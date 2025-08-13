Đời sống Đức An tổ chức Lễ an táng hài cốt Liệt sĩ Trần Quang Vinh Ngày 13/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức An (Lâm Đồng) đã trọng thể tổ chức Lễ an táng hài cốt Liệt sĩ Trần Quang Vinh đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Sau nhiều năm, hài cốt Liệt sĩ Trần Quang Vinh đã được đưa về gần với gia đình, người thân

Liệt sĩ Trần Quang Vinh, sinh năm 1940 tại xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (cũ), trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Tháng 2/1965, khi tròn 25 tuổi, Liệt sĩ Trần Quang Vinh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ngày 28/1/1968, trong một trận chiến ác liệt chống Đế quốc Mỹ, ông Vinh đã anh dũng hy sinh.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình và người dân tham dự Lễ an táng hài cốt Liệt sĩ Trần Quang Vinh

Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt Liệt sĩ Trần Quang Vinh đã được đưa từ Nghĩa trang Liệt sĩ xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (cũ) về an táng tại Nghĩa trang Nhân dân xã Đức An.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức An, thân nhân và đông đảo Nhân dân trên địa bàn xã đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao, sự hy sinh to lớn của Liệt sĩ Trần Quang Vinh trong đấu tranh giải phóng đất nước.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân dâng hương tưởng nhớ sự hy sinh của Liệt sĩ Trần Quang Vinh

Đây không chỉ là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Đức An tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” mà còn giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước.