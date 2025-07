Chính trị Dứt điểm tình trạng lãng phí đất đai, dự án chậm tiến độ Tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai không chỉ làm thất thoát nguồn lực quốc gia, mà còn bóp nghẹt dòng chảy đầu tư, kìm hãm tăng trưởng bền vững. Giải quyết triệt để “điểm nghẽn” này chính là cách để khơi thông “mạch ngầm” phát triển, tạo dư địa mới cho nền kinh tế cất cánh.

ĐBQH Nguyễn Tạo tích cực nghiên cứu, nắm bắt thực tế để có tiếng nói trọng lượng kiến nghị với Quốc hội

Tại kỳ họp Quốc hội gần đây, ĐBQH Nguyễn Tạo - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có những phát biểu thẳng thắn, cụ thể về các bất cập trong quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực nhằm khơi thông nguồn lực phát triển, nâng cao hiệu quả đầu tư công, sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng luật.

Đại biểu Nguyễn Tạo phân tích: Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, chúng ta phải khơi thông các nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, ưu tiên công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, các dự án có tính liên vùng; giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát.

Theo đó, đại biểu Nguyễn Tạo kiến nghị với Chính phủ, cụ thể tại khoản 4 Điều 68 Luật Đất đai 2024 về quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh quy định “Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh...; xác định vị trí, diện tích, ranh giới đất quốc phòng, an ninh không còn nhu cầu sử dụng để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng”.

ĐBQH Nguyễn Tạo kiến nghị Chính phủ khẩn trương xử lý tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai, đất của các nông, lâm trường, đất quốc phòng không còn nhu cầu sử dụng; đặc biệt là đối với hiện trạng đất quốc phòng thời kỳ trước, để quá lâu không sử dụng, người dân lấn chiếm canh tác nông nghiệp, định cư. Đơn cử, tại tỉnh Lâm Đồng như sân bay Cam Ly có 53 ha, bị lấn chiếm khoảng 40 ha; sân bay Lộc Phát có 35 ha thì gần như bị lấn chiếm toàn bộ; khách sạn Bavico ngay trung tâm Đà Lạt với diện tích 7.500 m2 là vị trí “đất vàng” nhưng việc xử lý tài sản đảm bảo thi hành án gắn với đất quốc phòng chậm được xử lý.

Đồng thời, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm đối với diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp đã có quyết định thu hồi nhưng chưa có phương án sử dụng và đất các công ty nông, lâm nghiệp chưa có quyết định thu hồi và chưa có phương án sử dụng theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Còn Dự án đường Trường Sơn Đông trên địa bàn Lâm Đồng, gần 20 năm triển khai, dự án đã thi công hoàn thành 7 gói thầu với chiều dài khoảng 42 km; 2 gói thầu còn lại dài khoảng 10 km đã thi công 6,8 km, đoạn còn lại đã dừng thi công từ năm 2016 do chưa hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng. Đại biểu kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng sớm có chỉ đạo để hoàn thành đoạn tuyến còn lại, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri đồng bào dân tộc thiểu số.