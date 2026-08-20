Đời sống Đức An tạo đồng thuận, quyết liệt giải phóng mặt bằng Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu then chốt để các công trình, dự án triển khai đúng tiến độ, xã Đức An đang huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, lấy tuyên truyền, vận động, đối thoại và thuyết phục làm trọng tâm.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng hệ thống chính trị xã, bon trực tiếp gặp gỡ, giải thích để Y NĐang Bugle hiểu, đồng thuận với chủ trương chung

Để người dân hiểu, đồng thuận

Mục sư Y NĐang Bugle, bon Bu Boong là một trong những hộ được cán bộ xã Đức An trực tiếp đến nhà tuyên truyền, vận động di dời công trình, kiến trúc để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp một số tuyến đường giao thông, bổ sung vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng trên tỉnh lộ 686 và đường ĐH30 tại khu vực xã Đắk N’Drung cũ. Ban đầu, do chưa hiểu hết ý nghĩa của dự án, ông còn băn khoăn. Thế nhưng, sau khi được Đảng ủy, UBND xã cùng hệ thống chính trị xã, bon trực tiếp gặp gỡ, giải thích, ông hiểu, đồng tình và phối hợp tháo dỡ hàng rào, cổng, di dời cây cối để bàn giao mặt bằng. “Qua trò chuyện cùng lãnh đạo xã, tôi hiểu việc làm này rất có lợi cho bà con, bon làng nên rất ủng hộ và bàn giao mặt bằng cho dự án”, ông Y NĐang Bugle chia sẻ.

Ông Lê Xuân Từ, ở bon Bu Boong cũng chủ động sắp xếp lại hàng hóa, đồ đạc, chấp nhận thu hẹp phần không gian đang sử dụng để tạo mặt bằng cho công trình. Theo ông, đường sá sáng - xanh - sạch - đẹp không chỉ giúp đi lại an toàn mà còn làm diện mạo bon làng khang trang hơn. “Qua tuyên truyền, vận động của xã, tôi hoàn toàn ủng hộ. Ai cũng xót của, nhưng mỗi người chịu thiệt một phần để đường làng ngày càng khang trang, sạch đẹp”, ông Từ nói.

Ông Lê Xuân Từ (thứ 2 từ trái qua) sẵn sàng đồng tình, ủng hộ, bàn giao mặt bằng

Chỉ trong một buổi sáng, 350 hộ dân ở bon Bu Boong và thôn Đắk Kual thống nhất tự nguyện tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng. Địa phương cũng huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và lực lượng tại cơ sở trực tiếp hỗ trợ người dân tháo dỡ, di chuyển tài sản, cây cối, vật dụng và hàng hóa. Theo bà Nguyễn Thị Liên - Bí thư Chi bộ bon Bu Boong cho biết, khi có chủ trương thực hiện dự án, chi bộ và ban tự quản bon tổ chức họp dân, giải thích; đồng thời phân công các tổ đến từng hộ tuyên truyền, vận động, ghi nhận những vướng mắc để đề xuất hướng giải quyết phù hợp. “Dù việc GPMB không có đền bù nhưng người dân vẫn rất đồng thuận. Điều quan trọng là cấp ủy, chính quyền không đứng ngoài cuộc mà trực tiếp tham gia, hỗ trợ, đồng hành cùng người dân”, bà Liên chia sẻ.

Quyết liệt từ người đứng đầu, đồng bộ từ cơ sở

Theo ông Trần Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An, địa phương đang tập trung triển khai nhiều công trình, dự án hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Trong đó, GPMB được xác định là khâu then chốt, quyết định tiến độ công trình, tạo thêm hạ tầng, mở ra không gian phát triển và phục vụ trực tiếp đời sống Nhân dân.

Trên tinh thần đó, Đảng ủy, chính quyền xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, công an, quân sự đến chi bộ, ban tự quản thôn, bon và người có uy tín trong cộng đồng với phương châm vận động bằng sự chân thành, kiên trì và thuyết phục. Người dân được thông tin đầy đủ về chủ trương, mục tiêu, ý nghĩa dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ và quyền lợi hợp pháp, chính đáng. Những vấn đề chưa rõ được giải thích; kiến nghị chính đáng được ghi nhận, giải quyết theo thẩm quyền.

Với phương châm vận động bằng sự chân thành, kiên trì và thuyết phục, công tác GPMB ở bon Bu Boong nhận được sự đồng thuận cao

Trong thư kêu gọi Nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện công tác GPMB, kiến tạo tương lai phát triển xã Đức An, ông Trần Mạnh Hùng cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, xã dự kiến triển khai hơn 30 công trình, dự án với tổng vốn khoảng 1.200 tỷ đồng; phát triển gần 150 km đường giao thông cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật. Đây là nguồn lực quan trọng để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng để Đức An phát triển nhanh, bền vững.

“ Muốn dân đồng thuận thì trước hết cán bộ phải chân thành; muốn dân tin thì cán bộ phải nói đi đôi với làm; muốn chủ trương thành công thì phải để dân hiểu, dân đồng tình và dân cùng tham gia.

Ông Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An

Để các chủ trương đi vào thực tiễn, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được đặt lên hàng đầu. Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ, lắng nghe. Cán bộ phụ trách địa bàn đến từng hộ, nắm từng trường hợp còn băn khoăn để tìm nguyên nhân và có cách vận động phù hợp. Cùng với đó, xã chú trọng hỗ trợ người dân tháo dỡ, di chuyển tài sản, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Người dân bon Bu Boong tự nguyện tháo dỡ, di dời công trình để bàn giao mặt bằng cho dự án

GPMB không chỉ là câu chuyện giải quyết một phần đất hay một công trình, mà trước hết là tạo dựng sự đồng thuận trong dân. Sự đồng thuận ấy là “chìa khóa” giúp công trình triển khai thuận lợi hơn, tạo nền tảng để mở thêm không gian phát triển cho Đức An.