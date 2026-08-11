Thời sự Lâm Đồng Đức An đối thoại, lắng nghe những vấn đề người dân quan tâm Ngày 11/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức An tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn năm 2026.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An nhấn mạnh, hội nghị là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

Tại hội nghị, người dân phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội. Trong đó, lĩnh vực đất đai được quan tâm với các kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất công và tình trạng một số hộ dân sinh sống trong khu vực quy hoạch bô xít. Người dân cũng đề nghị địa phương nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư.

Đáng chú ý, các vấn đề liên quan đến an toàn của học sinh, trẻ em cũng được người dân phản ánh, kiến nghị. Một số ý kiến đề nghị tăng cường kiểm tra, nhắc nhở học sinh sử dụng xe điện chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm; đẩy mạnh tuyên truyền, phòng, chống đuối nước, nhất là trong dịp hè; đồng thời tổ chức thêm các hoạt động vui chơi, sinh hoạt hè lành mạnh cho thanh, thiếu nhi.

Người dân kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến an toàn cho trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước

Các vấn đề như thu gom, xử lý rác thải, tình trạng đốt rác tại khu vực bãi rác giáp ranh xã Trường Xuân và Đức An; cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và quan tâm đầu tư thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng ở thôn, bon cũng được người dân quan tâm.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo xã và các bộ phận chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; các vấn đề cần xác minh hoặc thuộc thẩm quyền cấp trên được ghi nhận, tổng hợp để kiến nghị giải quyết.

Hội nghị là dịp để chính quyền lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ Nhân dân

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, hội nghị là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Từ đó, đồng chí đề nghị các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn giao thông.

“Việc lắng nghe ý kiến Nhân dân cần được thực hiện thường xuyên, thực chất để từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ Nhân dân”, đồng chí Trần Mạnh Hùng yêu cầu.