Đời sống Đường Cam Ly - Phước Thành thông tuyến sau nhiều lần “lỡ hẹn” Sau những vướng mắc kéo dài về mặt bằng, trục giao thông kết nối phía Tây và phía Bắc đô thị Đà Lạt đã chính thức được thảm nhựa hoàn chỉnh và thông tuyến. Công trình mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch địa phương.

Tuyến đường đi qua khu nông nghiệp công nghệ cao nối vào nhiều điểm du lịch nổi tiếng

Khơi thông trục giao thông Tây - Bắc Đà Lạt

Ngày 6/7, phóng viên ghi nhận toàn bộ 8,9 km dự án Đường Cam Ly - Phước Thành đã được thảm nhựa, các đoạn đấu nối hoàn thiện. Tại nút giao ngã ba Phước Thành (phường Lang Biang – Đà Lạt), đoạn cuối đã khớp nối với đường 19 Tháng 5, biến hình ảnh công trường đứt đoạn, ngổn ngang của 1 tháng trước thành tuyến đường thông thoáng và khang trang. Hiện chỉ còn vài đoạn các công nhân đang hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như đổ bê tông mương thoát nước và kẻ vạch sơn.

Đường Cam Ly - Phước Thành được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi với nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 6 m, quy mô tổng vốn đầu tư lên đến 400 tỷ đồng. Trục lộ này chạy xuyên qua các khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm và một số điểm du lịch nổi tiếng kéo dài từ phường Cam Ly - Đà Lạt đến phường Lang Biang - Đà Lạt.

Tuyến đường là mắt xích quan trọng kết nối trực tiếp với điểm cuối đường vành đai Đà Lạt. Từ đó, công trình hình thành một trục giao thông xuyên suốt từ phía Tây sang phía Bắc đô thị theo đúng định hướng Quy hoạch chung đô thị Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khởi công từ tháng 8/2023, dự án từng trải qua quá trình gian nan khi liên tục phải lùi tiến độ từ cuối năm 2024 sang hết năm 2025 do gặp nút thắt về giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực bền bỉ trong công tác vận động Nhân dân của chính quyền địa phương, đến nay, toàn tuyến đã chính thức được thông xe. Hiện tại, các đơn vị thi công chỉ còn tập trung hoàn thiện những hạng mục phụ trợ cuối cùng, bao gồm khoảng 800 m mương thoát nước đang được khẩn trương đắp kè bê tông và hoàn thiện toàn bộ vạch kẻ đường.

Công nhân hoàn thiện những đoạn mương thoát nước cuối cùng

Cú hích cho nông nghiệp công nghệ cao và du lịch

Việc thông tuyến Cam Ly - Phước Thành mang ý nghĩa dân sinh và kinh tế đặc biệt lớn đối với vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao khu vực Lạc Dương. Trục đường mới giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tạo điều kiện lý tưởng để người dân vận chuyển nhanh chóng các loại nông sản, hoa, rau xứ lạnh từ vùng chuyên canh ra thẳng các tuyến quốc lộ chính mà không phải đi qua khu vực trung tâm đô thị Đà Lạt vốn thường xuyên đông đúc.

Hạ tầng mới này còn đóng vai trò giải tỏa áp lực giao thông đè nặng lên khu vực trung tâm vào mỗi mùa cao điểm du lịch. Du khách giờ đã có thêm một lựa chọn lộ trình thông thoáng, chạy thẳng từ trung tâm đến chuỗi điểm đến nổi tiếng như: làng hoa Vạn Thành, hồ Đan Kia, chân núi Lang Biang, hồ Suối Vàng, Thung lũng Vàng cùng nhiều khu du lịch canh nông khác. Tuyến đường mở ra cũng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mạnh mẽ mở rộng không gian đô thị, đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái phía Tây và Bắc Đà Lạt. Nhiều hộ dân đã chủ động chỉnh trang nhà cửa, sửa sang lại tường rào và cải tạo cảnh quan.

Tại khu vực Phước Thành - nơi vốn được biết đến là vùng chuyên canh hoa hồng lớn của địa phương, không khí chỉnh trang diễn ra rất khẩn trương. Vừa thoăn thoắt chăm sóc luống hoa hồng trong khu nhà kính đang được sửa sang lại, anh Nguyễn Văn Trung phấn khởi chia sẻ: “Gia đình tôi trước đây thuộc diện bị thu hồi một phần đất để nhường chỗ làm đường. Dù có chút xáo trộn ban đầu nhưng nhìn thấy con đường hoàn thành khang trang, thông thoáng thế này, ai cũng mừng. Việc vận chuyển hoa đi tiêu thụ giờ thuận lợi hơn rất nhiều. Nay tôi đang tập trung sửa lại hệ thống nhà kính để tiếp tục canh tác hoa hồng”.

Có thể thấy rằng, đường Cam Ly - Phước Thành hoàn thành đã hiện thực hóa một phần quan trọng trong quy hoạch phát triển đô thị khu vực Đà Lạt. Dự án giúp nối liền các khu sản xuất, giảm tải cho trung tâm, mở lối phát triển du lịch canh nông, du lịch sinh thái và đặc biệt là đã mở ra trang mới cho sinh kế của hàng ngàn hộ nông dân sản xuất nông nghiệp.