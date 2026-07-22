Đường bay thẳng Việt Nam - Sri Lanka chính thức vận hành từ cuối năm 2026 Vietnam Airlines và Vietjet sẽ khai thác các chuyến bay trực tiếp từ TP.HCM đến Colombo, mở ra cơ hội giao thương và du lịch lớn cho quốc đảo 20 triệu dân tại Ấn Độ Dương.

Sau nhiều năm hành khách phải quá cảnh qua nước thứ ba, Việt Nam sẽ lần đầu tiên thiết lập đường bay thẳng đến Sri Lanka. Tuyến kết nối mới không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở thêm dư địa phát triển du lịch, thương mại và đầu tư với quốc đảo hơn 20 triệu dân nằm trên tuyến hàng hải chiến lược của Ấn Độ Dương.

Lịch trình khai thác của các hãng hàng không

Theo kế hoạch đã được công bố, từ năm 2026, các đường bay thẳng sẽ kết nối TP.HCM với Colombo – thủ đô và là trung tâm kinh tế lớn nhất của Sri Lanka. Trước đây, hành khách thường phải nối chuyến qua Bangkok, Kuala Lumpur hoặc Singapore, khiến thời gian hành trình kéo dài và chi phí tăng cao.

Việt Nam hiện đang mở rộng thêm nhiều mạng bay mới. Ảnh: Internet

Cụ thể, Vietjet dự kiến khởi động đường bay TP.HCM - Colombo từ ngày 18/08/2026. Tần suất khai thác là ba chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, Năm và Bảy. Chuyến bay sẽ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18h15 và hạ cánh tại sân bay Bandaranaike (Colombo) lúc 21h50 (giờ địa phương).

Trong khi đó, Vietnam Airlines sẽ bắt đầu khai thác tuyến này từ tháng 10/2026 bằng dòng máy bay Airbus A321. Hãng hàng không quốc gia cũng duy trì tần suất ba chuyến khứ hồi mỗi tuần, đánh dấu lần đầu tiên thiết lập sự diện diện trực tiếp tại thị trường Sri Lanka kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tiềm năng tăng trưởng tại thị trường Nam Á

Việc cả hai hãng hàng không lớn cùng gia nhập đường đua đến Colombo cho thấy Sri Lanka đang trở thành một thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của Việt Nam. Dữ liệu thực tế cho thấy nhu cầu đi lại giữa hai quốc gia đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Một góc Sri Lanka khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet

Theo số liệu từ Vietnam Airlines, Sri Lanka hiện là thị trường hành khách lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực Nam Á. Năm 2025, lượng khách trao đổi giữa hai nước đạt hơn 38.000 lượt, tăng 17,5% so với năm trước. Đặc biệt, chỉ trong quý I/2026, con số này đã tăng vọt hơn 136%, phản ánh tiềm năng cực lớn của thị trường này.

Vị thế chiến lược và cơ hội kết nối quốc tế

Sri Lanka sở hữu vị trí đắc địa giữa Ấn Độ Dương, là mắt xích quan trọng trên tuyến hàng hải kết nối châu Á với Trung Đông và châu Âu. Quốc gia này không chỉ mạnh về thương mại mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với các di sản văn hóa UNESCO, vùng chè cao nguyên và các khu bảo tồn thiên nhiên.

Việc mở rộng thêm đường bay sẽ giúp thúc đẩy du lịch, nghỉ dưỡng tại hai quốc gia. Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, đường bay thẳng giúp Việt Nam củng cố vị thế là trung tâm trung chuyển hàng không tại Đông Nam Á. Thông qua cửa ngõ TP.HCM, hành khách từ Australia, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Indonesia có thể dễ dàng nối chuyến đến Colombo và ngược lại.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, ông Đặng Ngọc Hòa nhận định, tuyến TP.HCM - Colombo không chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu đi lại mà còn là đòn bẩy thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với khu vực Nam Á trong giai đoạn tới.