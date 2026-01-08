Được hủy án cấm thi đấu 4 năm, Mykhailo Mudryk chính thức tái xuất trong màu áo Chelsea Ngôi sao Mykhailo Mudryk chính thức được bãi bỏ án phạt doping 4 năm nhờ quy định mới từ WADA, sẵn sàng hội quân cùng HLV Xabi Alonso cho mùa giải 2026/27.

Sau hơn một năm phải rời xa thảm cỏ xanh vì án phạt liên quan đến chất cấm, tiền đạo Mykhailo Mudryk đã chính thức được xóa án phạt cấm thi đấu 4 năm. Ngôi sao 25 tuổi người Ukraine chuẩn bị trở lại hội quân cùng Chelsea để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso.

Bước ngoặt từ WADA và phán quyết tại CAS

Thảm kịch sự nghiệp của Mudryk bắt đầu từ tháng 11/2024 khi mẫu thử của anh cho kết quả dương tính với chất meldonium. Dù tiền đạo người Ukraine liên tục khẳng định bản thân hoàn toàn bất ngờ và không chủ động sử dụng chất này, một bản án cấm thi đấu nghiêm khắc lên tới 4 năm vẫn được đưa ra vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, bước ngoặt mang tính quyết định đã xuất hiện khi Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) chính thức cập nhật các hướng dẫn khoa học mới. Căn cứ theo tiêu chuẩn hiện hành, nồng độ meldonium phát hiện trong mẫu thử của Mudryk không còn bị xem là hành vi vi phạm quy định chống doping. Trên cơ sở đó, cuộc tranh chấp pháp lý tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã đi đến hồi kết bằng một thỏa thuận cho phép Mudryk hủy bỏ hoàn toàn án phạt và được quyền trở lại thi đấu ngay lập tức.

Mudryk sẵn sàng hội quân cùng đồng đội cho mùa giải mới.

Lời trải lòng sau quãng thời gian sóng gió

Ngay sau khi thông tin chính thức được xác nhận, Mudryk đã chia sẻ thông điệp đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Cầu thủ sinh năm 2001 không giấu được sự nhẹ nhõm sau giai đoạn tăm tối nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp.

"Sau một hành trình chiến đấu dài dẳng, án phạt 4 năm đã được hủy bỏ và tôi có thể tiếp tục sự nghiệp ngay từ bây giờ," Mudryk trải lòng. "Tôi cảm thấy biết ơn vì quá trình này đã kết thúc, giúp tôi có thể toàn tâm toàn ý hướng về tương lai."

Bên cạnh đó, chân sút người Ukraine tiếp tục nhấn mạnh sự liêm chính trong tinh thần thi đấu của bản thân: "Đây là giai đoạn gian nan nhất đời tôi. Như tôi đã khẳng định từ đầu, tôi chưa bao giờ cố ý hay có ý định sử dụng bất kỳ chất cấm nào. Sự cam kết cạnh tranh công bằng và tính chuyên nghiệp luôn là điều quan trọng nhất đối với tôi khi khoác áo câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia."

Mudryk cũng dành sự tri ân sâu sắc đến gia đình, bạn bè, đội ngũ đại diện pháp lý, đặc biệt là ban lãnh đạo Chelsea cùng cộng đồng người hâm mộ đội bóng đã liên tục đồng hành và đặt niềm tin vào anh trong suốt chặng đường chứng minh sự trong sạch.

Sẵn sàng cho chương mới tại Stamford Bridge

Từng cập bến Stamford Bridge từ Shakhtar Donetsk với mức giá lên tới 70 triệu euro, Mudryk vẫn còn bản hợp đồng dài hạn với đội bóng thành London đến năm 2031. Việc được giải phóng khỏi án phạt giúp anh kịp thời góp mặt trong chuyến du đấu tiền mùa giải cùng toàn đội.

Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên Mudryk làm việc trực tiếp dưới sự chỉ đạo của HLV Xabi Alonso. Sau hơn một năm vắng bóng trên bản đồ bóng đá đỉnh cao, khát khao cống hiến và việc lấy lại phong độ sung mãn nhất sẽ là bài toán then chốt đối với chân chạy cánh người Ukraine trong chiến dịch sắp tới.