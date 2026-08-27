Ăn gì - Ở đâu Đưa đặc sản miền núi lên bàn ăn du khách Không chỉ ngon, đem đến cảm giác lạ miệng, mà các vật nuôi theo kiểu truyền thống không dùng thức ăn công nghiệp như heo đen, dê cỏ, gà đồi... đang được nhiều du khách lựa chọn, khi đến các xã La Dạ, Đồng Kho du lịch...

Heo đen hầm đọt mây được đưa lên bàn ăn phục vụ khách du lịch

“Trên anh có món heo đen nấu giả cầy, sườn heo đen hầm đọt mây không?” - “3 ngày nữa mới có, khách bao giờ đến chị?” - “Ngày lễ Quốc khánh 2/9, đoàn 100 người đặt 70 phần heo đen hầm đọt mây, lá bép, lẩu cá tầm nhé”... Đó là cuộc hội thoại giữa khách và anh Mai Văn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Gió và Mây ở xã La Dạ.

Nói đến ẩm thực Lâm Đồng là nói đến sự phong phú, đa dạng muôn màu, muôn sắc. Ví như ở vùng biển xanh từ La Gi - Phan Thiết đến Phan Rí Cửa và đặc khu Phú Quý thì hải sản là món nhiều du khách ưa chuộng. Bên cạnh hải sản tươi ngon, ở phía Đông Nam Lâm Đồng các xã miền núi vẫn có những đặc trưng, như ở xã Tánh Linh có cá thát lát, cá chình; xã Hoài Đức, Đức Linh có cá lăng sông, cá lóc đầu nhím…Riêng ở xã La Dạ, đặc sản heo đen, cá lìm kìm, rau bép, gà đồi, lúa (gạo) mẹ đang đưa lên bàn ăn phục vụ du khách, tạo nên nét riêng và được nhiều người “đã ăn thì không thể quên”, vì hương vị thơm ngon.

Heo đen được người dân tộc thiểu số (DTTS) La Dạ nuôi thả rông quanh vườn, có gì ăn nấy nên thịt dai, béo, thơm. Qua tay đầu bếp với món heo đen hầm đọt mây là món ngon đặc trưng ở La Dạ ít nơi nào có được. Ngoài món móng giò, đuôi hầm đọt mây, nấu mẻ nhiều người còn thích món ba rọi heo đen luộc ăn kèm rau rừng. Dê cỏ (giống dê nhỏ con, thịt ít nhưng săn chắc của người DTTS) nấu giả cầy, dê hấp, xào xả ớt...

Nhắc đến lá bép, là cây “cứu đói” thời chiến của nhiều cựu chiến binh trong tỉnh khi nằm rừng chiến đấu. Lá bép có vị ngọt thanh, giòn nhẹ nên khi xào với tỏi tạo nên hương vị thơm của núi rừng rất đặc trưng. Với đọt mây rừng có 2 loại đắng và ngọt, đa phần phải nhờ người DTTS đi hái. Khách miền Bắc đã ăn món măng đắng thì “đặt hàng” món đọt mây đắng, còn với khách ăn lần đầu thì chọn đọt mây ngọt. Từ tháng 6 đến tháng 12, đọt mây có nhiều, heo đen có lượng mỡ nhiều nên khi nấu với đọt mây vị ngọt và hơi nhẫn của chất cây mây hòa quyện với nhau tạo nên chất vị rất riêng, ngọt hậu.

Lá bép được trưng bày tại Lễ hội trái cây La Dạ hồi đầu tháng 8

Chị Hoàng Thị Nga ở TP Hồ Chí Minh, trong chuyến về du lịch và tham quan Lễ hội trái cây La Dạ đầu tháng 8 kể: “Mấy đứa con tôi đi chơi về khen rất nhiều các món ăn ở đây ngon. Con nói các điểm du lịch La Dạ có nhiều món ngon đặc trưng của người DTTS, heo đen, đọt mây, lá bép, rau rừng, gà đồi ăn hoài vẫn thấy thèm”... Còn với anh Nguyễn Hồng Sơn, đang hành nghề luật sư ở TP Hồ Chí Minh thì La Dạ hội tụ các điều kiện để đẩy mạnh phát triển du lịch. Khí hậu mát lạnh, trong lành, nhiều vườn cây ăn trái như sầu riêng, măng cụt, mắc ca. Đặc biệt với việc ẩm thực bản địa lên bàn ăn du khách, trở thành các món đặc sản đặc trưng của địa phương sẽ tạo nét riêng thu hút khách du lịch tìm đến ngày càng đông…

Theo anh Mai Văn Minh, điểm du lịch của anh gần vùng đồng bào DTTS sinh sống. Ngoài đặc sản lẩu cá tầm, cá lăng, anh muốn giúp đồng bào DTTS tiêu thụ các sản phẩm nông sản và chăn nuôi nhằm góp phần cải thiện đời sống kinh tế cho bà con. Từ đây, anh biến tấu cách chế biến ẩm thực của bà con DTTS để phù hợp hơn với số đông, đưa lên bàn ăn các món ẩm thực mang tính bản địa để du khách thưởng thức.