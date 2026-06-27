Thể thao 360 Đường vào chung kết World Cup 2026 rộng mở với ĐKVĐ Argentina Trước Jordan bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Argentina đứng trước cơ hội khép lại vòng bảng World Cup 2026 với 9 điểm tuyệt đối, đồng thời mở ra nhánh đấu khá thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Argentina bước vào lượt trận cuối bảng J với vị thế của nhà đương kim vô địch và tâm thế rất thoải mái. Sau hai chiến thắng trước Algeria và Áo, thầy trò HLV Lionel Scaloni đã sớm giành vé đi tiếp, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới. Trận gặp Jordan lúc 9h00 ngày 28/6 vì thế không chỉ là cơ hội để La Albiceleste hoàn tất vòng bảng hoàn hảo, mà còn giúp đội bóng Nam Mỹ chuẩn bị tốt nhất cho vòng knock-out.

Thông tin trận đấu Jordan vs Argentina

Thời gian: 9h00 ngày 28/6/2026.

Địa điểm: Sân vận động Levi’s Stadium, Mỹ.

Giải đấu: World Cup 2026.

Bảng đấu: Bảng J, lượt 3.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9.

Lịch thi đấu được nhiều nguồn trong nước ghi nhận trận Jordan vs Argentina diễn ra lúc 9h00 ngày 28/6 theo giờ Việt Nam, tại Levi’s Stadium, Santa Clara, Mỹ, thuộc bảng J World Cup 2026.

Argentina mở rộng đường vào chung kết World Cup 2026

Theo nhánh đấu đang được chia sẻ, Argentina nhiều khả năng gặp Cape Verde ở vòng 32 đội. Đây được xem là cặp đấu tương đối dễ thở với nhà đương kim vô địch, nhất là khi Messi cùng đồng đội đang đạt phong độ cao và duy trì sự chắc chắn gần như tuyệt đối từ đầu giải.

Nếu vượt qua Cape Verde, đối thủ của Argentina ở vòng 16 đội có thể là Australia hoặc Iran. Đây đều là những đội có tính tổ chức tốt, nhưng xét về chất lượng nhân sự, kinh nghiệm knock-out và khả năng tạo khác biệt, Argentina vẫn được đánh giá cao hơn hẳn.

Kịch bản tiếp theo đưa Argentina tới khả năng chạm trán Thụy Sĩ, Algeria hoặc Croatia ở tứ kết. Trong nhóm này, Croatia là cái tên giàu kinh nghiệm nhất, còn Thụy Sĩ và Algeria đều có thể gây khó chịu bằng lối chơi kỷ luật. Dù vậy, với chiều sâu đội hình hiện tại, Argentina vẫn có quyền tin vào khả năng kiểm soát thế trận.

Nếu tiến vào bán kết, Argentina có thể gặp Brazil, Na Uy hoặc Anh. Đây mới là thử thách thật sự lớn. Brazil luôn là đối thủ truyền kiếp của Argentina, Anh sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, còn Na Uy có Erling Haaland và lối chơi giàu sức mạnh. Dù nhánh đấu có vẻ rộng mở, hành trình bảo vệ cúp vàng của Messi và đồng đội vẫn cần sự tỉnh táo qua từng vòng.

Nhận định Jordan vs Argentina: Chênh lệch quá lớn

Argentina bước vào lượt cuối bảng J với mục tiêu duy trì ngôi đầu, giữ nhịp thi đấu và tránh những rủi ro không cần thiết trước vòng knock-out. Nhà đương kim vô địch đã thắng Algeria 3-0, sau đó vượt qua Áo 2-0, qua đó sớm đặt một chân vào vòng tiếp theo với phong độ rất thuyết phục.

Lionel Messi vẫn là tâm điểm của Argentina. Cú đúp vào lưới Áo cho thấy đội trưởng La Albiceleste vẫn đủ khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng. Khả năng di chuyển linh hoạt, mở khoảng trống và dứt điểm của Messi sẽ là bài toán lớn với hàng thủ Jordan.

Tuy nhiên, HLV Lionel Scaloni có thể không cần sử dụng Messi từ đầu. Reuters cho biết Scaloni xác nhận Messi sẽ bắt đầu trên ghế dự bị ở trận gặp Jordan, khi Argentina đã chắc vé đi tiếp và muốn trao cơ hội cho các cầu thủ khác. Đây là lựa chọn hợp lý, bởi vòng knock-out mới là nơi Argentina cần Messi sung sức nhất.

Trái ngược với Argentina, Jordan đã chính thức bị loại sau hai thất bại trước Áo và Algeria. Trận đấu tại Levi’s Stadium chỉ còn mang ý nghĩa danh dự với đại diện châu Á. Dù vậy, Jordan vẫn có lý do để chiến đấu, nhất là khi họ muốn khép lại kỳ World Cup lịch sử bằng một màn trình diễn tích cực trước nhà đương kim vô địch.

Điểm sáng của Jordan nằm ở tinh thần thi đấu và khả năng tạo đột biến từ Musa Al-Taamari, Ali Olwan hay Nizar Al-Rashdan. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định nơi hàng thủ khiến họ rất khó đứng vững nếu Argentina duy trì sức ép đều đặn.

Messi có thể được giữ sức, Argentina vẫn quá mạnh

Nếu Messi không đá chính, Argentina vẫn còn đủ nhân sự để áp đặt thế trận. Lautaro Martinez, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes hay Exequiel Palacios đều có thể giúp đội bóng Nam Mỹ kiểm soát bóng, luân chuyển nhịp độ và tạo áp lực trước vòng cấm Jordan.

Đây cũng là cơ hội để HLV Scaloni kiểm tra thêm những phương án cho vòng knock-out. Khi Argentina đã chắc suất đi tiếp, việc giữ sức cho các trụ cột trở nên quan trọng không kém mục tiêu giành 3 điểm.

Dẫu vậy, Argentina khó buông lỏng. Một chiến thắng trước Jordan sẽ giúp nhà đương kim vô địch khép lại bảng J với thành tích toàn thắng, đồng thời duy trì sự hưng phấn trước vòng 32 đội. Với một đội bóng đang hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch, nhịp thắng liên tục luôn có giá trị rất lớn.

Dự đoán số bàn thắng Jordan vs Argentina

Jordan có hiệu suất ghi bàn không tệ trong giai đoạn thống kê khi ghi 21 bàn sau 12 trận, đạt trung bình 1,75 bàn/trận. Đại diện châu Á cũng ghi bàn ở 11/12 trận gần nhất, cho thấy họ vẫn có khả năng tạo ra khác biệt từ phản công hoặc tình huống cố định.

Vấn đề lớn nhất của Jordan nằm ở hàng thủ. Sau hai lượt trận World Cup 2026, họ đã để thủng lưới 5 bàn. Khi gặp những đối thủ có tốc độ triển khai bóng cao, hệ thống phòng ngự của Jordan thường để lộ nhiều khoảng trống giữa các tuyến.

Argentina lại đang rất chắc chắn. Đội bóng Nam Mỹ ghi 15 bàn và không để thủng lưới trong 5 trận gần nhất. Riêng tại World Cup 2026, Argentina thắng Algeria 3-0 và Áo 2-0, duy trì thành tích giữ sạch lưới sau hai lượt trận đầu tiên.

Dự đoán: 3-4 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Jordan vs Argentina

Jordan: Không có cầu thủ nào bị treo giò hoặc chấn thương.

Argentina: Cristian Romero chấn thương đầu gối.

Việc Argentina có thể xoay tua đội hình sẽ khiến đội hình xuất phát của HLV Scaloni khác nhiều so với hai lượt trận đầu. Dù vậy, chất lượng dự bị của nhà đương kim vô địch vẫn đủ để tạo ra cách biệt trước Jordan.

Phong độ Jordan vs Argentina

Phong độ Jordan: Trong 5 trận gần nhất, Jordan hòa 1 và thua 4. Đội bóng châu Á ghi 5 bàn, để thủng lưới 11 lần.

Phong độ Argentina: Trong 5 trận gần nhất, Argentina thắng cả 5. Đội bóng Nam Mỹ ghi 15 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Lịch sử đối đầu Jordan và Argentina: Hai đội chưa từng gặp nhau trước đây.

Đội hình dự kiến Jordan vs Argentina

Jordan 3-4-3: Abulaila; Nasib, Al-Arab, Abu Dahab; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Taamari, Olwan, Al-Mardi.

Argentina 4-4-2: E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada; Messi, L. Martinez.

Trong trường hợp Messi được giữ sức như thông tin từ Reuters, Lautaro Martinez hoặc Julian Alvarez có thể đóng vai trò mũi nhọn chính, còn Messi sẵn sàng vào sân ở hiệp hai nếu Argentina cần thêm sự đột biến.

Thống kê đáng chú ý Jordan vs Argentina

Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất.

Argentina ghi 15 bàn và không thủng lưới trong 5 trận gần đây.

Argentina đã chắc suất vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Jordan thua cả 2 trận đầu tiên tại bảng J và đã bị loại.

Jordan đã nhận 5 bàn thua sau 2 lượt trận.

Argentina kiểm soát bóng trung bình 58%, cao hơn nhiều so với 38% của Jordan.

Argentina chuyền chính xác 90%, trong khi Jordan đạt 59%.

Jordan ghi bàn ở 11/12 trận gần nhất.

Argentina giữ sạch lưới 5/8 trận trong giai đoạn thống kê.

Dự đoán tỷ số Jordan vs Argentina

Jordan có tinh thần thi đấu và vẫn có thể tạo ra vài tình huống phản công đáng chú ý, nhưng chênh lệch trình độ giữa hai đội là quá lớn. Argentina mạnh hơn ở kiểm soát bóng, chất lượng chuyền, kinh nghiệm thi đấu và khả năng tạo khác biệt ở 1/3 cuối sân.

Ngay cả khi Messi không đá chính, Argentina vẫn có đủ phương án để làm chủ thế trận. Một chiến thắng cách biệt là kịch bản hợp lý nếu nhà đương kim vô địch duy trì sự tập trung.

Dự đoán: Jordan 0-3 Argentina.

Lịch thi đấu của Jordan và Argentina

Trận đấu Thời gian Địa điểm Giải đấu Bảng Kênh trực tiếp Jordan vs Argentina 9h00 ngày 28/6/2026 Levi’s Stadium, Mỹ World Cup 2026 Bảng J, lượt 3 VTV3, VTV6, VTV9

Trận Jordan vs Argentina là cơ hội để nhà đương kim vô địch hoàn tất vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối. Nếu thắng Jordan, Argentina sẽ bước vào vòng 32 đội với sự tự tin lớn, trước khi mở ra hành trình knock-out được đánh giá khá thuận lợi với Cape Verde, rồi có thể lần lượt gặp Australia/Iran, Thụy Sĩ/Algeria/Croatia và xa hơn là Brazil, Na Uy hoặc Anh trên đường vào chung kết.