Đời sống Đưa kỹ năng lái xe an toàn đến người dân Bằng cách kết hợp tuyên truyền pháp luật với trải nghiệm thực tế, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đang giúp người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.

Người dân thực hành kỹ năng lái xe an toàn dưới sự hướng dẫn của lực lượng CSGT. Ảnh: Lê Tiến

Trải nghiệm thực tế

Ý thức và kỹ năng của người tham gia giao thông là yếu tố quan trọng góp phần hạn chế tai nạn. Vì vậy, cùng với tuần tra, xử lý vi phạm, đổi mới cách thức tuyên truyền đang trở thành yêu cầu trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tại xã Đạ Huoai, hơn 1.000 người dân đã được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong chương trình do lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Thay vì chỉ phổ biến quy định pháp luật, lực lượng CSGT đưa những tình huống thực tế vào nội dung tuyên truyền qua hình ảnh, video về các vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn; phân tích nguyên nhân, hậu quả và hướng dẫn kỹ năng phòng tránh. Những hình ảnh, tình huống thực tế giúp người dân dễ hình dung hậu quả của việc phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn đường, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện hay chủ quan trên những cung đường quen thuộc. Không chỉ nghe phổ biến quy định, người tham gia còn trực tiếp quan sát, trao đổi, đặt câu hỏi để nhận diện rõ hơn những nguy cơ từ sự bất cẩn khi cầm lái.

Cán bộ CSGT tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kiến thức an toàn giao thông cho người dân. Ảnh Lê Tiến

Chị Trần Thị Thu Dâng, người dân xã Đạ Huoai cho biết, trước đây chị chủ yếu lái xe theo kinh nghiệm. Sau buổi thực hành, chị hiểu rõ hơn kỹ thuật phanh, cách xử lý tình huống và tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đúng quy cách.

Qua trải nghiệm thực tế, nhiều người có dịp nhìn lại thói quen tham gia giao thông của mình. Hình ảnh trực quan kết hợp với hướng dẫn, thực hành giúp các quy định pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ hơn; qua đó nâng cao ý thức chủ động phòng tránh rủi ro khi ra đường.

Kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông. Ảnh Lê Tiến

Học để tự bảo vệ mình

Bên cạnh tuyên truyền trực quan, người dân còn được trực tiếp thực hành các kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Tại sân tập, cán bộ, chiến sĩ CSGT hướng dẫn kỹ năng giữ thăng bằng, quan sát, chuyển hướng, phanh khẩn cấp và xử lý tình huống bất ngờ. Người dân cũng được hướng dẫn kiểm tra các tính năng an toàn của phương tiện trước khi ra đường, nhận biết những nguy cơ như: mòn phanh, kẹt ga, hỏng đèn. Chương trình còn tổ chức thay nhớt miễn phí và trao tặng 200 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân.

Nhiều người đã điều khiển xe máy lâu năm nhưng chưa từng được hướng dẫn bài bản các kỹ năng như: phanh khẩn cấp, giữ thăng bằng hay xử lý chướng ngại vật. Trong điều kiện giao thông ngày càng phức tạp, kỹ năng quan sát, làm chủ phương tiện và phản ứng đúng trước tình huống bất ngờ giúp người điều khiển phương tiện hạn chế va chạm, giảm rủi ro. Qua thực hành, những kiến thức tưởng như quen thuộc được cụ thể hóa thành kỹ năng có thể áp dụng khi tham gia giao thông hằng ngày.

Lực lượng CSGT trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân sau buổi hướng dẫn kỹ năng. Ảnh Lê Tiến

Đại úy Dương Thái An - cán bộ Trạm CSGT Mađaguôi chia sẻ: “Nếu chỉ đọc luật thì người dân rất khó nhớ. Khi được trực tiếp xem những tình huống va chạm thực tế và cùng trao đổi, họ bắt đầu đặt câu hỏi. Đó là lúc thông điệp về an toàn giao thông đến được với người dân”.

Từ xem, nghe, trao đổi đến trực tiếp thực hành, cách tuyên truyền này giúp người dân không chỉ nắm các quy định pháp luật mà còn biết cách xử lý những tình huống có thể gặp trên đường. Kiến thức gắn với trải nghiệm thực tế cũng giúp mỗi người nhìn lại thói quen, nâng cao kỹ năng và ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Người dân được hướng dẫn, kiểm tra phương tiện trước khi tham gia giao thông. Ảnh Lê Tiến

Hiệu quả tuyên truyền vì thế không chỉ nằm ở số người tham gia mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động. Khi người dân có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình, chủ động phòng tránh nguy cơ và hình thành thói quen chấp hành pháp luật, việc phòng ngừa tai nạn bắt đầu từ những hành vi hằng ngày, góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn ngay từ cơ sở.