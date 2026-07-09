Thời sự Đức Trọng hướng tới đô thị hiện đại, trung tâm logistics của Lâm Đồng Sáng 9/7, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành và UBND xã Đức Trọng để nghe báo cáo đồ án Quy hoạch chung xã Đức Trọng thời kỳ 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc



Theo báo cáo của UBND xã Đức Trọng, đồ án được triển khai theo Quyết định số 2216/QĐ-UBND, ngày 19/5/2026 của UBND tỉnh.

Đến nay, hồ sơ quy hoạch đã hoàn thành việc lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương giáp ranh, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; tiếp thu 25 ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị cùng 650 phiếu góp ý của người dân, trong đó đa số thống nhất với nội dung đồ án. Hồ sơ hiện đã được hoàn thiện để trình UBND tỉnh xem xét, thẩm định, phê duyệt.

Đại diện lãnh đạo xã Đức Trọng báo cáo tiến độ thực hiện đồ án

Theo đồ án, xã Đức Trọng có diện tích tự nhiên 14.877,79 ha, được định hướng phát triển theo mô hình "Cấu trúc chuỗi đa cực, tuyến tính gắn kết với vành đai sinh thái nông nghiệp". Lấy sông Đa Nhim làm trục cảnh quan trung tâm kết nối các không gian phát triển. Toàn xã được tổ chức thành 3 phân vùng chức năng.

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương phát biểu, đóng góp ý kiến cho đồ án

Phân vùng 1 là lõi đô thị nén - trung tâm hành chính và thương mại hỗn hợp trên cơ sở khu vực Liên Nghĩa cũ, tập trung các công trình hành chính, tài chính, thương mại, dịch vụ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III và quản lý chặt chẽ gần 397 ha đất ở đô thị hiện hữu.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày các phương án quy hoạch

Phân vùng 2 là đô thị sân bay và logistics gắn với khu vực sân bay Liên Khương, định hướng phát triển các trung tâm kho vận, dịch vụ logistics quy mô khoảng 224 ha, kết hợp cảng cạn ICD Đức Trọng quy mô 10 ha, cùng hệ thống khách sạn quá cảnh và các dịch vụ hỗ trợ hàng không.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu, đóng góp ý kiến cho đồ án

Phân vùng 3 là vành đai nông thôn sinh thái và đổi mới sáng tạo tại khu vực Phú Hội cũ, phát triển mô hình "Làng đô thị xanh"; đồng thời quy hoạch Khu công nghiệp Phú Hội quy mô 109 ha và xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Phú Bình quy mô 246 ha.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Đồ án cũng định hướng hình thành phân khu trung tâm hành chính hiện đại quy mô khoảng 2.800 ha, gồm: khu trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh khoảng 150 ha; khu quảng trường và công trình công cộng cấp tỉnh khoảng 350 ha với sức chứa trên 50.000 người; cùng khu đô thị hành chính, thương mại và nhà ở khoảng 2.300 ha; phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, kết nối với các tuyến đường sắt quy hoạch, cao tốc và các trục giao thông đối ngoại.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đã góp ý về định hướng sử dụng đất, phát triển không gian, hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, bảo đảm sự đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành.

Địa phương cũng kiến nghị tỉnh sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quy hoạch để thuận lợi trong quá trình cập nhật, hoàn thiện đồ án.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc



Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Hải đề nghị đơn vị tư vấn, UBND xã Đức Trọng và các sở, ngành tiếp tục rà soát, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện đồ án theo hướng có tầm nhìn chiến lược, khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ phía Nam của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, quy hoạch cần bảo đảm phát triển hài hòa giữa đô thị, công nghiệp, logistics, nông nghiệp sinh thái và hạ tầng giao thông; đồng thời bảo đảm tính khả thi, đồng bộ với các quy hoạch cấp trên trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.