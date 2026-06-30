Đức 1-1 Paraguay: "Cỗ xe tăng" và loạt đấu súng định mệnh tại Boston Sau 120 phút giằng co kịch tính cùng những quyết định gây tranh cãi từ VAR, tuyển Đức và Paraguay đã phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Trận đấu tại Sân vận động Boston đã diễn ra theo một kịch bản mà ít người hâm mộ tuyển Đức mong đợi. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, đoàn quân của Julian Nagelsmann đã bị đại diện Nam Mỹ kéo vào loạt sút luân lưu đầy may rủi sau khi hòa 1-1 trong suốt 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ. Đáng chú ý, ngay ở lượt sút đầu tiên, ngôi sao Kai Havertz đã thực hiện không thành công, tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn cho Paraguay.

Sự thực dụng của Paraguay và gáo nước lạnh cho người Đức

Bước vào trận đấu với vị thế cửa trên, tuyển Đức chủ động kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu. Hệ thống 4-2-3-1 của Nagelsmann vận hành linh hoạt với sự xuất hiện của Florian Wirtz và Leroy Sane ở hai hành lang cánh.

Wirtz đá chính trước Paraguay. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, Paraguay của HLV Gustavo Alfaro đã chứng minh tại sao họ là đội bóng khó chịu bậc nhất khu vực Nam Mỹ. Với khối đội hình thấp và sự lỳ lợm của bộ đôi tiền vệ Cubas - Galarza, Paraguay đã chia cắt hoàn toàn các sợi dây liên lạc của đối thủ. Phút 28, Leroy Sane có cơ hội thoát xuống nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị, phản ánh một hiệp đấu bế tắc của các ngôi sao tấn công bên phía Đức.

Sane gây thất vọng khi anh chơi không hiệu quả ở cánh phải. Ảnh: Sky Sports.

Bất ngờ xảy ra ở phút 42, khi Paraguay tận dụng triệt để sai lầm hiếm hoi của hàng thủ Đức. Từ một pha lên bóng ở cánh phải, Matias Galarza thực hiện quả tạt chuẩn xác để Julio Enciso bật cao đánh đầu tung lưới Manuel Neuer, mở tỷ số trận đấu trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên tại Boston.

Enciso mở tỷ số cho Paraguay. Ảnh: Getty Images.

Kai Havertz và nỗ lực tìm lại hy vọng

Sang hiệp hai, HLV Nagelsmann thực hiện thay đổi nhân sự khi đưa Leon Goretzka vào sân nhằm tăng cường sức chiến đấu cho tuyến giữa. Sức ép nghẹt thở cuối cùng cũng mang lại thành quả ở phút 54. Florian Wirtz có pha treo bóng đầy ý đồ từ cánh trái, tạo điều kiện cho Kai Havertz thực hiện cú đánh đầu lái bóng đẳng cấp, gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức.

Havertz gỡ hòa 1-1 cho Đức. Ảnh: Getty Images.

Bàn thắng giúp tinh thần các cầu thủ Đức hưng phấn hơn. Tuy nhiên, Paraguay vẫn đứng vững trước những đợt hãm thành liên tiếp. Phút 77, Havertz suýt chút nữa đã có cú đúp nếu cú đánh đầu trực diện của anh không bị thủ thành Gill xuất sắc cản phá. Hai đội kết thúc 90 phút chính thức với tỷ số hòa, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Hai đội hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức. Ảnh: Getty Images.

Kịch tính VAR và loạt sút luân lưu định mệnh

Phút 101 của hiệp phụ thứ nhất, cả khán đài như bùng nổ khi trung vệ Jonathan Tah bật cao đánh đầu tung lưới Paraguay. Tuy nhiên, niềm vui của người Đức ngắn chẳng tày gang. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính xác định Waldemar Anton đã phạm lỗi với thủ môn đối phương trước đó và quyết định hủy bàn thắng.

Bàn thắng của Tah bị hủy. Ảnh: Getty Images.

Sự giằng co kéo dài đến hết phút 120 mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trong loạt sút luân lưu đầy áp lực, tuyển Đức là đội thực hiện trước. Kai Havertz - người hùng ở hiệp hai - lại trở thành tâm điểm khi thực hiện hỏng lượt sút của mình. Ngược lại, cầu thủ số 11 của Paraguay đã không mắc sai lầm nào để giúp đại diện Nam Mỹ tạm dẫn trước 1-0 trong loạt đấu súng.

Thống kê trận đấu Đức vs Paraguay

Thông số Đức Paraguay Tỷ số (120 phút) 1 1 Bàn thắng Kai Havertz (54') Julio Enciso (42') Kiểm soát bóng 62% 38% Dứt điểm 18 7 Thẻ vàng 2 3

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội, tuyển Đức đã vấp phải một Paraguay quá đỗi kiên cường. Sự bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ lùi sâu của đối phương và những quyết định bất lợi từ VAR đã đẩy "Cỗ xe tăng" vào thế khó. Kết quả của loạt sút luân lưu sẽ quyết định ai là người giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết World Cup 2026.