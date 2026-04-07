Kinh tế Đưa “Rồng Xanh” cất cánh cùng Vietnam Airlines Có người nghĩ một lát thanh long trong khay suất ăn trên các chuyến bay Vietnam Airlines chỉ là món tráng miệng nhưng đó có thể là tấm danh thiếp của nông sản Việt quảng bá với thế giới.

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh (Trung tâm) về phối hợp quảng bá thanh long, dưa lưới và xoài của tỉnh Lâm Đồng trên các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Thanh long Lâm Đồng sẽ cất cánh trên các chuyến bay của Vietnam Airlines (Ảnh: AI)

Trái cây Lâm Đồng trên các chuyến bay

Sở Công thương cho biết, việc ký kết hợp tác toàn diện giữa tỉnh Lâm Đồng và Vietnam Airlines, trong đó tăng cường quảng bá các sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh trên các chuyến bay của Vietnam Airlines là cần thiết và mang nhiều ý nghĩa.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã giao các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu nội dung đề xuất của Vietnam Airlines về quảng bá trái cây của tỉnh trên các chuyến bay và báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 7/2026 này.

Biểu tượng trái thanh long tại công viên Trần Phú, “thủ phủ thanh long” Hàm Thuận Nam (Ảnh: Phương Nam)

Có người sẽ nghĩ, đưa vài lát thanh long, dưa lưới hay xoài lên khay suất ăn của Vietnam Airlines thì cũng chỉ là một hoạt động quảng bá bình thường, nhưng nếu nhìn bằng con mắt của người làm thương mại lâu năm, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Trong kinh doanh, có những cơ hội chỉ xuất hiện trong vài phút. Một món ăn ngon, một sản phẩm được giới thiệu đúng người, đúng thời điểm có thể mở ra cả một thị trường.

Theo kế hoạch, các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được giới thiệu sản phẩm thông qua nhiều hình thức như gắn thông tin xuất xứ ngay trên khay suất ăn, giới thiệu trên Tạp chí Heritage cùng hệ thống truyền thông đa nền tảng của Vietnam Airlines như website, Facebook, TikTok... Đây là những kênh tiếp cận hàng triệu hành khách trong nước và quốc tế, trong đó có không ít doanh nhân, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư và khách du lịch có khả năng trở thành đối tác lâu dài.

Dưa lưới Bình An, Lâm Đồng (Ảnh: Phương Nam)

Quan trọng hơn, đây không phải là quảng cáo đơn thuần mà là đưa nông sản đến tận tay người tiêu dùng trong một trải nghiệm thực tế. Với sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là trái cây, không có lời giới thiệu nào thuyết phục bằng chính vị ngọt mà người thưởng thức cảm nhận được.

Đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ

Nhắc đến thanh long Bình Thuận trước đây, nay là Lâm Đồng, người ta vẫn nghĩ ngay đến vùng trồng lớn nhất Việt Nam.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thanh long của tỉnh đạt khoảng 420 triệu USD với hơn nửa triệu tấn xuất khẩu. Toàn tỉnh hiện có gần 25.800 ha thanh long, sản lượng năm 2026 dự kiến 578.000 tấn.

Thanh long Bình Thuận bán lẻ ngày tết tại TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Phương Nam)

Một con số rất đẹp nhưng phía sau đó vẫn còn một nỗi lo cũ, bởi hơn 70% lượng thanh long vẫn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Suốt nhiều năm, không ít doanh nghiệp quen bán theo đường biên mậu, quen chờ thương lái sang mua, quen với cách làm "được mùa thì bán, khó khăn thì giải cứu". Chính sự lệ thuộc ấy khiến cả người trồng lẫn doanh nghiệp nhiều thời điểm luôn ở thế bị động.

Trong khi đó, thế giới còn rất nhiều thị trường rộng mở. Điển hình là Ấn Độ, quốc gia hơn 1,4 tỷ dân có nhu cầu tiêu dùng trái cây nhiệt đới ngày càng lớn, tỷ lệ người ăn chay cao và xu hướng sử dụng thực phẩm tốt cho sức khỏe ngày càng phổ biến.

Năm 2020, xuất khẩu thanh long sang Ấn Độ chỉ hơn 11.000 tấn, kim ngạch 9,86 triệu USD. Đến năm 2025, thị trường Ấn Độ tiêu thụ khoảng 23.000 tấn thanh long Việt Nam, trong đó thanh long Bình Thuận chiếm hơn 70% sản lượng xuất khẩu của cả nước. Một con số quá nhỏ đối với thị trường quá lớn này.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng linh vật rồng thanh long cho các hành khách xông đất Lâm Đồng đầu năm 2026

Dường như việc quảng bá thanh long làm chưa tới. Lẽ ra Ấn Độ - thị trường tiềm năng này đã được đẩy mạnh quảng bá nhưng do chúng ta quá an phận, bằng lòng với thị trường Trung Quốc. Nhìn những con số thống kê ở trên có thể thấy, sau 5 năm thanh long Việt Nam vào thị trường tỷ đô ở Ấn Độ lại thấp đến ngạc nhiên.

Một doanh nghiệp giỏi không bao giờ để doanh thu phụ thuộc vào một khách hàng. Một quốc gia xuất khẩu nông sản cũng vậy, không nên đặt tương lai của cả một ngành hàng vào một thị trường duy nhất.

Không chỉ bán trái cây mà bán cả câu chuyện

Ở góc nhìn tiếp thị, Vietnam Airlines không đơn thuần là một hãng hàng không mà còn là một "showroom trên không".

Mỗi chuyến bay quốc tế là nơi hội tụ hàng trăm hành khách đến từ nhiều quốc gia, trong đó có các nhà phân phối, thương nhân, chuyên gia logistics, chuỗi bán lẻ và những người đang tìm kiếm sản phẩm mới.

Trái thanh long cách điệu trên bao bì trái thanh long ở Trung Quốc

Nếu một doanh nhân Ấn Độ, Trung Đông hay châu Âu thưởng thức miếng thanh long giòn ngọt của Lâm Đồng ngay trên chuyến bay, đọc thêm câu chuyện về vùng trồng, tiêu chuẩn sản xuất và doanh nghiệp ngay trên khay suất ăn, khả năng họ tìm hiểu sâu hơn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong marketing hiện đại, người ta gọi đó là "marketing trải nghiệm", để khách hàng tự cảm nhận trước khi quyết định mua.

Rất nhiều hợp đồng xuất khẩu lớn trên thế giới không bắt đầu trong phòng họp mà từ một lần nếm thử sản phẩm tại hội chợ hay trong một sự kiện xúc tiến thương mại.

Hàng trăm container thanh long kẹt tại cửa khẩu Lạng Sơn năm 2020 (Ảnh: Phương Nam)

Với trái cây cũng vậy, biết đâu chỉ một miếng thanh long trên máy bay lại là điểm khởi đầu cho một hợp đồng trị giá hàng triệu USD khi hạ cánh.

Đó không phải là nói quá lên cho câu chuyện marketing mà là quy luật của thương mại toàn cầu: Muốn bán được hàng, trước hết phải để thế giới biết đến mình.

Đầu tư cho quảng bá là đầu tư cho thị trường tương lai

Sở Công thương cũng đề xuất nghiên cứu nguồn kinh phí và phương thức xã hội hóa để triển khai chương trình.

Đây là hướng đi hợp lý thay vì chỉ trông chờ ngân sách, hoàn toàn có thể huy động sự tham gia của các doanh nghiệp xuất khẩu, hợp tác xã và các thương hiệu lớn.

Tỉnh Lâm Đồng tặng linh vật rồng thanh long cho tổ bay của Vietnam Airlines

Tuy nhiên, UBND tỉnh nên có kế hoạch hỗ trợ ngành nông nghiệp, đặc biệt là sớm xúc tiến đàm phán, thỏa thuận với Vietnam Airlines làm sao cho trái cây Lâm Đồng được hưởng lợi nhiều nhất. Và khi tên tuổi doanh nghiệp được xuất hiện trên các chuyến bay quốc tế cùng những sản phẩm đạt chuẩn, khoản chi cho quảng bá không còn là chi phí mà trở thành một khoản đầu tư dài hạn để mở rộng thị trường.

Điều Lâm Đồng cần lúc này không chỉ là bán thêm vài container thanh long, mà là xây dựng một thương hiệu đủ mạnh để trái cây của tỉnh có mặt thường xuyên trong các chuỗi siêu thị quốc tế, thay vì chỉ phụ thuộc vào những mùa thu mua ngắn hạn hay chong đèn trái vụ.

Muốn làm được điều đó, quảng bá phải đi trước một bước, còn xúc tiến thương mại phải đi trước cả sản lượng.

Rất nhiều sản phẩm đa dạng chế biến từ trái thanh long (Ảnh: Phương Nam)

Có người vẫn nghĩ một lát thanh long trên khay suất ăn chỉ là món tráng miệng nhưng trong con mắt của người làm thương mại, đó có thể là tấm danh thiếp của nông sản Việt với thế giới.

Khi trái thanh long "bay" bằng thương hiệu, ngày ấy những hợp đồng tiền tỷ sẽ không còn là chuyện may mắn mà là kết quả của một chiến lược biết nhìn xa trông rộng.

Cơ hội đã tới, đừng để nước đến chân mới nhảy, không chỉ riêng gì trái thanh long!