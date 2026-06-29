Đường kết nối sân bay Gia Bình tới Hà Nội: Giải phóng mặt bằng đạt hơn 92% Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội dài 13,55km đã bàn giao phần lớn diện tích đất. Chủ đầu tư hiện triển khai 15 mũi thi công để đảm bảo tiến độ đồng bộ.

Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác chuẩn bị mặt bằng. Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng TP. Hà Nội, diện tích giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố đã đạt 185,94/201,76ha, tương đương 92,16%. Trong đó, khoảng 167,2ha đã được bàn giao chính thức để phục vụ thi công.

Quy mô và hướng tuyến dự án kết nối sân bay Gia Bình

Tuyến đường có tổng chiều dài 13,55km với mặt cắt ngang rộng 120m, đóng vai trò trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội tới Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Dự án bao gồm đoạn xây mới dài 7km nối từ địa phận tỉnh Bắc Ninh đến nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Vành đai 3).

Phần còn lại dài 6,55km sẽ được thực hiện bằng cách mở rộng tuyến hiện hữu trùng với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên lên mặt cắt 120m, dẫn trực tiếp đến cầu Tứ Liên. Ngoài ra, dự án còn xây dựng hai nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc lên đường dẫn cầu Tứ Liên, mỗi nhánh gồm 3 làn xe, rộng 14m và dài khoảng 2,5km nhằm tối ưu khả năng lưu thông.

Sẵn sàng nguồn lực thi công và vật liệu

Về mặt pháp lý, toàn bộ 4 gói thầu xây lắp của dự án đã hoàn thành thẩm định thiết kế kỹ thuật. Các hạng mục phụ trợ như hệ thống điện chiếu sáng, chỉ dẫn kỹ thuật và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đều đã được phê duyệt chính thức.

Phối cảnh tuyến đường kết nối Hà Nội tới sân bay Gia Bình. Nguồn ảnh: Sun Group

Dù đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng cuối cùng, liên danh nhà đầu tư đã chủ động huy động nhân lực và thiết bị ra thực địa. Hiện toàn tuyến đã chuẩn bị 15 mũi thi công với đầy đủ máy khoan cọc nhồi, cẩu trọng tải lớn và các loại máy đào, máy lu. Nguồn vật liệu đất đắp cũng được đảm bảo từ mỏ Hồng Cóc 2 tại Thái Nguyên đã được phê duyệt.

Những thách thức về hạ tầng kỹ thuật và mặt bằng

Mặc dù đạt kết quả khả quan tại Hà Nội, dự án vẫn đối mặt với một số vướng mắc cần tháo gỡ sớm. Tại tỉnh Bắc Ninh, tiến độ bàn giao mặt bằng sạch còn chậm do công tác kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường chưa hoàn tất. Tại TP. Hà Nội, một số hộ dân tại xã Ninh Hiệp và khu vực Đông Anh chưa đồng thuận với phương án bồi thường, trong khi phần diện tích đất quốc phòng phải chờ xây dựng hoàn trả doanh trại mới có thể bàn giao.

Hạ tầng kỹ thuật cũng là một "điểm nghẽn" lớn khi dự án giao cắt với tuyến đường sắt quốc gia Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đặc biệt, việc di dời hệ thống điện truyền tải 220kV và 500kV tại khu vực ga Yên Thường đang chờ các bộ, ngành thống nhất cơ chế đầu tư.

Phối cảnh tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Nguồn ảnh: Sun Group

Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp quyết liệt nhằm tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, sớm bàn giao mặt bằng sạch để dự án tăng tốc thi công. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp với Sân bay Gia Bình – dự án cảng hàng không lớn nhất miền Bắc với quy mô 1.960ha, định hướng trở thành trung tâm logistics trọng điểm của vùng Thủ đô.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.