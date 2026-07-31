Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đề xuất tăng vốn lên gần 290.000 tỷ đồng Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với tổng vốn 289.975 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành năm 2030.

Chính phủ vừa trình Quốc hội xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với nhiều cập nhật quan trọng về quy mô, hướng tuyến và tổng mức đầu tư sơ bộ lên 289.975 tỷ đồng.

Dự án có tuyến chính dài khoảng 362,954 km và các tuyến nhánh dài khoảng 62,935 km, đi qua địa bàn 6 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Dự án hướng tới mục tiêu khởi công và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2030.

Điều chỉnh hướng tuyến và bổ sung các điểm kết nối giao thông

So với phương án ban đầu, đoạn từ ga Nam Hải Phòng đến ga Lạch Huyện được chuyển từ tuyến chính thành tuyến nhánh. Bên cạnh đó, dự án bổ sung thêm đoạn tuyến Yên Viên - Gia Lâm dài 8,4 km và chuyển ga đầu mối hành khách phía Bắc từ Yên Viên về Gia Lâm. Thay đổi này nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, tăng cường kết nối với hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và tạo không gian phát triển đô thị theo mô hình TOD tại khu vực ga Gia Lâm.

Tổng vốn sơ bộ của dự án được điều chỉnh lên 289.975 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tờ trình đề xuất xây dựng thêm hai tuyến nhánh kết nối với đường sắt hiện hữu nhằm nâng cao hiệu quả vận tải hàng hóa. Cụ thể gồm tuyến kết nối đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên vào ga Đông Anh dài khoảng 2,7 km và tuyến kết nối đường sắt Yên Viên - Lào Cai vào ga Nam Phúc dài khoảng 4,1 km.

Quy mô kỹ thuật, nhu cầu sử dụng đất và nguyên nhân tăng vốn

Về tiêu chuẩn kỹ thuật, đoạn từ ga Bắc Hồng đến ga Nam Hải Phòng sẽ được đầu tư theo quy mô đường đôi. Đối với các tuyến nhánh kết nối cảng biển, trước mắt sử dụng sức kéo đầu máy diesel và dự kiến chuyển đổi sang năng lượng sạch sau năm 2045.

Hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Để phục vụ thi công, tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án điều chỉnh tăng lên khoảng 2.075,4 ha (trong đó có 784,3 ha đất lúa và 897,2 ha đất lâm nghiệp), chưa bao gồm khoảng 1.048 ha dành cho bãi thải và mỏ vật liệu. Số lượng người dân dự kiến cần bố trí tái định cư là khoảng 25.544 người.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án tăng từ 203.231 tỷ đồng lên 289.975 tỷ đồng. Chi phí tăng thêm do bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm, bổ sung hai tuyến nhánh kết nối, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, bổ sung hệ thống cấp điện 22 kV dọc tuyến và cập nhật chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo thực tế.

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ và đánh giá hiệu quả đầu tư

Theo kế hoạch trình Quốc hội, Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được lập từ năm 2025 để phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2030. Riêng tuyến nhánh đến cảng Nam Đồ Sơn sẽ được tiến hành song song với tiến độ xây dựng cảng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm bảo đảm tính khả thi cho dự án giao thông trọng điểm. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra yêu cầu Chính phủ làm rõ cơ sở tính toán chi phí, rà soát nguyên nhân tăng vốn, đồng thời xây dựng giải pháp kiểm soát nguồn vốn và lộ trình giảm phát thải khí nhà kính trước khi trình Quốc hội bấm nút thông qua.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và tổng mức đầu tư dự án có thể tiếp tục thay đổi theo các quyết định chính thức của Quốc hội.