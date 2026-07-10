Đức chi 6 tỉ euro đóng tàu hộ vệ F128 và Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa Patriot cho Ukraine Hải quân Đức phê duyệt ngân sách đóng 4 tàu hộ vệ MEKO A-200 DEU chuyên săn ngầm, trong khi Ukraine nhận giấy phép sản xuất tên lửa Patriot từ Mỹ để chủ động phòng không.

Thị trường vũ khí thế giới ghi nhận những biến động lớn khi Đức quyết định đầu tư mạnh vào hạm đội săn ngầm, còn Mỹ lần đầu cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa phòng không chiến lược Patriot ngay tại nội địa. Song song đó, Nga tiếp tục duy trì nhịp độ bàn giao các dòng tiêm kích hiện đại cho lực lượng không quân vũ trụ.

Đức đầu tư 6,3 tỉ euro đóng tàu hộ vệ F128 chuyên săn ngầm

Ủy ban Ngân sách Hạ viện Đức (Bundestag) vừa phê duyệt khoản chi 6,3 tỉ euro (tương đương 7,2 tỉ USD) để đóng mới 4 tàu hộ vệ lớp MEKO A-200 DEU, được định danh là F128. Chương trình này được triển khai khẩn cấp nhằm thay thế dự án F126 đã bị hủy bỏ do chi phí tăng vọt và chậm trễ tiến độ. Mục tiêu trọng tâm của F128 là lấp đầy khoảng trống về năng lượng tác chiến dưới nước, đặc biệt là giám sát hoạt động của tàu ngầm Nga tại Bắc Đại Tây Dương.

Phối cảnh tàu hộ vệ MEKO A-200 DEU F128 của Hải quân Đức, dự kiến bàn giao chiếc đầu tiên vào tháng 12/2029.

Về thông số kỹ thuật, tàu F128 có chiều dài 121 m, lượng giãn nước khoảng 4.000 tấn. Tàu sử dụng hệ động lực CODAG-WARP hiện đại, kết hợp động cơ diesel và turbine khí, cho phép đạt tốc độ trên 27,5 hải lý/giờ. Trang bị cốt lõi cho nhiệm vụ săn ngầm bao gồm sonar mũi, sonar kéo và ngư lôi hạng nhẹ MU90. Ngoài ra, mỗi tàu sẽ mang theo một trực thăng NH90 Sea Tiger để tăng cường khả năng tầm soát từ xa.

Ukraine được cấp phép sản xuất tên lửa Patriot tại nội địa

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo cấp giấy phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Quyết định này nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt đạn dược trầm trọng, khi nhu cầu của Ukraine lên tới 2.000 quả/năm, vượt xa năng lực sản xuất 600 quả hiện tại của Mỹ.

Hệ thống phòng không Patriot với radar AN/MPQ-65 và bệ phóng M901 trong biên chế lực lượng phòng không đồng minh.

Tuy nhiên, việc thiết lập dây chuyền sản xuất tại Ukraine đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật. Một quả tên lửa PAC-3 tiêu chuẩn cần tới 24 tháng để hoàn thành, với chuỗi cung ứng phức tạp từ hơn 400 nhà thầu phụ. Giới phân tích nhận định đây là bước đi mang tính chiến lược dài hạn, giúp Ukraine chủ động hơn trong việc bảo vệ các thành phố lớn trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Nga tiếp nhận lô tiêm kích Su-30SM2 và Su-34 mới

Tại Nga, Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) đã bàn giao thêm lô tiêm kích đa nhiệm Su-30SM2 và cường kích Su-34 cho Không quân vũ trụ Nga. Biến thể Su-30SM2 là bước nâng cấp đáng kể với bộ điện tử hàng không mới và hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, cho phép triển khai các loại vũ khí chính xác thế hệ mới.

Tiêm kích Su-30SM2 của Nga trong đợt bàn giao tháng 7.

Đối với dòng Su-34, các máy bay mới được bàn giao nhằm thay thế những tổn thất trong chiến sự và bổ sung năng lượng ném bom dẫn đường bằng module UMPK. Các hình ảnh mới nhất cho thấy Su-34 đã được bổ sung thêm các vòm ăng-ten phía sau buồng lái, dấu hiệu của việc nâng cấp hệ thống liên lạc hoặc thiết bị gây nhiễu điện tử.

Các diễn biến quân sự đáng chú ý khác

Bên cạnh các hợp đồng vũ khí lớn, tình hình chiến sự và công nghệ quân sự thế giới còn ghi nhận nhiều điểm nóng đáng quan tâm: