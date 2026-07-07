Thanh niên Đưa những điều luật ra khỏi trang giấy Những điều luật vốn quen thuộc trên giấy được tái hiện qua một phiên tòa, những câu chuyện về bình đẳng giới được chuyển tải bằng sân khấu hóa. Cách làm này đang giúp công tác tuyên truyền pháp luật của tuổi trẻ Lâm Đồng trở nên gần gũi hơn, để mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp cận kiến thức từ những tình huống thực tế.

Phiên tòa giả định mang đến cách tiếp cận trực quan trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên.

Từ một phiên tòa giả định

Hội trường Trường Đại học Phan Thiết những ngày đầu tháng 7 trở thành một phòng xử án thu nhỏ. Hàng trăm đoàn viên, sinh viên chăm chú theo dõi từng diễn biến của phiên xét xử được tái hiện với đầy đủ các bước tố tụng, từ phần xét hỏi, tranh luận đến tuyên án.

Bị cáo trong phiên tòa giả định là một tài xế xe công nghệ. Chỉ từ việc nhiều lần giới thiệu khách mua dâm cho một người bán dâm quen biết và nhận hoa hồng sau mỗi giao dịch, người này bị truy tố về tội môi giới mại dâm theo Điều 328 Bộ luật Hình sự. Từ lời khai của các đương sự, dữ liệu điện tử lưu trong điện thoại đến phần tranh tụng và tuyên án đều được xây dựng bám sát quy định của pháp luật, giúp người xem hình dung rõ quá trình xử lý một vụ án và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm.

Đảm nhận vai thẩm phán, Nguyễn Minh Huy, sinh viên Trường Đại học Phan Thiết dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, quy trình tố tụng và các quy định pháp luật liên quan. Huy chia sẻ: “Khi đứng ở vị trí của người cầm cân nảy mực, mình hiểu mỗi quyết định đều phải dựa trên chứng cứ và quy định pháp luật. Qua phiên tòa, mình cũng nhận ra có những hành vi tưởng chừng rất đơn giản nhưng nếu vượt qua ranh giới của pháp luật thì hậu quả sẽ rất lớn”.

Các đội thi sân khấu hóa thông điệp về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực.

Được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức với chủ đề “Tuổi trẻ Lâm Đồng tiên phong phòng, chống mại dâm - Vì cộng đồng văn minh, hạnh phúc”, phiên tòa giả định lựa chọn cách đưa pháp luật đến với người trẻ bằng những tình huống sát thực tế. Mỗi lời khai, chứng cứ hay phần tranh luận đều trở thành bài học trực quan, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn ranh giới giữa hành vi vi phạm và trách nhiệm trước pháp luật.

Mở rộng không gian giáo dục pháp luật

Từ phiên tòa giả định, không gian tuyên truyền pháp luật tiếp tục được nối dài bằng Hội thi “Tuổi trẻ Lâm Đồng với bình đẳng giới”. 6 đội thi đến từ các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh mang đến những phần thể hiện xoay quanh bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và xâm hại phụ nữ, trẻ em. Những tình huống gần gũi được sân khấu hóa giúp người xem dễ hình dung và chủ động trao đổi về cách ứng xử phù hợp trong thực tế.

Triệu Hà Đăng Khôi, thành viên Đội thi Đoàn Trường Đại học Đà Lạt chia sẻ: “Để xây dựng phần thi, cả đội phải tìm hiểu nhiều quy định liên quan đến bình đẳng giới và quyền của phụ nữ, trẻ em. Quá trình chuẩn bị cũng giúp chúng em hiểu rõ hơn trách nhiệm của người trẻ trong việc lên tiếng trước bạo lực và sự phân biệt đối xử”.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức 356 cuộc thi, hoạt động tuyên truyền pháp luật, thu hút 90.748 lượt thanh thiếu nhi tham gia; đồng thời duy trì 42 mô hình tư vấn pháp lý trẻ, hỗ trợ 3.453 lượt thanh thiếu niên. Những kết quả này cho thấy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đang được mở rộng bằng nhiều hình thức trải nghiệm, tăng tính tương tác và phù hợp hơn với cách tiếp cận của thanh thiếu niên.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi cho rằng, xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng và văn minh bắt đầu từ nhận thức đúng và hành động có trách nhiệm của mỗi người trẻ.

Tuổi trẻ Lâm Đồng lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật từ những trải nghiệm thực tế

Trong bối cảnh các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội cùng những nguy cơ trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu quả chuyển đổi số, tăng cường phối hợp giữa tổ chức Đoàn với các ngành, địa phương và cơ sở giáo dục để trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh cho đoàn viên, thanh niên.