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân đều được xem là những biểu hiện cụ thể của việc rèn luyện đạo đức cách mạng. Phó Bí thư Chi bộ thôn Thạch Hà Nguyễn Đăng Thi cho biết, điều quan trọng là chuẩn mực đạo đức phải được cụ thể hóa thành yêu cầu đối với từng vị trí, từng nhiệm vụ, tránh chung chung, hình thức.

“ Cán bộ, đảng viên phải giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tụy với công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, nói đi đôi với làm, chủ động nhận trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Đăng Thi, Phó Bí thư Chi bộ thôn Thạch Hà, xã Tân Hà Lâm Hà

Cấp ủy Chi bộ thôn Thạch Hà, xã Tân Hà Lâm Hà nêu gương trong đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Hà Lâm Hà Nguyễn Thị Thùy Trinh, Quy định số 144 vừa đặt ra yêu cầu về nhận thức, vừa là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sức mạnh và uy tín của tổ chức đảng được tạo dựng từ phẩm chất, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, khi chuẩn mực đạo đức được thể hiện bằng những hành động cụ thể như gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết công việc vì lợi ích của Nhân dân thì chủ trương, nghị quyết của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống.

Gắn chuẩn mực đạo đức với đánh giá, sàng lọc cán bộ

Cụ thể hóa Quy định số 144, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU. Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng chuẩn mực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu; gắn “tự soi, tự sửa” với học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Quy định số 144 được các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ xã Phú Sơn Lâm Hà quán triệt nghiêm túc

Từ yêu cầu này, Đảng bộ xã Phú Sơn Lâm Hà xác định nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Việc đánh giá được thực hiện theo hướng thực chất, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo quan trọng, đồng thời gắn với tinh thần “tự soi, tự sửa” của mỗi cán bộ, đảng viên và sự góp ý, giám sát của tập thể, Nhân dân.

Cùng với đánh giá, Đảng ủy xã tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình từ cơ sở để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn. Trọng tâm là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ xã Phú Sơn Lâm Hà nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Sơn Lâm Hà Đỗ Quốc Tuân, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng phải gắn chặt với công tác cán bộ, trong đó có yêu cầu sàng lọc đội ngũ. Những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc giảm sút uy tín trong cơ quan, đơn vị và trước Nhân dân sẽ không được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. “Đây không chỉ là yêu cầu trong công tác cán bộ mà còn là giải pháp để phòng ngừa từ sớm những biểu hiện suy thoái, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh”, ông Tuân cho biết.

“ Việc thực hiện Quy định số 144 cần gắn với công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, giúp mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên “tự soi, tự sửa”, nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm. Các chuẩn mực phải được chuyển hóa thành những tiêu chí cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, đánh giá cán bộ và xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó với Nhân dân. Đồng chí Kiều Hoài Sơn, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

Có thể thấy, việc thực hiện Quy định số 144 đang được các tổ chức cơ sở đảng cụ thể hóa theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn. Khi chuẩn mực đạo đức được đo bằng trách nhiệm, hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của Nhân dân, việc rèn luyện đạo đức cách mạng sẽ không còn là yêu cầu mang tính hình thức mà trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.