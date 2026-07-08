Đức sản xuất hàng loạt lõi vũ khí laser công suất cao chống UAV Công ty FiberBridge Photonics của Đức đi đầu tại châu Âu trong sản xuất quy mô lớn nguồn laser phòng không, giải bài toán chi phí đánh chặn UAV.

Doanh nghiệp quốc phòng FiberBridge Photonics của Đức đã chính thức khánh thành nhà xưởng rộng 3.000 m² tại Hannover, mở đầu cho quá trình sản xuất hàng loạt nguồn laser công suất cao ứng dụng trong phòng không. Đây được coi là bước đi đầu tiên của một doanh nghiệp châu Âu trong việc đưa vũ khí laser chống thiết bị bay không người lái (UAV) từ giai đoạn thử nghiệm sang quy mô sản xuất công nghiệp.

Thiết bị bay không người lái UAV. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Khả năng tác chiến và mô hình cung ứng lõi laser

Hệ thống laser do FiberBridge phát triển có khả năng vô hiệu hóa các dòng UAV ở khoảng cách từ vài trăm mét đến 5 km. Cấp công suất của các mô-đun laser này được đánh giá tương đương với hệ thống phòng thủ Tia Sắt (Iron Beam) của Israel.

Đáng chú ý, FiberBridge không chọn mô hình chế tạo trọn gói tổ hợp vũ khí. Doanh nghiệp này tập trung hoàn toàn vào cấu phần cốt lõi: bộ nguồn laser công suất cao. Các tập đoàn quốc phòng lớn sẽ chịu trách nhiệm tích hợp lõi laser này với radar, hệ thống điều khiển hỏa lực và cảm biến trinh sát để lắp đặt lên các nền tảng xe cơ giới, tàu chiến hoặc trạm phòng thủ cố định. Mục tiêu của công ty là đạt sản lượng 1.000 đơn vị lõi laser mỗi năm và mở rộng quy mô nhân sự từ 50-60 người hiện tại lên 200-300 lao động.

Giải bài toán lệch pha chi phí trong tác chiến phòng không

Động lực quan trọng nhất thúc đẩy việc thương mại hóa vũ khí laser là tính kinh tế trong tác chiến hiện đại. Hiện nay, lực lượng quân sự các nước thường phải tiêu tốn các quả tên lửa phòng không có giá hàng trăm nghìn đến hàng triệu euro để tiêu diệt các dòng UAV trinh sát hoặc UAV tự sát giá rẻ chỉ vài nghìn euro.

Trái ngược với tên lửa, mỗi phát bắn bằng chùm tia laser về cơ bản chỉ tiêu tốn điện năng vận hành, tương đương chi phí vài euro. Học thuyết tác chiến mới không hướng tới việc thay thế hoàn toàn tên lửa truyền thống, mà xếp laser vào một lớp phòng thủ tầm ngắn bổ sung. Lớp phòng thủ này tối ưu hóa khả năng tiêu diệt mục tiêu nhỏ, giá rẻ với số lượng lớn, giúp giảm tải tài chính và kỹ thuật cho các hệ thống phòng không đắt đỏ.

Tự chủ chuỗi cung ứng và yêu cầu bảo vệ hạ tầng trọng yếu

Việc thiết lập cơ sở sản xuất tại Hannover giúp châu Âu giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung năng lượng laser từ bên ngoài lục địa. Hiện tại, linh kiện laser công suất lớn chủ yếu đến từ Mỹ hoặc Trung Quốc. Trong đó, nguồn cung từ Trung Quốc không phù hợp với tiêu chuẩn an ninh quân sự, còn sản phẩm từ Mỹ chịu sự kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt và dễ biến động theo chính sách đối ngoại.

Nhu cầu bảo vệ hạ tầng trọng yếu tại châu Âu cũng tăng đột biến sau các mối đe doạ an ninh hỗn hợp. Điển hình là sự cố phát hiện UAV mang vật thể nổ gần máy bay vận tải Antonov tại sân bay Leipzig (Đức). Sự phát triển của FiberBridge diễn ra song song với các chương trình laser quân sự khác tại Đức, bao gồm dự án tổ hợp phòng thủ của Trumpf phối hợp với Rohde & Schwarz dự kiến hoàn tất vào năm 2028, cùng hợp đồng phát triển laser hải quân trị giá 400-600 triệu euro giữa Rheinmetall và MBDA.