Đường Vành đai 2,5 đoạn Ciputra - Tây Hồ Tây: Giải tỏa nút thắt mặt bằng tại Xuân Đỉnh Công tác giải phóng mặt bằng tại Phường Xuân Đỉnh, Hà Nội đang được đẩy mạnh nhằm khơi thông tuyến Vành đai 2,5, tạo trục kết nối quan trọng giữa ba đại đô thị phía Bắc Thủ đô.

Sau nhiều năm đình trệ, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại đoạn Vành đai 2,5 kết nối Khu đô thị (KĐT) Ciputra và Tây Hồ Tây đã chính thức khởi động lại. Đây là tín hiệu quan trọng đối với hạ tầng giao thông khu vực phía Bắc Hà Nội, giúp khơi thông tuyến đường huyết mạch vốn bị tắc nghẽn lâu nay.

Vị trí chiến lược và vai trò kết nối

Tuyến đường số 5 dẫn vào khu đô thị Tây Hồ Tây thực tế là một phần của đường Vành đai 2,5. Đoạn tuyến này kéo dài từ đường Nguyễn Hoàng Tôn vào KĐT Ngoại Giao đoàn, đóng vai trò trục xương sống kết nối các đại đô thị lớn.

Theo tìm hiểu của người viết, tuyến đường số 5 vào khu đô thị Tây Hồ Tây là một phần của đường Vành đai 2,5. Đây là đoạn tuyến từ đường Nguyễn Hoàng Tôn vào KĐT Ngoại Giao đoàn.

Khi hoàn thiện GPMB và thông xe toàn bộ, Vành đai 2,5 sẽ tạo ra mạch giao thông liên hoàn giữa ba khu đô thị: Ciputra, Ngoại Giao đoàn và Tây Hồ Tây. Điều này không chỉ giảm tải áp lực cho các tuyến đường hiện hữu mà còn gia tăng giá trị bất động sản và tính liên kết vùng cho khu vực Phường Xuân Đỉnh, Hà Nội.

Khi thông GPMB khu dân cư này, Vành đai 2,5 sẽ kết nối được nhiều khu đô thị lớn như Ciputra, Ngoại Giao đoàn và Tây Hồ Tây.

Quy mô kỹ thuật dự án

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường có chiều dài 582,04 m với mặt cắt ngang rộng 50 m. Đây là quy mô tương đối lớn so với một đoạn tuyến ngắn, cho thấy tầm quan trọng của dự án trong quy hoạch tổng thể giao thông Thủ đô.

Được biết, quy mô công trình gồm đầu tư xây dựng tuyến đường có chiều dài 582,04 m và chiều ngang 50 m.

Các hạng mục thi công bao gồm: xây dựng nền và mặt đường, hệ thống thoát nước, cấp nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh và tổ chức giao thông đồng bộ.

Dự án bao gồm: xây dựng nền, mặt đường, thoát nước, cấp nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh, tổ chức giao thông.

Tiến độ thi công và nút thắt mặt bằng

Dự án chính thức được thi công từ ngày 7/1/2021 với thời hạn hoàn thành dự kiến ban đầu là 320 ngày. Tuy nhiên, do vướng mắc kéo dài trong công tác GPMB, dự án đã không thể về đích đúng hạn, thậm chí có giai đoạn phải dừng thi công và rút máy móc khỏi công trường.

Được thi công từ 7/1/2021 với thời hạn là 320 ngày, tuy nhiên, đoạn tuyến nêu trên hiện chưa thể hoàn thành vì vấn đề giải phóng mặt bằng.

Thời gian gần đây, dự án đã bắt đầu khởi động lại với việc tập trung xử lý đoạn khó khăn nhất nằm trong ngõ 126 Xuân Đỉnh. Cụ thể, phường Xuân Đỉnh đã bắt đầu triển khai phá dỡ các công trình tại khu dân cư thuộc ngách 2 và ngách 26 của ngõ này để bàn giao quỹ đất cho đơn vị thi công.

Theo ghi nhận của người viết, thời gian gần đây, đoạn khó nhất của dự án nằm trong ngõ 126 Xuân Đỉnh bắt đầu được GPMB.

Vài ngày gần đây, phường Xuân Đỉnh bắt đầu phá dỡ khu dân cư nêu trên phục vụ thi công đường.

Mặc dù công tác GPMB có tiến triển, nhưng ghi nhận thực tế cho thấy tiến độ thi công đoạn từ đường Xuân Đỉnh đến chung cư 789 vẫn còn khá chậm và dang dở. Một số khu vực gần đường Xuân Đỉnh hiện vẫn chưa hoàn tất việc thu hồi đất.

Hiện, đoạn tuyến từ đường Xuân Đỉnh đến chung cư 789 đang thi công nhưng dang dở và khá chậm.

Việc tái khởi động giải tỏa mặt bằng tại ngõ 126 Xuân Đỉnh là một tín hiệu tích cực cho thấy quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông khung của Thủ đô. Người dân và các nhà đầu tư kỳ vọng dự án sẽ sớm hoàn thành để khơi thông dòng chảy giao thông cho khu vực phía Bắc.