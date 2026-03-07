Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 200.000 tỷ đồng sắp có bộ định mức riêng Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo định mức kỹ thuật đặc thù cho đại dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng quy mô 8,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành định mức xây dựng riêng cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định tổng mức đầu tư và quản lý chi phí cho đại dự án hạ tầng có tổng vốn lên đến 203.231 tỷ đồng, đi qua 6 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Xây dựng bộ định mức đặc thù từ tiêu chuẩn quốc tế

Theo Viện Kinh tế xây dựng, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình trọng điểm quốc gia với yêu cầu kỹ thuật cao, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại chưa phổ biến tại Việt Nam. Do hệ thống định mức hiện hành chưa phản ánh đầy đủ các hạng mục đặc thù, dự thảo đề xuất giải pháp tham khảo và chuyển đổi từ các bộ định mức của những dự án đường sắt tương tự trên thế giới.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh minh họa

Việc ban hành định mức mới sẽ áp dụng cụ thể cho dự án thành phần 2 (xây dựng công trình đường sắt). Các hạng mục bao gồm nền đường, cầu, hầm, hệ thống đường ray, thông tin tín hiệu, điện lực và các công trình nhà ga. Nguyên tắc áp dụng là giữ nguyên định mức gốc từ nước ngoài, chỉ điều chỉnh các thành phần hao phí để phù hợp với điều kiện thi công thực tế tại Việt Nam.

Quy mô đại dự án hạ tầng xuyên tâm miền Bắc

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức kinh phí khoảng 8,4 tỷ USD. Dự án có tổng chiều dài tuyến chính gần 391km, đi qua địa phận 6 tỉnh và thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và TP. Hải Phòng.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Khổ đường ray 1.435mm (khổ tiêu chuẩn) Tốc độ thiết kế tuyến chính 160km/h Tốc độ đoạn qua TP. Hà Nội 120km/h Điểm đầu Ga Lào Cai (kết nối đường sắt Trung Quốc) Điểm cuối Ga cảng Lạch Huyện (TP. Hải Phòng)

Dự án thành phần 1 đã chính thức khởi công từ tháng 12/2025. Khi hoàn thiện, tuyến đường sắt điện khí hóa này không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải trong nước mà còn tăng cường năng lực liên vận quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ cho hành lang kinh tế Đông - Tây.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt kỹ thuật thực tế từ cơ quan chức năng.