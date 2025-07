Nông nghiệp - Nông thôn Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào cuộc sống: Xã Tân Thành: Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để vươn mình Vừa sở hữu thương hiệu du lịch Mũi Kê Gà, vừa có suối nước nóng Bưng Thị, lại có Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, thêm vào đó là trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xã Tân Thành hội đủ những yếu tố để du lịch “cất cánh” trong nhiệm kỳ tới.

Tàu thuyền đánh bắt hải sản ở Kê Gà, xã Tân Thành. Ảnh: N. Lân

Khi du lịch và nông nghiệp hiện đại song hành

Đây cũng là một trong những chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, xã Tân Thành được sáp nhập từ 3 xã gồm xã Tân Thuận, xã Tân Thành, xã Thuận Quý. Là xã ven biển của tỉnh Lâm Đồng, vừa có tài nguyên rừng, tài nguyên biển, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái, do đó, Đảng bộ xã Tân Thành cần tập trung khai thác, tận dụng những lợi thế và phát huy tối đa tiềm năng để đưa xã Tân Thành trở thành điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

Về lợi thế này, lãnh đạo xã khẳng định, trong những năm gần đây, ngành Du lịch đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của xã. Nhiều dự án du lịch được quan tâm triển khai. Hiện nay, trên địa bàn xã có 84 dự án du lịch, trong năm 2024 đã thu hút trên 57.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu du lịch; trong đó có 3.419 người nước ngoài. Bên cạnh đó, một số tuyến đường trọng điểm được tỉnh đầu tư đã góp phần kết nối các khu vực ven biển, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương.

Ngành Du lịch có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của xã.

Đối với công trình trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải và công trình làm mới đường ven biển ĐT719B, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác giải phóng mặt bằng công trình, dự án trọng điểm. Qua đó, tạo quỹ đất lớn để xã có không gian thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch… Đồng thời, tạo liên kết các điểm du lịch trong xã với các vùng lân cận, thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng nhiều hơn. Khi du lịch “cất cánh” sẽ kéo theo các hoạt động thương mại, dịch vụ nhộn nhịp, sầm uất, thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống của người dân nơi đây sẽ đổi thay từng ngày.

“ Đảng bộ xã phải phát động phong trào nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công

nghệ thông tin trong toàn xã, đến từng chi bộ. Phải xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ công việc. Hướng dẫn để người dân phải tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo - Phát triển”, giai đoạn 2025 - 2030, xã Tân Thành đặt mục tiêu khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; đồng thời, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ trở thành trụ cột của nền kinh tế. Bên cạnh có thế mạnh du lịch, trong nhiệm kỳ qua, từ nông nghiệp truyền thống, nông dân đã chú trọng dần chuyển sang ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí trong nông nghiệp. Song song đó, Đảng bộ xã Tân Thành đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo thực hiện. Trong đó, việc đẩy mạnh ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất, nhất là các cây trồng lợi thế của địa phương (cây thanh long, dưa lưới…) được quan tâm, tạo liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị… Khi kết hợp nông nghiệp công nghệ cao vào du lịch một cách thuần thục, sẽ tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng xã Tân Thành phát triển nhanh, bền vững.

Sản xuất dưa lưới công nghệ cao ở xã Tân Thành. Ảnh: N. Lân

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện

Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành - Nguyễn Tấn Lê cho biết, nhận thức được vai trò, vị trí, tiềm năng của xã Tân Thành trong sự phát triển chung của tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã xác định chủ đề là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng - an ninh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng xã Tân Thành phát triển toàn diện, bền vững”. Đây cũng là mục tiêu phấn đấu, là động lực phát triển của xã cho cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để Tân Thành đạt được các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu địa phương cần nâng cao chất lượng cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Đặc biệt, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

Mùa cá ở bãi ngang Kê Gà, xã Tân Thành. Ảnh: N. Lân

Với mô hình chính quyền mới, nhất là cấp hành chính phải đổi mới tư duy trong quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong việc sắp xếp chính quyền 2 cấp. Do đó, yêu cầu Đảng bộ xã Tân Thành tiếp tục coi xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tấn Lê, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành nhấn mạnh: Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã sẽ khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, phân công nhiệm vụ rõ ràng, sát thực tế, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đảng quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Thành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, xây dựng xã Tân Thành phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.