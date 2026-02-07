Đường bay Hà Nội đi Praha chính thức khai thác từ 11/7: Bước tiến mới của hàng không Việt Tuyến bay Hà Nội - Almaty - Praha sử dụng máy bay thân rộng Airbus A330 với tần suất 2 chuyến mỗi tuần, đánh dấu sự mở rộng mạng lưới của Vietjet sang khu vực Trung Âu.

Mạng lưới bay quốc tế của Việt Nam dự kiến sẽ ghi nhận bước phát triển quan trọng vào giữa năm 2026. Theo thông tin từ cơ quan hàng không Kazakhstan, tuyến bay kết nối giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc sẽ chính thức bắt đầu khai thác từ ngày 11/07/2026, mở thêm cửa ngõ giao thương và du lịch quan trọng tại khu vực Trung Âu.

Chi tiết kỹ thuật và cơ chế vận hành đường bay mới

Tuyến bay sẽ được vận hành theo hành trình Hà Nội - Almaty - Praha với tần suất 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Hãng hàng không Vietjet sẽ sử dụng dòng máy bay thân rộng Airbus A330 để phục vụ chặng bay đường dài này.

Đáng chú ý, chặng bay được triển khai dựa trên Quyền tự do hàng không thứ năm (Fifth Freedom) trên đoạn Almaty - Praha. Cơ chế này cho phép đơn vị khai thác không chỉ vận chuyển hành khách giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc mà còn được quyền bán vé, khai thác thương mại độc lập trên chặng giữa Kazakhstan và Cộng hòa Séc. Đây là kết quả từ chính sách "bầu trời mở" đang được Kazakhstan áp dụng nhằm thúc đẩy kết nối hàng không quốc tế.

Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Ảnh: Bùi Phi Hùng/ Báo Vietnamnet

Tiềm năng thị trường và nhu cầu kết nối Trung Âu

Việc thiết lập đường bay thẳng tới Praha được đánh giá là bước đi chiến lược dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường. Cộng hòa Séc hiện là quốc gia có cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc đông đảo, tạo ra nguồn cầu ổn định cho các chuyến bay khứ hồi.

Theo dữ liệu từ Sabre Market Intelligence, lưu lượng khách khứ hồi giữa hai quốc gia trong năm 2025 ước đạt khoảng 89.300 lượt. Trong đó, riêng tuyến Praha - Hà Nội đã chiếm tới 72% tổng nhu cầu đi lại. Đường bay mới này giúp hành khách tiết kiệm thời gian đáng kể, giảm bớt sự phụ thuộc vào các điểm trung chuyển truyền thống tại khu vực Trung Đông hoặc các sân bay lớn khác tại châu Âu.

Vietjet hiện đang mở thêm nhiều đường bay mới. Ảnh: Tạp chí VnEconomy

Chiến lược phát triển đội tàu bay và hạ tầng hàng không

Để hiện thực hóa mục tiêu mở rộng mạng bay đường dài, Vietjet đã ký kết hợp đồng đặt mua 40 máy bay Airbus A330neo. Lô máy bay đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao từ giữa năm 2026. Với ưu điểm về tầm bay xa và hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu, dòng máy bay mới này là nền tảng để hãng tiếp tục nghiên cứu các đường bay thẳng tới Tây Âu như London (Anh) hay Paris (Pháp).

Song song với đó, việc khai thác điểm trung chuyển Almaty thông qua hợp tác với Qazaq Air (hình thành nên Vietjet Qazaqstan) cho thấy tham vọng chiếm lĩnh thị trường Trung Á của hàng không Việt Nam. Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh hạ tầng hàng không trong nước đang được nâng cấp mạnh mẽ với các dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cùng việc mở rộng công suất tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc, không chỉ là trung tâm kinh tế quan trọng mà còn là điểm đến du lịch hàng đầu. Thành phố này từng được tạp chí Time Out bình chọn là thành phố đẹp nhất thế giới năm 2021, đồng thời luôn giữ vị trí cao trong các bảng xếp hạng về điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng toàn cầu.