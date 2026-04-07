Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh: Tuyến vận tải 5,6 tỷ USD rút ngắn hành trình còn 23 phút Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư 147.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài 120,2 km, sử dụng công nghệ Đức, dự kiến vận hành năm 2028.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đã chính thức được khởi công, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển hạ tầng giao thông hiện đại tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc. Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên được triển khai, kết nối trực tiếp thủ đô với các trung tâm công nghiệp và du lịch lớn.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đã chính thức được khởi công.

Tổng quan và quy mô đầu tư dự án

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed làm chủ đầu tư. Tổng mức vốn đầu tư của dự án lên tới hơn 147.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho vùng đồng bằng sông Hồng.

Hiện nay, các hạng mục quan trọng như cầu vượt sông Đuống nối liền xã Phù Đổng và Thuận An đang được khẩn trương xây dựng để đảm bảo tiến độ đề ra.

Cầu vượt sông Đuống thuộc địa bàn xã Phù Đổng và Thuận An đang xây dựng.

Thông số kỹ thuật và công nghệ vận hành

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến là 120,2 km, đi qua địa phận 4 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay:

Khổ đường ray: 1.435 mm (khổ tiêu chuẩn quốc tế).

1.435 mm (khổ tiêu chuẩn quốc tế). Hình thức: Đường đôi, điện khí hóa toàn tuyến.

Đường đôi, điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ thiết kế tối đa: 350 km/giờ.

350 km/giờ. Tốc độ đoạn qua Hà Nội: Tối đa 120 km/giờ.

Cầu đường sắt đang thi công bên phía xã Phù Đổng.

Về mặt công nghệ, dự án sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất cùng hệ thống thông tin tín hiệu đồng bộ do Siemens Mobility (Đức) cung cấp. Trong quá trình vận hành, đối tác Đức sẽ thực hiện chuyển giao công nghệ từng bước cho đơn vị chủ quản VinSpeed.

Dự án dự kiến sử dụng thế hệ tàu cao tốc hiện đại do Siemens Mobility (Đức) cung cấp.

Lộ trình tuyến và hệ thống nhà ga

Điểm đầu của tuyến đường sắt bắt đầu từ ga Cổ Loa (nằm tại Khu đô thị Vinhomes Global Gate, TP. Hà Nội). Điểm cuối đặt tại ga Hạ Long (Quảng Ninh). Lộ trình di chuyển sẽ đi qua 3 ga trung chuyển chiến lược bao gồm:

Ga Gia Bình (Bắc Ninh).

Ga Ninh Xá (Hải Phòng).

Ga Yên Tử (Quảng Ninh).

Ngoài ra, dự án còn bố trí một depot (trạm bảo dưỡng kỹ thuật) tại khu vực ga cuối Hạ Long để phục vụ công tác vận hành và bảo trì đoàn tàu.

Trụ cầu đường sắt vượt sông Đuống đang thi công.

Tiến độ và tác động kinh tế - xã hội

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác thương mại trong năm 2028. Khi đi vào hoạt động, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh sẽ được rút ngắn đáng kể, từ hơn 2 tiếng đồng hồ xuống chỉ còn khoảng 23 phút.

Dự án dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại trong năm 2028.

Sự xuất hiện của tuyến đường sắt tốc độ cao không chỉ mở ra trục kết nối hiệu quả giữa thủ đô và các trung tâm logistics, du lịch phía Bắc mà còn thúc đẩy dịch chuyển lao động chất lượng cao. Về dài hạn, đây là nền móng để hình thành ngành công nghiệp đường sắt hiện đại tại Việt Nam, bao gồm các khâu từ sản xuất linh kiện đến quản lý vận hành tiên tiến.

Dự án tạo đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng trong quá trình triển khai thực tế.