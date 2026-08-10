Du lịch Đường bay trở lại, mở lối cho du lịch Lâm Đồng bứt phá Sân bay Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19/8, mở ra cơ hội khôi phục các thị trường khách từng bị gián đoạn. Đón cơ hội này, các doanh nghiệp du lịch Lâm Đồng không chỉ chuẩn bị sản phẩm mới mà còn mở rộng liên kết, tìm cách kéo dài thời gian lưu trú và tăng giá trị từ mỗi dòng khách.

Sân bay Liên Khương sắp hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa nâng cấp. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Thích ứng để giữ thị trường

Thời gian sân bay Liên Khương tạm ngừng hoạt động đã tác động rõ đến hoạt động kinh doanh lữ hành, nhất là các doanh nghiệp khai thác khách quốc tế qua đường hàng không.

Ông Phan Văn Chung - Giám đốc Viet Challenge Tour cho biết, ảnh hưởng rõ nhất là lượng khách sụt giảm. Phần lớn nguồn khách của doanh nghiệp đến từ các đường bay phía Bắc và Đà Nẵng, với các thị trường Hàn Quốc, Malaysia và Singapore. Khi không có đường bay đến Đà Lạt, nhiều đối tác chuyên cung cấp tour cho khách quốc tế cũng phải chuyển sang khai thác các tuyến khác.

Để thích ứng, Viet Challenge Tour rà soát lại các sản phẩm, tối ưu chương trình theo lượng khách thực tế. Doanh nghiệp kết nối với sân bay Cam Ranh, Nha Trang để đưa khách về Đà Lạt; đồng thời tăng cường marketing tại thị trường phía Nam, nơi có lợi thế kết nối bằng đường bộ.

Cùng với việc tìm phương án duy trì khách, doanh nghiệp cũng chuẩn bị cho thời điểm Liên Khương hoạt động trở lại. Theo ông Chung, sân bay sau nâng cấp có thể đón nhiều khách hơn, các loại máy bay lớn hơn, tạo thêm lợi thế cho du lịch địa phương. Doanh nghiệp đã chuẩn bị về nhân sự, sản phẩm tour và các ấn phẩm quảng bá.

Với thị trường khách quốc tế, việc gián đoạn đường bay cũng buộc doanh nghiệp nhìn lại sản phẩm và cách tiếp cận thị trường. Theo ông Nguyễn Minh Tân - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch TGROUP, việc sân bay Liên Khương tạm ngừng hoạt động ảnh hưởng rõ đến hoạt động lữ hành của doanh nghiệp, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc.

Đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur dự kiến khôi phục từ tháng 9

Tuy nhiên, doanh nghiệp không chỉ chờ đến khi sân bay hoạt động trở lại mà xem 6 tháng gián đoạn là thời gian để tái cấu trúc, hoàn thiện sản phẩm, mở rộng mạng lưới hợp tác và đầu tư mạnh hơn vào chuyển đổi số. Theo ông Tân, doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ cần thích ứng với khó khăn mà còn phải chuẩn bị cho những cơ hội mới.

Trước thời điểm đợi sân bay hoạt động trở lại, doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị các sản phẩm mới, mở rộng hợp tác với đối tác trong và ngoài nước. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm du khách. Các doanh nghiệp kỳ vọng việc khôi phục các đường bay sẽ không chỉ đưa lượng khách trở lại mà còn mở ra cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến và góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Nhiều cơ hội với thị trường mới

Từ thực tế hoạt động của các doanh nghiệp có thể thấy, việc sân bay hoạt động trở lại không chỉ tạo điều kiện khôi phục các thị trường truyền thống, mà còn mở ra cơ hội mở rộng thị trường và làm mới sản phẩm. Khi đường bay được nối lại, doanh nghiệp cần chủ động tăng cường liên kết, xây dựng những hành trình phù hợp với từng nhóm khách và khai thác hiệu quả hơn các dòng khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh phát triển du lịch, các đường bay được nối lại cũng là cơ hội quảng bá đặc sản tỉnh

Theo kế hoạch, khi hoạt động trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến khai thác 36 - 40 chuyến bay mỗi ngày. Các đường bay kết nối TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng được nối lại. Riêng đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) dự kiến khôi phục từ tháng 9. Bên cạnh đó, các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan tiếp tục được xúc tiến, đồng thời nghiên cứu mở rộng các đường bay đến Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và một số điểm đến tại Nhật Bản.

Ông Nghiêm Đình Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc khôi phục và phát triển các đường bay là một trong những nội dung quan trọng để xúc tiến, quảng bá điểm đến. Trung tâm sẽ phối hợp với doanh nghiệp và hãng hàng không đẩy mạnh truyền thông theo từng thị trường, tổ chức các hoạt động kết nối và thu hút khách ngay sau khi sân bay hoạt động trở lại.

Cùng với việc khôi phục các đường bay, tỉnh định hướng doanh nghiệp xây dựng sản phẩm phù hợp từng thị trường. Tăng liên kết giữa hãng hàng không, lữ hành, cơ sở lưu trú, vận chuyển và các điểm tham quan. Các tour combo gồm vé máy bay, khách sạn, phương tiện di chuyển, tham quan, ăn uống và các dịch vụ bổ sung cũng được tính đến để kích cầu du lịch. Cách tiếp cận này đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động thiết kế sản phẩm theo từng dòng khách và nhu cầu cụ thể, thay vì chỉ kỳ vọng lượng khách sẽ tăng khi các đường bay được nối lại.

Việc nâng cấp sân bay Liên Khương không chỉ tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục những thị trường khách trong nước và quốc tế từng bị gián đoạn, mà quan trọng hơn còn mở ra cơ hội tiếp cận các tệp khách mới, phù hợp với định hướng mở rộng không gian và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Lâm Đồng. Tuy nhiên, để giữ chân du khách lâu hơn và khai thác hiệu quả các thị trường mới, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới sản phẩm, tăng cường liên kết và xây dựng những hành trình phù hợp với từng dòng khách.