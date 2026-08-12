Thời sự Lâm Đồng Đường Hàm Thuận - Quốc lộ 1A phải hoàn thành trước 15/9 Đó là yêu cầu của Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh tại buổi làm việc với UBND xã Hàm Thuận và các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện Dự án đường từ trung tâm xã Hàm Thuận đi Quốc lộ 1A, diễn ra chiều 12/8.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND xã Hàm Thuận và các đơn vị liên quan, đến ngày 10/8, gói thầu xây lắp hạng mục đường giao thông, thoát nước và cầu đã có khối lượng thực hiện khá cao.

Nền đường đã thông tuyến được 4,2/4,4 km, đạt khoảng 95,45%, cấp phối đá dăm loại 1 và loại 2 hoàn thành 4/4,4 km, đạt khoảng 90,9%, khối lượng thảm bê tông nhựa đã thực hiện 2,6/4,4 km.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc Lê Minh Tiến báo cáo tại buổi làm việc

Dự án đường từ trung tâm xã Hàm Thuận đi Quốc lộ 1A có tổng chiều dài hơn 4,4 km, nền đường rộng 33 m, mặt đường gồm 2 làn, tổng chiều rộng 18 m, dải phân cách giữa rộng 5 m. Công trình còn đầu tư xây dựng mới một cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, 22 cống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, cây xanh trên dải phân cách, hệ thống cấp nước, phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông. Tổng mức đầu tư dự án gần 265 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Nguyễn Ngọc Anh báo cáo tại buổi làm việc

Các hạng mục nền đường, cấp phối đá dăm và cống ngang cơ bản đạt tiến độ đề ra. Dự kiến từ ngày 25/8, sẽ triển khai thảm bê tông nhựa tại những đoạn đã đủ điều kiện, không còn vướng mặt bằng.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 Phan Đức Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Tại gói thầu số 25 về hệ thống điện chiếu sáng, toàn bộ 239/239 móng trụ đèn đã hoàn thành. Nhà thầu đã lắp dựng 205/239 trụ đèn năng lượng mặt trời, đạt khoảng 86%. Gói thầu số 26 về cây xanh, cấp nước và phòng cháy, chữa cháy cũng đang được triển khai.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Huỳnh Duy Khôi phát biểu tại buổi làm việc

Về giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 31/7, dự án đã giải ngân gần 13 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch. Trong đó, vốn năm 2025 chuyển sang giải ngân hơn 10,6 tỷ đồng, vốn năm 2026 giải ngân hơn 2,2 tỷ đồng.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án

Đến ngày 10/8, dự án đã chi trả tiền bồi thường cho 190/191 trường hợp bị ảnh hưởng. Còn một trường hợp là hộ ông N.C.P chưa thống nhất nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng. Xã Hàm Thuận tiếp tục tuyên truyền, vận động và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để xử lý theo quy định, phấn đấu giải quyết dứt điểm trước ngày 25/8.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra thực địa việc thi công dự án

Đối với các hộ đã nhận tiền nhưng chưa hoàn tất tháo dỡ, di dời tài sản, UBND xã Hàm Thuận đang tiếp tục vận động, hỗ trợ để sớm bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn thành tháo dỡ, di dời và bàn giao phần còn lại chậm nhất ngày 18/8.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Vì vậy, UBND xã Hàm Thuận phải xây dựng tiến độ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, không để mặt bằng trở thành điểm nghẽn làm chậm tiến độ dự án.

Việc thi công công trình đang được triển khai

“ Không để một công trình lớn, được Nhân dân kỳ vọng phải chậm hoặc dừng lại vì vướng mặt bằng, trong khi chính sách bồi thường, hỗ trợ đã được áp theo quy định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh

Công trình hiện đã thi công cấp phối đá dăm loại 1 và loại 2 được 4/4,4 km, đạt khoảng 90,9%

Đối với những hộ đã đồng ý nhận tiền bồi thường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đến ngày 15/8 phải hoàn thành việc chi trả và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Địa phương cần huy động lực lượng Công an, Quân sự, đoàn viên, thanh niên và các đoàn thể hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồng thời bảo đảm chỗ ở tạm thời, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Công trình có hệ thống điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, cây xanh trên dải phân cách, hệ thống cấp nước, phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông

Đối với trường hợp không đồng ý bàn giao mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhưng phải kiên quyết xử lý theo quy định, không để kéo dài. Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận phải có cam kết cụ thể và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với công trình trên địa bàn.

Kiểm tra thực tế dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng phương án thi công cụ thể, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng; đồng thời lập tiến độ giải ngân sát với tiến độ xây dựng, bảo đảm nghiệm thu, thanh toán kịp thời khối lượng hoàn thành.

Hiện dự án còn vướng nhà của ông N.C.P (sơn màu trắng bên phải) ngay cửa ngõ nối với Quốc lộ 1A

Đến ngày 15/9 phải hoàn thành toàn bộ công trình - đây là mốc tiến độ quan trọng, đòi hỏi chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương phải phối hợp chặt chẽ, xử lý ngay những khó khăn phát sinh, bảo đảm dự án hoàn thành đúng yêu cầu, sớm phát huy hiệu quả kết nối trung tâm xã Hàm Thuận với Quốc lộ 1A.