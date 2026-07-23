Dunajska Streda tạo lợi thế, Velež chịu bất lợi ở vòng loại Dunajska Streda thắng Velež 1-0 tại MOL Arena ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League nhờ bàn thắng của Gagua phút 59. Kết quả giúp đội chủ nhà tạo lợi thế, trong khi Velež chịu bất lợi sau trận đấu.

Dunajska Streda 1 - 0 Velež Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dunajska Streda tiếp đón Velež.

12' R. Abdullah nhận thẻ vàng sớm Phút 12', R. Abdullah của Velež nhận thẻ vàng, trở thành cầu thủ đầu tiên bị cảnh cáo trong trận đấu tại MOL Arena.

43' A. Gueye nhận thẻ vàng ở phút 43 Phút 43, A. Gueye của Dunajska Streda nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ hai của trận đấu, sau tấm thẻ dành cho R. Abdullah bên phía Velež.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

59' G. Gagua sút phạt đền, Dunajska Streda dẫn 1-0 Phút 59', G. Gagua thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Dunajska Streda vượt lên dẫn 1-0 trước Velež. Đội chủ nhà đã mở tỷ số tại MOL Arena.

67' Dunajska Streda thay người ở phút 67 Phút 67', Dunajska Streda đưa M. Trusa vào sân thay A. Gueye. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn trước Velež.

67' Dunajska Streda thay người ở phút 67 Phút 67, F. Diongue vào sân thay S. Ouro bên phía Dunajska Streda. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi đang dẫn trước Velež.

77' Velež điều chỉnh nhân sự ở phút 77 Phút 77', Velež đưa M. Besic vào sân thay D. Salcin. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Dunajska Streda đang dẫn 1-0.

78' Dunajska Streda thay người ở phút 78 Phút 78', Dunajska Streda đưa A. Gruber vào sân thay U. Kabic. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn trước Velež.

82' A. Ramadan nhận thẻ vàng ở phút 82 Phút 82, A. Ramadan của Dunajska Streda nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà cần giữ sự tỉnh táo khi đang dẫn trước Velež.

85' A. Spahic nhận thẻ vàng ở phút 85 Phút 85', A. Spahic (Velež) nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai của Velež trong trận.

86' Dunajska Streda thay người ở phút 86 Phút 86', Dunajska Streda đưa A. Sylla vào sân thay A. Ramadan. Đội bóng này làm mới nhân sự trong những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Dunajska Streda 1-0 Velež Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 01:22 24/07/2026

Đội hình chính thức Dunajska Streda Sơ đồ 4-4-2 Velež Sơ đồ 3-4-3 · HLV Ibro Rahimic 31 Aljaž Ivačič 22 Tsotne Kapanadze 26 Filip Blažek 81 Klemen Nemanič 18 Simen Juklerød 7 Uroš Kabić 44 Samsondin Ouro 17 Julien Eymard Bationo 10 Ammar Ramadan 29 Giorgi Gagua 11 Abdoulaye Gueye 1 Faris Ribić 13 Anes Omerović 8 Ante Hrkać 18 Said Duranović 7 Ajdin Nukić 6 Rafidine Abdullah 29 Andro Babić 11 Aldin Mešić 80 Nino Stojanović 9 Armin Spahic 10 Đani Salčin Dự bị Dunajska Streda 1 Leandro Filipe 90 Attila Németh 33 Taras Kacharaba 48 Jakub Majer 19 Alioune Sylla 27 Fallou Diongue 36 Nathan Udvaros 38 Martin Jenčuš 9 Andreas Gruber Velež 22 Elmin Mataradžić 55 Adin Bajrić 17 Ayham Shhade 20 Damir Halilović 38 Dženan Puce 21 Alan Pajević 83 Mahir Bešić Cập nhật đội hình lúc 23:03 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Dunajska Streda sẽ đối đầu Velež lúc 23h30 ngày 23/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu mà sự cân bằng có thể được quyết định bởi cách hai đội nhập cuộc và khả năng tận dụng những thời điểm quan trọng.

Dữ liệu hiện có cho thấy Velež bước vào trận với phong độ gần đây gồm một chiến thắng và một trận hòa. Trong khi đó, chưa có thông tin cụ thể về chuỗi kết quả gần nhất của Dunajska Streda, vị trí của hai đội hay lực lượng vắng mặt. Vì vậy, những đánh giá trước trận cần tập trung vào xu hướng đã được xác nhận, thay vì mở rộng sang các dự đoán không có cơ sở.

Velež có nền tảng ổn định trước trận

Hai kết quả gần nhất của Velež cho thấy đội bóng này chưa phải nhận thất bại trong quãng phong độ được cung cấp. Một chiến thắng giúp Velež có thêm sự tự tin, còn một trận hòa cho thấy đội vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh trong các trận đấu gần đây.

Tuy nhiên, chuỗi kết quả ngắn không thể tự mình phản ánh toàn bộ sức mạnh của một đội bóng. Velež sẽ cần chuyển sự ổn định đó thành màn trình diễn có tổ chức hơn, đặc biệt trong những thời điểm Dunajska Streda gây sức ép hoặc đẩy nhanh nhịp độ trận đấu.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Trong bối cảnh dữ liệu về sơ đồ và đội hình dự kiến chưa được cung cấp, chưa thể khẳng định hai đội sẽ lựa chọn hệ thống chiến thuật cụ thể nào. Dù vậy, diễn biến trận đấu nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, cách các cầu thủ xử lý bóng khi bị áp sát và mức độ hiệu quả trong những pha chuyển trạng thái.

Với Velež, việc duy trì cự ly đội hình hợp lý sẽ có ý nghĩa quan trọng. Đội bóng này cần tránh để chuỗi kết quả tích cực gần đây tạo ra tâm lý chủ quan, đồng thời phải kiên nhẫn nếu đối thủ chủ động phòng ngự chặt. Một trận đấu được kiểm soát tốt sẽ giúp Velež phát huy sự ổn định mà họ đã thể hiện.

Ở chiều ngược lại, Dunajska Streda có thể tìm cách tạo áp lực từ đầu để buộc đối thủ rời khỏi cấu trúc phòng ngự. Khi chưa có dữ liệu về phong độ của đội chủ nhà, chưa thể đánh giá chính xác mức độ hiệu quả của phương án này. Yếu tố đáng chú ý sẽ là cách Dunajska Streda cân bằng giữa yêu cầu tấn công và việc hạn chế khoảng trống phía sau.

Nhận định trước trận

Velež đang có điểm tựa nhất định với một chiến thắng và một trận hòa trong hai trận gần nhất được ghi nhận. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ để tạo ra lợi thế rõ ràng trước Dunajska Streda, đặc biệt khi chưa có thêm dữ liệu về thành tích, lực lượng và cách vận hành của đội chủ nhà.

Trận đấu vì thế có thể được định đoạt bởi sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội của từng đội. Velež được kỳ vọng duy trì sự ổn định, còn Dunajska Streda cần chứng minh năng lực kiểm soát thế trận trên sân nhà. Một kết quả cụ thể không thể được khẳng định trước khi bóng lăn.

Dunajska Streda 5 trận gần nhất T B H H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Velež 5 trận gần nhất T H B B T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới