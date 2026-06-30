Đức gục ngã trước Paraguay tại World Cup 2026: Khi lời nguyền luân lưu bị phá bỏ Thất bại chấn động trước Paraguay không chỉ khiến Đức rời World Cup 2026 mà còn đặt dấu chấm hết cho huyền thoại bất bại trên chấm 11m của Die Mannschaft.

Câu nói kinh điển của Gary Lineker về việc người Đức luôn thắng trên chấm luân lưu đã chính thức trở thành dĩ vãng tại World Cup 2026. Trong một đêm định mệnh tại Mỹ, ĐT Đức không chỉ bị loại bởi Paraguay mà còn đánh mất đi thứ vũ khí tinh thần đáng sợ nhất của mình: bản lĩnh thép trong những loạt sút cân não.

Sự sụp đổ của một huyền thoại luân lưu

Trước trận đấu này, ĐT Đức sở hữu thành tích hoàn hảo với 4 lần toàn thắng trong các loạt sút luân lưu tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên, trước một Paraguay kiên cường, "Cỗ xe tăng" đã hoàn toàn tan rã. Kai Havertz mở đầu bằng một cú sút bị cản phá, tiếp theo là sự thất bại của Nick Woltemade và Jonathan Tah.

ĐT Đức thua sốc trong loạt sút luân lưu lịch sử.

Dù Manuel Neuer đã nỗ lực cản phá cú sút của Fabian Balbuena để kéo dài hy vọng, nhưng José Canale đã không mắc sai lầm nào ở lượt sút quyết định. Hình ảnh Neuer bất lực nhìn bóng đi vào lưới là minh chứng rõ nét nhất cho sự bạc nhược của một đế chế đang dần lụi tàn.

Canh bạc không thành của Julian Nagelsmann

HLV Julian Nagelsmann đã gây bất ngờ khi thực hiện những thay đổi nhân sự táo bạo. Jamal Musiala – ngôi sao sáng nhất của đội bóng – phải ngồi dự bị để nhường chỗ cho Deniz Undav trong sơ đồ thiên về 4-4-2. Ý đồ của chiến lược gia trẻ tuổi này là tăng cường khả năng tranh chấp và tạo ra sự trực diện hơn trong các pha hãm thành.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại cho thấy một bộ mặt trái ngược. Dù kiểm soát bóng vượt trội nhờ sự điều tiết của Aleksandar Pavlovic và Felix Nmecha, Đức lại thiếu đi sự đột biến ở khu vực một phần ba cuối sân. Các đường chuyền cuối cùng thường thiếu độ chuẩn xác hoặc quá dễ bị bẻ gãy bởi hàng thủ lùi sâu của Paraguay.

Nỗi ám ảnh phòng ngự và tranh cãi VAR

Vấn đề lớn nhất của Đức vẫn nằm ở hệ thống phòng ngự. Bàn mở tỷ số của Julio Enciso cho thấy sự hớ hênh trong việc kèm người, đánh dấu trận thứ 10 liên tiếp tại World Cup mà Đức không thể giữ sạch lưới. Đây là một thống kê báo động đối với một đội bóng từng lấy sự kỷ luật làm nền tảng.

Trận đấu cũng chứng kiến một tình huống gây tranh cãi dữ dội từ công nghệ VAR. Trong hiệp phụ, Jonathan Tah đã đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị hủy bỏ vì trọng tài cho rằng Waldemar Anton đã cản trở thủ môn Orlando Gill. Nhiều chuyên gia nhận định đây là một quyết định quá khắt khe, khi tác động của Anton chưa đủ để coi là một lỗi "rõ ràng và hiển nhiên".

Chu kỳ suy thoái chưa có hồi kết

Thất bại này không còn là một tai nạn như các kỳ World Cup 2018 hay 2022. Nó phơi bày một thực trạng cay đắng: ĐT Đức đã không thắng một trận đấu loại trực tiếp nào tại World Cup kể từ sau đêm chung kết năm 2014 tại Brazil. Một thập kỷ trôi qua, những cuộc cải tổ vẫn chưa mang lại quả ngọt.

Đội hình hiện tại của Đức không thiếu tài năng, nhưng họ thiếu đi những "thủ lĩnh" thực thụ và bản lĩnh để định đoạt trận đấu trong những khoảnh khắc nghẹt thở. Khi niềm tự hào cuối cùng là loạt sút luân lưu cũng bị tước mất, bóng đá Đức chính thức rơi vào cuộc khủng hoảng danh tính trầm trọng nhất trong lịch sử.