Đức dừng bước tại World Cup 2026 sau loạt luân lưu nghiệt ngã và tranh cãi VAR Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước Paraguay khiến ĐT Đức sớm chia tay World Cup 2026, để lại nỗi thất vọng lớn cùng những tranh luận gay gắt về các quyết định của trọng tài.

Hành trình của đội tuyển Đức tại World Cup 2026 đã khép lại theo cách không thể cay đắng hơn. Sau 120 phút thi đấu nghẹt thở với tỷ số hòa 1-1, "Cỗ xe tăng" đã gục ngã 3-4 trước Paraguay trong loạt sút luân lưu đầy may rủi. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu tại vòng 1/16 không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà còn là những quyết định gây tranh cãi từ công nghệ VAR đã trực tiếp tước đi cơ hội định đoạt trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann.

Áp lực từ VAR và những tình huống thoát hiểm của Paraguay

Trận đấu diễn ra với thế trận giằng co khi cả Đức và Paraguay đều chọn cách tiếp cận thận trọng. Sau khi hai đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1 trong 90 phút chính thức, kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ngay đầu hiệp phụ thứ nhất. Cầu thủ vào sân thay người Niclas Woltemade có cơ hội bằng vàng với cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, nhưng bóng đã đập trúng người trung vệ Gustavo Gómez.

Các cầu thủ Đức ngay lập tức phản ứng dữ dội khi cho rằng bóng đã chạm tay đội trưởng phía Paraguay. Trọng tài chính Jalal Jayed đã phải tạm dừng trận đấu để tham khảo tín hiệu từ phòng VAR. Tuy nhiên, sau những phút chờ đợi căng thẳng, không có tiếng còi phạt đền nào được cất lên, khiến băng ghế huấn luyện của ĐT Đức không khỏi bất bình.

Bàn thắng bị từ chối và nỗi đau luân lưu

Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau, mâu thuẫn giữa Đức và công nghệ VAR lại tiếp tục bùng nổ. Từ một tình huống phạt góc được dàn xếp bài bản, trung vệ Jonathan Tah bật cao đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng vào lưới Paraguay trong sự vỡ òa của người hâm mỗ. Tỷ số tưởng chừng đã được nâng lên 2-1 cho đại diện châu Âu.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. VAR một lần nữa can thiệp và yêu cầu trọng tài Jayed xem lại băng hình. Sau khi trực tiếp quan sát tình huống qua màn hình ngoài đường biên, vị vua áo đen quyết định hủy bàn thắng. Lý do được đưa ra là Waldemar Anton đã có pha phạm lỗi với thủ môn đối phương trong nỗ lực tranh chấp trước khi Tah ghi bàn. Đây được xem là bước ngoặt tâm lý quan trọng khiến ĐT Đức không thể kết thúc trận đấu trong hiệp phụ.

Bước vào loạt sút luân lưu cân não, bản lĩnh của người Đức đã không được thể hiện đúng lúc. Thất bại 3-4 trên chấm 11m chính thức biến ĐT Đức trở thành một trong những ông lớn đầu tiên phải rời giải sớm. Những tranh cãi về VAR chắc chắn sẽ còn được nhắc lại nhiều lần, nhưng thực tế nghiệt ngã là Paraguay mới là đội giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết.