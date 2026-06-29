Đường tới vinh quang của Messi: Argentina sở hữu nhánh đấu thuận lợi tại World Cup 2026 Sau chiến thắng 3-1 trước Jordan, Argentina tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhất bảng J. Nhánh đấu thuận lợi giúp Messi và đồng đội tránh được nhiều đối thủ mạnh.

Đội tuyển Argentina của Lionel Messi vừa khép lại giai đoạn vòng bảng World Cup 2026 bằng một kịch bản không thể hoàn hảo hơn. Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Jordan vào sáng 28/6 không chỉ giúp nhà đương kim vô địch củng cố vị thế dẫn đầu bảng J mà còn mở ra một hành trình tiến vào chung kết được đánh giá là vô cùng bằng phẳng.

CĐV nghi ngờ Argentina được dàn xếp vào nhánh dễ. Ảnh: Reuters.

Hành trình thuận lợi đến vòng bán kết

Sự chú ý lúc này không chỉ đổ dồn vào phong độ của Messi mà còn nằm ở sơ đồ phân nhánh vòng loại trực tiếp. Tại vòng 1/16, Argentina sẽ chạm trán Cape Verde vào ngày 4/7. Đây là đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng knock-out và bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với dàn sao Nam Mỹ. Một chiến thắng được dự báo nằm chắc trong tay thầy trò HLV Lionel Scaloni.

Thử thách tiếp theo tại tứ kết, nếu không có bất ngờ lớn xảy ra, sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Australia và Ai Cập. Đáng chú ý, nếu tiếp tục tiến sâu vào bán kết, các đối thủ tiềm năng của Albiceleste chỉ là Colombia, Thụy Sĩ, Algeria hoặc Ghana. Điều này đồng nghĩa với việc Argentina có khả năng cao sẽ không phải đối đầu với bất kỳ cựu vương World Cup nào cho đến trước trận bán kết, nơi Anh hoặc Brazil có thể đang chờ sẵn.

Argentina vào nhánh đấu vừa sức. Ảnh: Reuters.

Tranh cãi về sự sắp đặt và thực tế chiến thuật

Trong khi Argentina ở một nhánh đấu "trải hoa hồng", nửa còn lại của bản đồ World Cup 2026 lại trở thành "nhánh đấu tử thần". Những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp sẽ phải loại trực tiếp lẫn nhau để giành vé vào chung kết. Sự chênh lệch quá lớn này đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều cổ động viên trung lập đặt nghi vấn về việc giải đấu được dàn xếp để tạo điều kiện cho Lionel Messi tiến sâu trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của anh. Tuy nhiên, giới chuyên môn lại có cái nhìn khách quan hơn. Việc Argentina sở hữu nhánh đấu thuận lợi là thành quả xứng đáng sau màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Vị trí nhất bảng J chính là chìa khóa giúp họ có được lợi thế này.

Chi tiết nhánh đấu từ vòng 32 đội World Cup 2026. Ảnh: OG Highlights

Không có công thức cố định cho vinh quang

Dù nhánh đấu có thuận lợi đến đâu, lịch sử World Cup đã chứng minh rằng không có chiến thắng nào được dọn sẵn. Trong cuốn sách "How to Win the World Cup", tác giả Chris Evans cùng các chiến lược gia lừng danh như Scolari hay Parreira đã chỉ ra rằng vinh quang luôn là sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Đó là sự kết hợp giữa chiến thuật sắc bén, tỏa sáng của các ngôi sao, một chút may mắn và khả năng kiểm soát những khoảnh khắc không thể lường trước.

Argentina đang nắm giữ những quân bài tốt nhất trong tay. Nhưng tại một đấu trường khắc nghiệt như World Cup, mỗi trận đấu đều tiềm ẩn những cạm bẫy. Trận gặp Cape Verde sắp tới sẽ là bước đi đầu tiên để Messi và các đồng đội chứng minh rằng họ tiến xa bằng thực lực chứ không chỉ nhờ vào sự ưu ái của những lá thăm.